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В польской прессе назвали выбывшие из «танковой лиги» страны

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В польской прессе назвали выбывшие из «танковой лиги» страны

Во времена Холодной войны все крупные европейские страны располагали собственным танкостроением. К её окончанию в Германии выпускался Leopard 2, в Италии – его местная модернизация Ariete, во Франции – Leclerc, в Британии – Challenger 1, вскоре заменённый на Challenger 2.


Однако к настоящему времени способность производить ОБТ сохранила только ФРГ, остальные государства выбыли из «танковой лиги». Как полагают в польском издании Defence24, именно это обстоятельство мешает созданию европейского танка нового поколения. Сроки завершения работ над проектом MGCS постоянно переносились; теперь заявляется, что новый ОБТ увидит свет не ранее 2035 года.

Германия осталась, по сути, единственным производителем танков среди стран Западной Европы, поэтому в её интересах продолжать продавать существующие машины, такие как Leopard 2. Франция, как и Италия или Британия, утратила эти возможности, поэтому она стремится вернуть их, уже в рамках многонациональной программы [танка будущего]

- отмечается в польской прессе.

В связи с разными интересами в танкостроении автор скептически относится к возможности создания единого европейского ОБТ. При этом текущий уровень потребностей в ОБТ является слишком малым для того, чтобы страны могли разрабатывать свою машину по отдельности. Так, целевая структура бундесвера предусматривает наличие 328 танков, вооруженных сил Франции – 200 единиц.

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24 комментария
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  1. Mitos
    Mitos Сегодня, 17:34
    +4
    Да кто же вам даст то. Вы еще Абрамсы не все сносили
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 17:44
      +4
      Всё на что способна Европа, так вот на это шоу, кстати, кто пришёл вторым?
      1. PROXOR
        PROXOR Сегодня, 18:00
        0
        Леклерк.
        ПыСы: слишком короткий и по мнению администрации сайта
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:28
      0
      Цитата: Mitos
      Да кто же вам даст то. Вы еще Абрамсы не все сносили

      Текст не совсем понятен.
      Здесь был бы уместен термин "отсношали". laughing hi
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:35
    +5
    Про Польшу стыдливо не упоминается... yes
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 17:42
      +1
      В польской прессе назвали выбывшие из «танковой лиги» страны
      ьак о себе либо хорошо, либо никак.
    2. Lemur2023
      Lemur2023 Сегодня, 17:44
      +2
      В Польше производили Т-72. Интересно сохранили они технологии его производства или нет.
      1. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 18:16
        0
        Производили по лицензии. По лицензии Польша и сейчас ОБТ смогла бы производить. Но именно с ОБТ (в отличии от остальных вооружений) правительство рубило свой ВПК по живому.
  3. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 17:37
    +2
    Ага. Видели уже Еврофайтер. С танком еще хуже будет. Особенно на фоне польских заморочек покупать технику со всего мира.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 17:48
      +4
      Цитата: Евгений Иванов_5
      Видели уже Еврофайтер.

      Вы лучше вспомните Еврокоптер))) Лет 20 кажись в Австралии его пытались заставить полететь, хоть тушкой, хоть чучелом))) Короче, только недавно закопали стюардессу)
  4. Степняк
    Степняк Сегодня, 17:37
    +6
    Смогут, не смогут... Главное, чтобы мы смогли хотя бы остановить процесс обрушения советского наследия.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 17:50
      -3
      Таки что, вас им уже придавило? Ну ничего, доставайте свое наследие, незалежное, многотысячелетние))) С наследием и в санитарной зоне жить как-то приятней)))
      1. Степняк
        Степняк Сегодня, 17:59
        0
        А понятнее можно? Что за санитарная зона? Меня тут под х0хла заярлычили, я правильно понял?
  5. Fisherman
    Fisherman Сегодня, 17:44
    +6
    Как бы и в мире только Южная Корея производит нормальный танк, США уже не производят и завода нет как такового, идёт только "модернизация". Так что суть не в том кто может производить танки, а кто для них и артиллерии может делать КАЧЕСТВЕННЫЕ СТВОЛЫ! Французские и пр."скорострелы" с малым лимитом выстрелов в точку вообще мимо кассы....Мы и немцы пока что можем делать стволы с хорошим ресурсом, более - никого рядом, ибо - ШКОЛА!
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 17:53
      -1
      Фигня, хомячки доказали, что будущее за беспилотными! Самолетами-танками-вертолетами... Не верите? Зря, они доказали! Например в Москве точно беспилотные самокаты вытеснили пилотируемые))) Раньше не продыхнуть было, а теперь смотришь - стоят, на каждом углу, - и все беспилотные)))
    2. sifgame
      sifgame Сегодня, 18:14
      +1
      В чем нормальность Южно-корейского танка? В ТТХ?
    3. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 18:19
      0
      Если ОБТ живет 3-4 боя, то это становится не критичным. В отличии от массовости выпуска стволов и танков. С другой стороны немцы во 2МВ воевали меньших количеством танков, чем СССР и Союзники.
  6. Болторез
    Болторез Сегодня, 17:51
    +1
    в Италии – его местная модернизация Ariete
    Ariete - вполне независимая итальянская разработка.
  7. svp67
    svp67 Сегодня, 17:55
    +3
    К её окончанию в Германии выпускался Leopard 2, в Италии – его местная модернизация Ariete, во Франции – Leclerc, в Британии – Challenger 1, вскоре заменённый на Challenger 2.
    И совершенно уже не вспоминается, что в то же время танки выпускали Чехословакия, Польша, Румыния и Украина... Они то же утратили сейчас возможности это делать
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 18:08
      0
      Цитата: svp67
      К её окончанию в Германии выпускался Leopard 2, в Италии – его местная модернизация Ariete, во Франции – Leclerc, в Британии – Challenger 1, вскоре заменённый на Challenger 2.
      И совершенно уже не вспоминается, что в то же время танки выпускали Чехословакия, Польша, Румыния и Украина... Они то же утратили сейчас возможности это делать

      Польша вроде будет лицензионно собирать Черную Пантеру. А остальные европейские страны пока или ограничиваются модернизацией или начинают заказыаать Лео-2А8 как Германия, Чехия и Норвегия

      или Абрамс-2SEP/3 как Польша и Румыния.
  8. slesarg1965
    slesarg1965 Сегодня, 17:58
    +2
    глобализация и евроинтеграция приносят свои плоды оттуда откуда не ждали!!! это очень приятный момент. в европе кроме фрг никто делать танки не может, а фрг не могут в нужных объёмах из-за энергетического кризиса. а совместные продукты выходят очень корявые как франкинштейн. как говорил один известный дедушка - правильной дорогой идёте товарищи!
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 18:07
      0
      Дедушка умер, а дело живёт, лучше бы бы было наоборот
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:58
    +2
    Однако к настоящему времени способность производить ОБТ сохранила только ФРГ, остальные государства выбыли из «танковой лиги». Как полагают в польском издании Defence24, именно это обстоятельство мешает созданию европейского танка нового поколения. Сроки завершения работ над проектом MGCS постоянно переносились; теперь заявляется, что новый ОБТ увидит свет не ранее 2035 года.
    . Кому как, а многим очевидно, что за такой лакомый кусок военного пирога, полосатики растопчут всех и всякого!
  10. grem
    grem Сегодня, 18:18
    -1
    Европа опять в опа...А сколько гонору то .! Будет с вами скоро особый разговор .Особенно с поляками и немцами ..
    Разозлили вы русских опять ,зря вы так с нами поступили ,вон и танков у вас нормальных нет Забыли уже Советские танковые колоны и прорывы Ну ну