Эксперт о недостатках немецких «Леопардов»: Слабое бронирование и боекомплект рядом с механиком-водителем

После того, как стало известно об окончательном решении США и их союзников передать Украине танки натовского образца, многие аналитики рассуждали о возможностях этих машин на поле боя и неприятностях, которые они гипотетически могут создать нашим военным. Особняком в данных дискуссиях стояли немецкие «Леопарды», передаче Киеву которых вначале всячески препятствовал канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Стоит отметить, что Leopard 2 действительно является грозной и мощной боевой машиной. Но нужно понимать, что это всего лишь танк, который, как и его «коллеги» из других стран, имеет свои достоинства и недостатки.
О слабых местах «немецкой кошки» на Ютуб-канале Hexagontactical рассказал российский специалист по бронетехнике.
Так, со слов эксперта, пресловутая масса Leopard 2, которая достигает 60 тонн, отнюдь не является показателем надежного бронирования машины.
Во-первых, специалист отметил, что на западных танках нет автомата заряжания, что требует выделения места для дополнительного члена экипажа и увеличивает габариты танка.
Во-вторых, весьма крупные размеры «Леопарда» еще обусловлены тем, что огромная и длинная 6-тонная силовая установка размещается вдоль корпуса. Впоследствии немецкие инженеры смогли создать более компактный двигатель. В итоге, в танке появился почти метр свободного места.
В итоге, из-за «раздутых» габаритов и бронирование машины приходилось, как выразился эксперт, «размазывать», что не шло на пользу.
Собеседник автора канала подчеркнул, что изначально броня у Leopard 2 была весьма слабой: от 25 до 45 мм. Однако немцы считали, что компенсируют этот недостаток расположением под эффективными углами наклона.
В целом, этого было достаточно для конца 70-х – начла 80-х годов. Но позднее пришлось набирать броневой массив, что еще больше увеличивало вес танка в последующих модификациях.
Впрочем, борта у танка так и остались слабыми. При этом в модификации 2A6, которую с наряду с более старой 2A4 передали ВСУ, усиление коснулось только башни.
Кроме того, со слов эксперта, немецкие машины в плане дополнительных опций являются самыми, как он выразился, «нищими» среди европейских танков.
Немцы, как и наши в этом плане любят поэкономить на собственной армии
- отметил специалист.
В целом, как заявил эксперт, единственное, что в ходе модернизации удалось немецким конструкторам существенно изменить в плане защищенности танка – это отделить топливо от боевого отделения. При этом боекомплект немцы полностью вынести из машины не смогли: в корпусе, слева от водителя по-прежнему лежат 27 снарядов.