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Президент ЦБ Венесуэлы объявил о начале работы в стране российской платежной системы «Мир»

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Президент ЦБ Венесуэлы объявил о начале работы в стране российской платежной системы «Мир»

Еще одно государство, на этот раз в Латинской Америке, запустило российскую национальную платежную систему «Мир». Президент Центрального банка Венесуэлы Каликсто Хосе Ортега Санчес подтвердил в беседе с журналистами на площадке Петербургского экономического форума, что карты «Мир» уже принимаются банками страны.


Глава ЦБ Венесуэлы сообщил, что в настоящее время почти сорок тысяч терминалов обновили программное обеспечение, чтобы проводить транзакции с использованием российских пластиковых карт. В первую очередь с картой «Мир» начали работать терминалы, размещенные в туристических зонах. В планах Каракаса довести их количество минимум до тридцати процентов от общего количества платежного оборудования, зарегистрированного в стране.

Журналисты напомнили, что финансовая система РФ, включая национальную систему платежных карт «Мир», находится под санкционным запретом США и ЕС. На что президент Центробанка Венесуэлы ответил, что для руководства его страны мнение Запада никакого значения не имеет. По его словам, Каракас и дальше будет развивать сотрудничество с Москвой по всем возможным направлениям, включая интеграцию в области финансов и взаимодействие национальных Центральных банков двух стран.

Первыми государствами, банки которых начали принимать карты «Мир» в 2018 году, стали Республика Беларусь и Казахстан. В настоящее время эта российская платежная система работает примерно в 10 странах, правда, с различной степенью ограничений. Еще более чем в 15 государствах выразили готовность внедрить ее.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мир_(платёжная_система)
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2 комментария
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  1. zontov79
    zontov79 Сегодня, 16:33
    +2
    Давно пора это было сделать . Давно надо было объявить на весь мир что ложили мы на санкции КНДР , поставить ракеты на Кубе , помогать обходить санкции Кубе и Венесуэле и открыто об этом говорить . Делать все что бы америке жилось хуже !
  2. alystan
    alystan Сегодня, 16:40
    0
    А в России может появиться конкурент платежной системы «Мир». Об этом заявил 14 июня глава Сбербанка Герман Греф.

    По мнению Грефа, стране просто необходим конкурент национальной системы платежных карт «Мир». На голубом глазу заявив, что платежному рынку, как и любому другому, нужна здоровая конкуренция и необходим как минимум еще один игрок. Это может повлиять на качество услуг и их ценообразование, заявил он. Правда не уточнив в какую сторону.

    Скромно уточнив, что конкретных планов у Сбербанка пока еще нет, но варианты конкуренции обсуждаются.

    Ох и лукавит, этот прой-ха, все у него давно в разработке. Иначе и не заикался бы об этом.
    И все то у него наверняка готово к запуску такого конкурента.

    А за Венесуэлу рад. Жду подключения Кубы, Никарагуа, Сальвадора, Боливии, Эквадора...