Российский президент в режиме видеосвязи принял участие в церемонии открытия двух новых участков федеральной трассы «Дон»

Эти современные, более удобные, скоростные магистрали запущены со значительным опережением графиков и теперь будут служить людям. Работать на рост экономики и повышения качества жизни людей

Благодарю всех, кто трудился над созданием открывающихся сегодня дорог. Уверен, что впереди у нас новые масштабные проекты

Сегодня ранее запланированного срока началось движение по двум новым скоростным участкам федеральной трассы М-4 «Дон», связывающей юг страны с центральными регионами России. Новые дороги построены в обход города Аксай в Ростовской области и в объезд Краснодара с запада. Они позволят перенаправить автомобильный трафик, что разгрузит основную трассу и сократит время в пути, уменьшит транзитные потоки в самих городах.В церемонии открытия важных обходных маршрутов не только федеральной, но и международной трассы, в формате видеоконференцсвязи принял участие президент РФ Владимир Путин.— заявил российский президент.Путин отметил важность появления новых магистралей для связанности населенных пунктов на юге России. Проще до мест традиционного отдыха на курортах Кубани и Крыма станет добираться и туристам. По словам президента, развитие современной дорожной инфраструктуры в целом повысит не только транспортный, но и как следствие аграрный, промышленный и экономический потенциал южных регионов страны.Глава государства поблагодарил всех, кто участвовал в создании этих важных инфраструктурных объектов и продолжает работать над улучшением транспортной доступности во всех регионах страны. Путин отметил вклад проектировщиков, строителей, управленцев, сумевших ударным трудом раньше намеченного срока справиться со сложной задачей при соблюдении не только темпов, но и качества строительства магистралей.— заключил российский президент.