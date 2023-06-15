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В Конгрессе США недовольны результатами Пентагона в области исследования и разработки гиперзвукового оружия

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В Конгрессе США недовольны результатами Пентагона в области исследования и разработки гиперзвукового оружия

Американские конгрессмены требуют от министерства обороны США продолжать исследования и разработку гиперзвукового оружия и ракет высокой дальности.


Стоит отметить, что основным сдерживающим фактором для Пентагона на пути к развитию гиперзвуковых технологий является отсутствие достаточного количества испытательных полигонов, а также прочей инфраструктуры. Однако на практике всё обстоит далеко не лучшим образом: самолёты с тестируемым гиперзвуковым оружием ограничиваются лишь несколькими такими полётами в год.

Комитет Палаты представителей США по вооружённым силам в своём предложенном законопроекте в области оборонной политики на 2024 финансовый год призывает оборонное ведомство изучить возможность проведения по меньшей мере 2 дополнительных испытаний таких ракет дальнего радиуса действия. Вместе с тем, указывается в пояснительной записке к документу, при их проведении должна учитываться и оценка воздействия на окружающую среду.

Более того, глава американского военного ведомства должен будет к началу 2024 года выступить с докладом перед представителями комитета, в котором будет представлен чёткий план увеличения дальности полёта таких систем. Документ будет предусматривать также и стоимость работ по проведению испытаний на Западном испытательном полигоне, расположенном к северу от Лос-Анджелеса, в штате Калифорния.

Кстати говоря, законопроект содержит и замечание (недовольство) касательно неисполнения Пентагоном своих обязательств по отправке стратегии тестирования вышеуказанных систем, предусмотренных Законом о разрешении на национальную оборону на 2023 финансовый год.

В этом контексте, стоит напомнить и о последнем провальном испытании перспективной гиперзвуковой крылатой ракеты с твердотопливным ускорителем и управляемым боевым блоком AGM-183A ARRW, проведённом Минобороны США в марте текущего года.
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7 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:45
    0
    В Конгрессе США недовольны результатами Пентагона в области исследования и разработки гиперзвукового оружия
    . Так то странно... бабла много, промышленность, технологии есть, научников яйцеголовые, тоже есть и не мало... однако результата нет.
    1. SwR9
      SwR9 Сегодня, 15:57
      +3
      Нет там уже спецов как раньше, кто умер, кто на пенсии, а поколение пепси и айфонов в лучшем случае только по клаве стучать умеет.
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 16:09
      +1
      Цитата: rocket757
      научников яйцеголовые

      У них головы не к тем яйцам близки)))
    3. военком Котёнок
      военком Котёнок Сегодня, 16:12
      0
      Это чувство — от тенденциозного освещения темы. Вы, например, про Dark Eagle (она же LRHW) давно читали? А она стоит на боевом дежурстве с марта этого года.

  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:08
    +1
    Пусть у Израиля займут))) У них много))) И тех. кто в гиперзвуке шарит, и кто его уже сбивать умеет wassat
  3. Roust
    Roust Сегодня, 16:08
    +2
    Поздно пить Боржоми, господа - любители принимать во все дыры. Как там поют?.. Нас не догонят.
  4. Комментарий был удален.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:46
    0
    Эти еще разрабатывают, а Израиль уже презентует систему по из сбитию.... Во как.
    Зеле узнает, будет клянчить супротив "Кинжалов".