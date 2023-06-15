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Российский президент в режиме видеосвязи принял участие в церемонии открытия двух новых участков федеральной трассы «Дон»

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Российский президент в режиме видеосвязи принял участие в церемонии открытия двух новых участков федеральной трассы «Дон»

Сегодня ранее запланированного срока началось движение по двум новым скоростным участкам федеральной трассы М-4 «Дон», связывающей юг страны с центральными регионами России. Новые дороги построены в обход города Аксай в Ростовской области и в объезд Краснодара с запада. Они позволят перенаправить автомобильный трафик, что разгрузит основную трассу и сократит время в пути, уменьшит транзитные потоки в самих городах.


В церемонии открытия важных обходных маршрутов не только федеральной, но и международной трассы, в формате видеоконференцсвязи принял участие президент РФ Владимир Путин.

Эти современные, более удобные, скоростные магистрали запущены со значительным опережением графиков и теперь будут служить людям. Работать на рост экономики и повышения качества жизни людей

— заявил российский президент.

Путин отметил важность появления новых магистралей для связанности населенных пунктов на юге России. Проще до мест традиционного отдыха на курортах Кубани и Крыма станет добираться и туристам. По словам президента, развитие современной дорожной инфраструктуры в целом повысит не только транспортный, но и как следствие аграрный, промышленный и экономический потенциал южных регионов страны.

Глава государства поблагодарил всех, кто участвовал в создании этих важных инфраструктурных объектов и продолжает работать над улучшением транспортной доступности во всех регионах страны. Путин отметил вклад проектировщиков, строителей, управленцев, сумевших ударным трудом раньше намеченного срока справиться со сложной задачей при соблюдении не только темпов, но и качества строительства магистралей.

Благодарю всех, кто трудился над созданием открывающихся сегодня дорог. Уверен, что впереди у нас новые масштабные проекты

— заключил российский президент.

Использованы фотографии:
Сайт президента РФ
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9 комментариев
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  1. ASAD
    ASAD Сегодня, 15:09
    +1
    Не скромный вопрос, они платные?...........
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 15:14
      +1
      А таки догадайтесь с одного раза. Даже подскажу - д..... laughing
    2. potap6509
      potap6509 Сегодня, 15:24
      +1
      Платные. От 300 до 900 руб. В зависимости от вида транспорта.
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:37
      0
      Дальний западный обход Краснодара-платный
      1. ASAD
        ASAD Сегодня, 15:51
        0
        Спасибо за информацию, что то я размечтался! У нас в Новосибирске мост платный строят, а я про дорогу спрашиваю.
    4. Александр_TOZ
      Александр_TOZ Сегодня, 16:12
      0
      Конечно!!! Мы же при капитализме живём, а не при этом самом ... совке, где было бесплатное образование, медицина, автодороги и всё остальное.
      1. Летунъ
        Летунъ Сегодня, 16:21
        0
        Цитата: Александр_TOZ
        автодороги

        Ну справедливости ради, это были скорее автонаправления, чем автодороги laughing
        Помню едешь по такой и не ямы объезжаешь, а выбираешь где они помельче lol
  2. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 15:24
    +2
    Конечно платные. Ведь остаются старые маршруты , как альтернатива. Государству не нужны бесплатные хайвэи.
  3. Камчатский
    Камчатский Сегодня, 16:17
    0
    Вот и ценник. Текст короткий, ну а чего говорить - то?