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«Техника может быть передана ВСУ»: Франция закупила египетские бронетранспортеры FAHD

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«Техника может быть передана ВСУ»: Франция закупила египетские бронетранспортеры FAHD

По мере истощения запасов советского оружия на Западе покровители незалежной пытаются выйти на новых поставщиков боевой техники, не желая поставлять собственные дорогостоящие машины для нужд ВСУ.


Как сообщается в издании Military Africa, Франция закупила у Египта бронетранспортеры национального производства. БТР FAHD-300 могут вмещать 13 военнослужащих, включая трех членов экипажа. Водитель и командир машины размещаются за большим пуленепробиваемым ветровым стеклом, которое может закрываться откидывающейся вверх пластиной.

Бронетехника, приобретенная Францией, скорее всего, будет передана африканским союзникам, сражающимся с повстанцами, или может быть поставлена воюющей Украине

- отмечается в издании.

Завод Kader, на котором производится FAHD, может выпускать от 240 до 300 БТР в год. Однако в настоящее время имеются проблемы с поставкой комплектующих. Так, Германия запретила экспорт броневой стали и шасси для FAHD. В связи с этим производитель пытается наладить национальные цепочки поставок. В частности, в настоящее время осуществляется монтаж линии по выпуску композитной керамической навесной брони.

Как утверждается политическими деятелями в Каире, «египетское оружие отличается хорошим качеством и низкой ценой».

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12 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:30
    0
    1 день назад — Египет подал заявку на вступление в БРИКС, сообщил ТАСС российский посол в Каире Георгий Борисенко.

    Господи, избави нас от таких друзей, а с врагами мы сами справимся.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:31
    0
    Сарай какой-то на колесах. Профиль высокий. 12.7 хотя бы держит?

    зы Египтяне решили поиграть в игру "болгарские братушечки" ? Типа мы вам друзья большие но бизнес - это ничего личного - продадим для Украины.
    1. AC130 Ganship
      AC130 Ganship Сегодня, 16:46
      0
      Россия заплатила Украине за прокачку газа в 2022 г 1млрд 200 млн USD. Испания увеличила закупки газа у России в 2022 на 170%. Как вы говорите, ничего личного, просто бизнес
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 16:48
        0
        Это не я так говорю, я привел любимую амерскую поговорку, оправдывающую любую подлость.
  3. potap6509
    potap6509 Сегодня, 16:32
    +2
    Да уж, аппарат, где зад, где перед без стакана не поймёшь. Верх конструкторской мысли. Конечно. wassat
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:34
      +1
      а там скорее всего - хочешь сзади, хочешь сбоку, хочешь спереди..... wassat Многофункциональное устройство, словом..... lol

      А аппарат и правда - страшненький. Сундук на колесах. Нет у египтян чувства прекрасного....
  4. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 16:40
    0
    Египет страна с жарким климатом и не понятно как поведет себя их техника в иных условиях. Хотя даже если передадут их шароварам не факт, что пепелацы доживут до зимы:)
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:44
      0
      Скорее всего нашу зиму они могут не пережить, эти сундуки. (если эти броневички наши ребята не сожгут раньше) Но раз египетский - там явно кондей есть, в этом гробике в Египте без кондея - просто смерть, только заживо жариться. А раз кондей есть - значит будет чему взрываццо! wassat
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:40
    0
    Мне одному это гроб на колесах напоминает? Судя по фото.
  6. hohol95
    hohol95 Сегодня, 16:44
    0
    https://armstrade.org/includes/periodics/news/2022/0218/120066545/detail.shtml
    "ВС Бурунди могут приобрести дополнительные БТР «Фахд-300»"

    "...Фахд-300» разработан на новом шасси Tatra и отличается рядом усовершенствований, обеспечивающих лучшие ходовые качества в условиях бездорожья. Он оснащен турбодизельным двигателем Cummins мощностью 300 л.с., может развивать максимальную скорость 105 км/ч, запас хода по топливу – 700 км. Корпус с V-образным днищем обеспечивает более высокую защиту от обстрела и подрыва на СВУ. Установленная на крыше машины одноместная башня вооружена 7,62-мм пулеметом и оснащена дневными перископами кругового обзора.

    БТР рассчитан на перевозку 13 военнослужащих, включая водителя, командира и наводчика..."
  7. alystan
    alystan Сегодня, 16:46
    0
    Сиси был не в курсе того, кому продает оружие?
    И в чьи руки оно в итоге попадет?
    Даже оказавшимся в беде соседям не помогал...
  8. hohol95
    hohol95 Сегодня, 16:51
    0
    Власти Буркина-Фасо думают, что эти "полицейские БТР-ы" французы закупают для усилениях ИХ возможностей в борьбе с терроризмом!
    Это подарок для верных союзников Франции в Сахеле!