Франция наращивает военный бюджет

В связи с ухудшением военно-политической обстановки в Европе, руководство Франции планирует увеличить расходы на оборону. Предлагается постепенно наращивать военный бюджет и увеличить его примерно на треть. Уже делаются первые шаги в этом направлении, а конечные цели будут достигнуты к началу следующего десятилетия. Предполагается, что увеличенный бюджет позволит не только поддерживать текущее состояние армии, но и проводить более активное перевооружение.
Задача роста
Согласно актуальным планам французского правительства, в 2019-25 гг. общие расходы страны на вопросы обороны должны составить 295 млрд евро. Из них 51,5 млрд евро пришлось на прошлогодний военный бюджет, а в текущем году министерство обороны получило более 55 миллиардов.
В прошлом году, в связи с событиями на Украине, в Париже вновь зазвучали предложения об увеличении расходов на оборону и усилении армии. До определенного времени эта тема лишь обсуждалась, но несколько месяцев назад появились конкретные предложения и планы. Более того, эти идеи поддержало высшее руководство страны.
Так, в середине января президент Эммануэль Макрон рассказал о работе над «законом о военном программировании» на 2024-30 гг. Одно из ключевых положений этого проекта заключается в увеличении расходов на вопросы обороны. В указанный период общие затраты такого рода должны превысить 410 млрд евро, что на треть больше бюджетов текущего периода планирования (2019-25 гг.) При этом расходы на оборону выйдут на уровень 2% от ВВП.
В течение нескольких следующих месяцев администрация президента и военное ведомство разрабатывали конкретные планы. Кроме того, шло обсуждение будущего законопроекта на разных уровнях. Выдвигались новые предложения, а также звучала критика. По итогам этих процессов, к настоящему времени был подготовлен окончательный вариант документа, и его передали в парламент.
На днях сообщалось, что законопроект без значительных доработок был утвержден нижней палатой законодательного собрания. За него проголосовало большинство парламентариев. Оппозиция, вопреки ожиданиям и некоторым прогнозам, не оказала противодействия. Теперь бюджет пройдет через оставшиеся инстанции, на что понадобится несколько недель. Президент может утвердить его уже в июле.
Статьи расходов
Еще в январе президент Э. Макрон назвал основные цели и задачи, для которых планируется увеличить оборонный бюджет. В целом речь идет о модернизации, реформировании и трансформировании вооруженных сил. Необходимо усилить и обновить армию и привести ее в соответствие с актуальными и перспективными требованиями, вызовами и угрозами.
По словам президента, вооруженные силы Франции должны иметь возможность самостоятельного проведения операций и действий в составе контингента НАТО. Нужно обеспечить возможность быстрого развертывания за рубежом группировок войск численностью до 20 тыс. чел. Кроме того, требуется уделить внимание структурам и средствам, обеспечивающим непосредственно боевую работу. В частности, на 60% увеличится финансирование разведки.
Следует обратить внимание на вопросы развития матчасти и технологий – для закрытия имеющихся пробелов и создания задела на будущее. Так, предлагается развивать сферу БПЛА, в т.ч. боевых, совершенствовать ПВО, разрабатывать принципиально новые вычислительные комплексы и т.д.
Общие планы и предложения были проработаны и превращены в полноценный законопроект. Недавно стали известны основные его подробности. В частности, большой интерес представляет распределение увеличенного финансирования между разными направлениями и отраслями.
Большая часть выделенных денег, ок. 270 млрд евро, пойдет на разработку и закупку новых вооружений и техники, а также на содержание, ремонт и модернизацию наличной матчасти. Еще 16 млрд евро потратят на закупки боеприпасов всех типов для всех родов войск. Предусматривается модернизация стратегических ядерных сил; на эти цели в общей сложности уйдет несколько десятков миллиардов.
Запланировано количественное и качественное улучшение процессов обучения личного состава. На эти цели дополнительно выделят 20 млрд евро. За счет этого модернизируют полигоны, приобретут учебную матчасть и чаще будут проводить маневры. Кроме того, вдвое увеличится численность резерва, готового к возвращению на службу.
Законопроект о бюджете учитывает и современные характерные угрозы. Так, будут значительно увеличены расходы на содержание и деятельность Национального агентства безопасности информационных систем. Ему предстоит проводить оборонительные и, по всей видимости, наступательные операции в киберпространстве.
С заделом на более отдаленное будущее запланировано несколько других проектов. Так, сдвигаются влево сроки создания и запуска нового разведывательного спутника – теперь его хотят ввести в строй не позднее 2030 г. К этому же сроку планируют решить вопрос строительства следующего авианосца. Если эта идея получит поддержку, то работы начнутся уже в рамках следующего бюджетного периода, в тридцатых годах.
Перспективы реформирования
Таким образом, вооруженные силы Франции ждет не только рост бюджета, но и полноценная реформа. Предлагается совершенствовать организационно-штатную структуру разных родов войск, обновлять их матчасть, работать над навыками личного состава и т.д. В итоге армия должна нарастить свой общий потенциал, а также получить возможности, соответствующие актуальным угрозам и вызовам.
Большая часть будущего многолетнего бюджета пойдет на закупку новых вооружений и техники. Эти деньги позволят Минобороны Франции завершить ряд актуальных программ закупки современных образцов, а затем разместить новые заказы. К примеру, в настоящее время для сухопутных войск закупаются новые бронемашины Griffin и Jaguar, призванные заменить легкую технику существующих типов. В 2024-30 гг. строительство и поставки таких машин продолжатся, и их оплатят из выросшего военного бюджета.
Также следует вспомнить амбициозные планы ВМС Франции, для реализации которых тоже требуются большие деньги. Так, уже ведется серийное строительство многоцелевых АПЛ типа Barracuda; на стапелях сейчас находится четыре корабля этого типа. Все они будут достроены и введены в состав флота уже в период действия нового бюджета. Также в этот период будет разработан проект новой стратегической подлодки SNLE 3G. При этом программа строительства этих АПЛ, вероятно, войдет уже в бюджет на первую половину тридцатых годов.
Впрочем, запланированное перевооружение и создание новых проектов – как и другие процессы в рамках модернизации армии – могут столкнуться с трудностями. Так, порядка 30 млрд евро заложено в новом бюджете только на компенсацию инфляции. Кроме того, запланированные расходы не соответствуют потребностям армии в части покупки или модернизации техники.
Издание Foreign Policy подсчитало, что даже увеличенный бюджет к 2030 г. приведет к сокращению доли современной техники и соответствующему падению обороноспособности. Так, из ок. 200 имеющихся танков к концу десятилетия пройдут последнюю модернизацию и будут соответствовать актуальным требованиям только 160. Количество модернизированных истребителей Rafale сократится с 220 до 178. Кроме того, армия не сможет развернуть за рубежом группировку в требуемые 20 тыс. чел – только в 15 тысяч.
Следует обратить внимание и на финансовую часть планов французского правительства. В настоящее время экономика Франции и ЕС в целом переживает далеко не лучшие времена, и предпосылки к позитивным изменениям отсутствуют. Это означает, что в средней перспективе французскому руководству предстоит столкнуться с проблемой поиска денег для финансирования обороны на запланированном уровне.
Из-за неблагоприятной ситуации в экономике Париж может пересмотреть планы и военный бюджет, сократив те или иные его части и соответствующие программы. В то же время, нужные деньги могут найти и выделить, но за счет других сфер и отраслей. На каком направлении решат экономить ради амбициозной модернизации вооруженных сил, большой вопрос.
Большие планы
Таким образом, французское руководство изучило текущее состояние своих вооруженных сил, посчитало его не вполне приемлемым и теперь планирует реформировать и модернизировать их. Для решения таких задач, в первую очередь, составили новый проект военного бюджета на несколько следующих лет, и этот документ уже прошел часть инстанций.
По всей видимости, в ближайшие недели бюджет получит необходимое одобрение, и его подпишет президент. Исполнение новых планов начнется уже в следующем году и растянется до конца десятилетия. Насколько успешным будет этот процесс, покажет время. Однако уже понятно, что он не застрахован от предсказуемых и неожиданных трудностей и т.д., что, как минимум, затруднит реформу армии.