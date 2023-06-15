Натовский генсек заявил, что альянс следит за действиями России с ядерным оружием

Генсек Североатлантического военного блока сделал заявление, касающееся российского ядерного оружия. По словам Столтенберга, «НАТО внимательно следит за действиями России со своим ядерным оружием».
Перед началом встречи глав министерств обороны стран НАТО Столтенберг заявил, что пока это «наблюдение» не позволяет сделать вывод о «таком позиционировании российского ядерного арсенала, которое потребовало бы срочных решений и ответных мер со стороны альянса».
При этом Столтенберг заявил, что «наблюдается рост российских инвестиций в современные ядерные технологии для повышения соответствующих возможностей».
Генсек НАТО:
Мы вынуждены констатировать, что российская «ядерная» риторика весьма опасна.
Среди прочего опасным Столтенберг назвал заявления белорусской стороны о возможном использовании ядерного оружия России. О том, что президент Белоруссии говорил такой возможности на случай посягательств на Союзное государство, главный натовский функционер не сказал ни слова. Как не сказал и о размещённом в Европе американском тактическом ядерном оружии.
Генсек НАТО:
Мы продолжим следить за действиями Москвы с её ядерным оружием и принимать соответствующие вызовам решения.