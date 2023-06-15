В польской прессе назвали выбывшие из «танковой лиги» страны

Германия осталась, по сути, единственным производителем танков среди стран Западной Европы, поэтому в её интересах продолжать продавать существующие машины, такие как Leopard 2. Франция, как и Италия или Британия, утратила эти возможности, поэтому она стремится вернуть их, уже в рамках многонациональной программы [танка будущего]

Во времена Холодной войны все крупные европейские страны располагали собственным танкостроением. К её окончанию в Германии выпускался Leopard 2, в Италии – его местная модернизация Ariete, во Франции – Leclerc, в Британии – Challenger 1, вскоре заменённый на Challenger 2.Однако к настоящему времени способность производить ОБТ сохранила только ФРГ, остальные государства выбыли из « танковой лиги». Как полагают в польском издании Defence24, именно это обстоятельство мешает созданию европейского танка нового поколения. Сроки завершения работ над проектом MGCS постоянно переносились; теперь заявляется, что новый ОБТ увидит свет не ранее 2035 года.- отмечается в польской прессе.В связи с разными интересами в танкостроении автор скептически относится к возможности создания единого европейского ОБТ. При этом текущий уровень потребностей в ОБТ является слишком малым для того, чтобы страны могли разрабатывать свою машину по отдельности. Так, целевая структура бундесвера предусматривает наличие 328 танков, вооруженных сил Франции – 200 единиц.