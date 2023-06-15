Президент Белоруссии: Запад намерен использовать нацформирования для госпереворота в республике

Руководство стран Запада открыто заявляет о намерении использовать националистические формирования, члены которых проходят подготовку на Украине, для осуществления вооруженного государственного переворота в Белоруссии. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.Принимая верительные грамоты послов зарубежных стран, белорусский лидер подчеркнул, что на Западе открыто заявляют о планах использовать экстремистов для свержения власти в Белоруссии вооруженным путем.Лукашенко также указал на незаконность введения в отношении Белоруссии экономических санкций. Белорусский лидер также отметил, что международные организации - МВФ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, Всемирный банк и другие якобы не замечают попыток Запада удушить экономику его страны при помощи незаконных санкций.Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия является самостоятельным и ответственным участником международного сообщества и вносит существенный вклад в систему региональной и международной безопасности. Белоруссия открыта к диалогу о сотрудничестве с любой страной, уважающей выбор народа республики и признающей суверенитет белорусского государства.Также, по мнению президента Белоруссии, Организация Объединенных Наций из площадки, на которой решались споры, касающиеся будущего развития мира, превратилась в некое подобие дипломатического казино, в котором заправляют западные воротилы.