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Президент Белоруссии: Запад намерен использовать нацформирования для госпереворота в республике

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Президент Белоруссии: Запад намерен использовать нацформирования для госпереворота в республике

Руководство стран Запада открыто заявляет о намерении использовать националистические формирования, члены которых проходят подготовку на Украине, для осуществления вооруженного государственного переворота в Белоруссии. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.


Принимая верительные грамоты послов зарубежных стран, белорусский лидер подчеркнул, что на Западе открыто заявляют о планах использовать экстремистов для свержения власти в Белоруссии вооруженным путем.

Лукашенко также указал на незаконность введения в отношении Белоруссии экономических санкций. Белорусский лидер также отметил, что международные организации - МВФ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, Всемирный банк и другие якобы не замечают попыток Запада удушить экономику его страны при помощи незаконных санкций.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия является самостоятельным и ответственным участником международного сообщества и вносит существенный вклад в систему региональной и международной безопасности. Белоруссия открыта к диалогу о сотрудничестве с любой страной, уважающей выбор народа республики и признающей суверенитет белорусского государства.

Также, по мнению президента Белоруссии, Организация Объединенных Наций из площадки, на которой решались споры, касающиеся будущего развития мира, превратилась в некое подобие дипломатического казино, в котором заправляют западные воротилы.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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5 комментариев
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 16:26
    0
    А когда-то Батька был не против проигрывать с Западом. Но, как показывает практика, на двух стульях не усидишь.
    Эти партнёры на примере Эрдогана показали, как они умеют дружить.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 16:46
      0
      Цитата: Anarchist
      Батька был не против проигрывать с Западом

      Чушь! Бацька всегда был против того, чтобы проигрывать Западу. Он был за то, чтобы выигрывать, но "не шмогла и не шмогла".
      Это касается только экономики.
      Политически Бацька примерно как китайцы - построил социализм с человеческим лицом со всеми его достоинствами и недостатками.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:27
    0
    Бацька не Янык. Ежели надо будет - устроит нацикам площадь Тяньаньмэнь.
    1. Валерий_Эриксон
      Валерий_Эриксон Сегодня, 16:33
      -1
      Очень классный вариант. И комплектация для этого есть. И пособники, и войска
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 16:53
    0
    Организация Объединенных Наций из площадки, на которой решались споры, касающиеся будущего развития мира, превратилась в некое подобие дипломатического казино, в котором заправляют западные воротилы.

    Ну вот здесь я могу только поддержать батьку, в этом он прав - дипломатическое казино, где крупера американцы.