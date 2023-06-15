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Центризбирком РФ назначил дату выборов в новых российских регионах

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Центризбирком РФ назначил дату выборов в новых российских регионах

В ходе заседания Центризбирком РФ назначил дату проведения выборов в новых российских регионах. Их решили проводить в Единый день голосования в России – 10 сентября.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центральной избирательной комиссии.

Решение ЦИК касается Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Жители Донбасса будут выбирать членов Народных советов ДНР и ЛНР. В Запорожской области пройдут выборы в законодательное собрание, а в Херсонской определятся с составом областной думы. Также граждане новых регионов России выберут депутатов местных муниципальных органов власти, баллотирующихся в отдельных населенных пунктах.

Сегодня мы с вами берём огромнейшую ответственность

- заявила на собрании ЦИК ее председатель Элла Памфилова.

Она отметила, что новые граждане России впервые в истории страны примут участие в местных выборах одновременно с остальными гражданами России в Единый день голосования. Она отметила, что сделать это возможным является правом и обязанностью членов Центризбиркома. Памфилова напомнила, что регионы живут в условиях военного положения, но в Министерстве обороны и ФСБ сочли возможным проведение здесь выборов.

В единый день голосования в России будут выбирать высших должностных лиц в 20 регионах. Также в четырех одномандатных округах пройдут дополнительные выборы депутатов в Государственную думу.
Использованы фотографии:
Центризбирком РФ
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8 комментариев
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 16:14
    +4
    в Министерстве обороны и ФСБ сочли возможным проведение здесь выборов
    Какой то сюр, все больше походит что власть РФ живет в своем каком то мире. Как они собираются проводить выборы на оккупированных ВСУ территориях, или они в состав РФ больше не входят?
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 16:19
      +1
      Цитата: Trapp1st
      Как они собираются проводить выборы на оккупированных ВСУ территориях,

      Можно придумать подпольное голосование. Кто за Едро, тех считать, а кто против, значит оккупанты свой пятак суют куда не следует.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 16:20
        +2
        Можно придумать подпольное голосование.
        Не удивлюсь явки в 102%, и за едро проголосуют даже мертвые ВСУшники.
    2. egor1712
      egor1712 Сегодня, 16:47
      0
      Согласен, поспешно все это подгоняется. Можно было временными положениями обойтись. А кандидатам за это время себя проявить.
  2. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 16:17
    +2
    В Запорожской и Херсонской областях тоже?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:35
      +2
      А Донецаая?Тоже освобождена наполовину..Что властьимущие подразумевают под новыми регионами?И еще.Мы отбили наступление всук и погнали их с планеты Земля?Не рановато ли выбирать.Дабы потом не попасть в очень неприятную ситуацию?Как с Херсоном,например
  3. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 16:22
    0
    Начиная с 14 года западу удается все наши "многоходовки" обнулять.
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:33
    +1
    Центризбирком РФ назначил дату выборов

    Ну, слава Богу!
    А то я кушать не мог, ночью просыпался, думал, какая же будет дата выборов.