Противник продолжает попытки наступления на Запорожском, Южно-Донецком и Донецком направлениях, все атаки ВСУ отбиты, прорыва линии обороны не допущено. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
Активные бои шли в районе Времевского выступа, где противник предпринимал попытки прорвать оборону группировки войск "Восток". В районах Новополь и Левадное отражены две атаки, в районах Новодаровка, Нескучное и Великая Новоселка нанесены удары по скоплению живой силы и техники 128-й бригады ТРО, 31-й механизированной и 1-й танковой бригад ВСУ.
На Запорожском направлении активных наступательных действий ВСУ не вели, в районе Любицкое наши накрыли ударами ракет 47-ю механизированную бригаду ВСУ. В районе Омельника уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады, а в районе Загорное нейтрализована ДРГ. Общие потери противника на двух направлениях: до 155 человек личного состава, три танка, два броневика, САУ Cezar французского производства и гаубицы Мста-Б и Д-30.
На Донецком противник провел пять атак, попытавшись прорвать оборону в районах Раздоловка, Первомайское, Красногоровка и Марьинка, все они отражены войсками группировки "Южная". Авиация и ОТРК "Искандер" нанесли серию ударов по противнику в районах Артемово, Звановка, Выемка и Авдеевка. Прилетело подразделениям 24-й, 54-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. За сутки уничтожено до 340 украинских военнослужащих, два броневика и гаубица Д-30. В районах Новомихайловка, Новгородское и Славное уничтожены склады боеприпасов 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 47-й артиллерийской бригад ВСУ.
В районе Красноармейска наши истребители уронили украинский Су-27, а в районе Краматорска уже хорошо сработали зенитчики, сбив аналогичный Су-27 Воздушных сил ВСУ.
На Купянском и Красно-Лиманском направлениях пока все также без изменений, пехота сидит в окопах, работает артиллерия и авиация. Противник продолжает действовать мелкими группами, в районе Синьковки Харьковской области и Новоселовское ЛНР уничтожены две украинские ДРГ, еще две в районах Терны ДНР и Кузьмино ЛНР.
На Херсонском активизировались диверсионные группы, пресечена попытка одной ДРГ высадиться в районе Голой пристани и Алешек. Сообщается о ликвидации 35 украинских военных, но это за сутки.