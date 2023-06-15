Президент ЦБ Венесуэлы объявил о начале работы в стране российской платежной системы «Мир»

Еще одно государство, на этот раз в Латинской Америке, запустило российскую национальную платежную систему «Мир». Президент Центрального банка Венесуэлы Каликсто Хосе Ортега Санчес подтвердил в беседе с журналистами на площадке Петербургского экономического форума, что карты «Мир» уже принимаются банками страны.Глава ЦБ Венесуэлы сообщил, что в настоящее время почти сорок тысяч терминалов обновили программное обеспечение, чтобы проводить транзакции с использованием российских пластиковых карт. В первую очередь с картой «Мир» начали работать терминалы, размещенные в туристических зонах. В планах Каракаса довести их количество минимум до тридцати процентов от общего количества платежного оборудования, зарегистрированного в стране.Журналисты напомнили, что финансовая система РФ, включая национальную систему платежных карт «Мир», находится под санкционным запретом США и ЕС. На что президент Центробанка Венесуэлы ответил, что для руководства его страны мнение Запада никакого значения не имеет. По его словам, Каракас и дальше будет развивать сотрудничество с Москвой по всем возможным направлениям, включая интеграцию в области финансов и взаимодействие национальных Центральных банков двух стран.Первыми государствами, банки которых начали принимать карты «Мир» в 2018 году, стали Республика Беларусь и Казахстан. В настоящее время эта российская платежная система работает примерно в 10 странах, правда, с различной степенью ограничений. Еще более чем в 15 государствах выразили готовность внедрить ее.