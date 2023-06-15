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Эксперт о недостатках немецких «Леопардов»: Слабое бронирование и боекомплект рядом с механиком-водителем

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Эксперт о недостатках немецких «Леопардов»: Слабое бронирование и боекомплект рядом с механиком-водителем

После того, как стало известно об окончательном решении США и их союзников передать Украине танки натовского образца, многие аналитики рассуждали о возможностях этих машин на поле боя и неприятностях, которые они гипотетически могут создать нашим военным. Особняком в данных дискуссиях стояли немецкие «Леопарды», передаче Киеву которых вначале всячески препятствовал канцлер ФРГ Олаф Шольц.


Стоит отметить, что Leopard 2 действительно является грозной и мощной боевой машиной. Но нужно понимать, что это всего лишь танк, который, как и его «коллеги» из других стран, имеет свои достоинства и недостатки.

О слабых местах «немецкой кошки» на Ютуб-канале Hexagontactical рассказал российский специалист по бронетехнике.

Так, со слов эксперта, пресловутая масса Leopard 2, которая достигает 60 тонн, отнюдь не является показателем надежного бронирования машины.

Во-первых, специалист отметил, что на западных танках нет автомата заряжания, что требует выделения места для дополнительного члена экипажа и увеличивает габариты танка.

Во-вторых, весьма крупные размеры «Леопарда» еще обусловлены тем, что огромная и длинная 6-тонная силовая установка размещается вдоль корпуса. Впоследствии немецкие инженеры смогли создать более компактный двигатель. В итоге, в танке появился почти метр свободного места.

В итоге, из-за «раздутых» габаритов и бронирование машины приходилось, как выразился эксперт, «размазывать», что не шло на пользу.

Собеседник автора канала подчеркнул, что изначально броня у Leopard 2 была весьма слабой: от 25 до 45 мм. Однако немцы считали, что компенсируют этот недостаток расположением под эффективными углами наклона.

В целом, этого было достаточно для конца 70-х – начла 80-х годов. Но позднее пришлось набирать броневой массив, что еще больше увеличивало вес танка в последующих модификациях.

Впрочем, борта у танка так и остались слабыми. При этом в модификации 2A6, которую с наряду с более старой 2A4 передали ВСУ, усиление коснулось только башни.

Кроме того, со слов эксперта, немецкие машины в плане дополнительных опций являются самыми, как он выразился, «нищими» среди европейских танков.

Немцы, как и наши в этом плане любят поэкономить на собственной армии

- отметил специалист.

В целом, как заявил эксперт, единственное, что в ходе модернизации удалось немецким конструкторам существенно изменить в плане защищенности танка – это отделить топливо от боевого отделения. При этом боекомплект немцы полностью вынести из машины не смогли: в корпусе, слева от водителя по-прежнему лежат 27 снарядов.

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7 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 18:02
    -1
    Во-первых, специалист отметил, что на западных танках нет автомата заряжания, что требует выделения места для дополнительного члена экипажа и увеличивает габариты танка.
    belay А автомат не требует места? fool
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 18:06
      +1
      Немцы, как и наши в этом плане любят поэкономить на собственной армии
      - отметил специалист.
      recourse Фамилия то, у инкогнито имеется? Страна должна знать своих Экспертов fool fool
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 18:06
      0
      Цитата: Mavrikiy
      А автомат не требует места?

      Учите матчасть!
      https://topwar.ru/30785-avtomaty-zaryazhaniya-tankovyh-orudiy.html
    3. svp67
      svp67 Сегодня, 18:16
      +2
      Цитата: Mavrikiy
      А автомат не требует места?

      Конечно требует, но меньше...как по высоте, так как тут нет привязки к среднему росту человека, так и по ширине, так как тут полностью исключается параметр "диаметр безопасного обметания снаряда". То есть полностью исключаются условия удобства работы заряжающего, в связи с его отсутствием
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 18:05
    +1
    При этом боекомплект немцы полностью вынести из машины не смогли: в корпусе, слева от водителя по-прежнему лежат 27 снарядов.
    Да, что "Леопарду-2", что М-1"Абрамс", эта боеукладка досталась в "наследство" от их общего предка. Вот у "Лео" она видна в просвете погона башни
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:14
    0
    Дрова в костёр... ничего, принципиально, лучше, все равно ни у кого нет... это объективная реальность, на современном уровне развития технологий.
  4. Сибиряк 66
    Сибиряк 66 Сегодня, 18:26
    0
    ...изначально броня у Leopard 2 была весьма слабой: от 25 до 45 мм.
    После этого рассуждения Ыксперда можно не читать...