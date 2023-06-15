Военное обозрение
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Натовский генсек заявил, что альянс следит за действиями России с ядерным оружием

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Натовский генсек заявил, что альянс следит за действиями России с ядерным оружием

Генсек Североатлантического военного блока сделал заявление, касающееся российского ядерного оружия. По словам Столтенберга, «НАТО внимательно следит за действиями России со своим ядерным оружием».


Перед началом встречи глав министерств обороны стран НАТО Столтенберг заявил, что пока это «наблюдение» не позволяет сделать вывод о «таком позиционировании российского ядерного арсенала, которое потребовало бы срочных решений и ответных мер со стороны альянса».
При этом Столтенберг заявил, что «наблюдается рост российских инвестиций в современные ядерные технологии для повышения соответствующих возможностей».

Генсек НАТО:

Мы вынуждены констатировать, что российская «ядерная» риторика весьма опасна.

Среди прочего опасным Столтенберг назвал заявления белорусской стороны о возможном использовании ядерного оружия России. О том, что президент Белоруссии говорил такой возможности на случай посягательств на Союзное государство, главный натовский функционер не сказал ни слова. Как не сказал и о размещённом в Европе американском тактическом ядерном оружии.

Генсек НАТО:

Мы продолжим следить за действиями Москвы с её ядерным оружием и принимать соответствующие вызовам решения.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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8 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:34
    +5
    Мы продолжим следить за действиями НАТО с её ядерным оружием и принимать соответствующие вызовам решения. Найди разницу.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 16:39
      0
      А раньше не следили?! Не смешите не смешно.
      Мы продолжим следить за агрессивными действиями НАТО с её оружием и будем принимать соответствующие вызовам решения.
  2. lukash66
    lukash66 Сегодня, 15:40
    0
    Памперсы лучше оденьте заранее))) Следят они.
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 15:41
    +1
    "Натовский генсек заявил, что альянс следит за действиями России.."
    Как говорил герой Кевина Костнера в "Телохранителе" экзальтированной поклоннице:
    - Вернитесь на место и продолжайте следить дальше!
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:43
    +1
    Натовский генсек заявил,
    псиса болтун, ничего нового, никогда и никак, не скажет.
  5. Roust
    Roust Сегодня, 16:04
    0
    О-оо, как бы вы не следили, наблюдали, он (пи.. ец) подкрадется незаметно. Ждите!
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:24
    0
    Баяцца, значит уважают.
    Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
  7. МВГ
    МВГ Сегодня, 16:40
    0
    По словам Столтенберга, «НАТО внимательно следит за действиями России со своим ядерным оружием».

    иносказательно заявил о том, что внимательно следят за моментом введения кодов целей. Два вопроса: как они этот момент собираются отлеживать и второй "и что вы нам сделаете?". Вещание ВВС отключите?