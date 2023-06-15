Центризбирком РФ назначил дату выборов в новых российских регионах

В ходе заседания Центризбирком РФ назначил дату проведения выборов в новых российских регионах. Их решили проводить в Единый день голосования в России – 10 сентября.
Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центральной избирательной комиссии.
Решение ЦИК касается Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Жители Донбасса будут выбирать членов Народных советов ДНР и ЛНР. В Запорожской области пройдут выборы в законодательное собрание, а в Херсонской определятся с составом областной думы. Также граждане новых регионов России выберут депутатов местных муниципальных органов власти, баллотирующихся в отдельных населенных пунктах.
Сегодня мы с вами берём огромнейшую ответственность
- заявила на собрании ЦИК ее председатель Элла Памфилова.
Она отметила, что новые граждане России впервые в истории страны примут участие в местных выборах одновременно с остальными гражданами России в Единый день голосования. Она отметила, что сделать это возможным является правом и обязанностью членов Центризбиркома. Памфилова напомнила, что регионы живут в условиях военного положения, но в Министерстве обороны и ФСБ сочли возможным проведение здесь выборов.
В единый день голосования в России будут выбирать высших должностных лиц в 20 регионах. Также в четырех одномандатных округах пройдут дополнительные выборы депутатов в Государственную думу.