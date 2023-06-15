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Le Figaro: контрнаступление ВСУ стало неприятностью не только для самого Киева, но и для стран Запада

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Le Figaro: контрнаступление ВСУ стало неприятностью не только для самого Киева, но и для стран Запада

Украинские власти рассчитывали на то, что в ходе своего контрнаступления им удастся быстро прорвать российскую линию обороны, однако на деле всё обернулось для них далеко не самым благоприятнейшим образом. Напротив, большая часть тяжёлой техники ВСУ, полученной ими со стороны Запада была уничтожена ВС РФ. К такому выводу пришёл научный сотрудник Фонда стратегических исследований Оливье Кемпф. Как рассказал французский генерал в интервью Le Figaro, это стало большой неприятностью для Киева из-за его существенных потерь, ведь всё пошло не по плану США и ЕС.


Более того, издание сослалось на нидерландский сайт оборонной аналитики и исследования военных действий Oryx, отметив, что если верить информации, опубликованной им, то украинская армия за время проведения своего «контрнаступа» лишилась, по меньшей мере, 1 танка Leopard 2A4, а также 3 более модернизированных боевых машин Leopard 2A6. Также в списке потерь ВСУ числятся и переданные США боевые машины пехоты (БМП) M2A2 Bradley в количестве 16 единиц.

Таким образом, исходя из многих видеозаписей, заполонивших социальные сети, приходится констатировать тот факт, что российская армия задействует в боевых действиях на Украине всё больше средств для достижения своих поставленных целей. Среди них – артиллерия, ударные вертолёты Ка-52, несущие противотанковые ракеты. Кстати говоря, самым эффективным средством поражения техники западного образца по мнению авторов публикации выступают дроны-камикадзе «Ланцет».

Оливье Кемпф:

Провалы украинского контрнаступления указывают на то, что всё идёт явно не по плану Запада. Несмотря на то, что началось оно не так, как хотелось бы, это вовсе не значит, что оно захлебнулось. Однако больше всего настораживает даже не захват нашей техники, а огромное количество подбитых машин. Внушительное количество «Леопардов», «Брэдли» и бронетранспортёров гусеничного типа М113 просто были выведены из строя, и это – факт

Наконец, в заключении эксперт оценил стойкость российских войск, которые, по его словам, тщательно обеспечивают защиту своих укреплений.
Использованы фотографии:
https://www.mil.gov.ua/
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13 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:58
    +7
    Нечего пенять на зеркало...... Кто учил? Кто вооружал? Кто погнал в бой? Стандарты наты, однако.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:11
      0
      Цитата: Uprun
      Нечего пенять на зеркало...... Кто учил? Кто вооружал? Кто погнал в бой? Стандарты наты, однако.

      Не имея возможности победить российскую армию на поле боя, как того требуют западные кураторы незалежной, Киев решил перейти к излюбленной тактике — провокациям. Цель — дискредитировать Россию и ее Вооруженные силы, а также вызвать панику и недоверие среди мирного населения.
      Сразу несколько профильных телеграмм-каналов сообщают о том, что противник подготовил 1200 комплектов военной формы российского образца для Сил специальных операций Украины. Шили обмундирование якобы по спецзаказу на фабриках в Полтавской области. Символика, нашивки, знаки различия, лекала, а также материал полностью идентичны российским аналогам.
      Среди комплектов: форма ФСБ, Росгвардии, в том числе подразделений «Ахмат», ВС РФ. Все это планируется передать на несколько направлений: Сумское, Харьковское, Херсонское, Запорожское. По сведениям Телеграм-канала НгП раZVедка, в распоряжении спецслужб Украины имеется также взрывчатка российского производства — тротиловые шашки, пакеты с гексогеном и кумулятивные снаряды. А на Харьковском направлении отмечается концентрация техники, ранее захваченной в боестолкновениях с российской армией — в основном, колесные грузовики «КамАЗ», «Урал» и некоторое количество БТР-80.
      ВСУ готовятся к проведению диверсии, которая будет освещаться как действие, совершенное российскими силовиками, предположили авторы канала. Все для того, чтобы отвлечь внимание от провального «контрнаступа» на Запорожском фронте и подвести Россию под обвинения в военных преступлениях.
    2. Mitos
      Mitos Сегодня, 17:13
      0
      Так они их (технику да тактику) и проверяют на туземцах. Теперь понимают что бы с ними было если бы в конфликт влезли. Плюс применение ЯО и все планы идут лемом.
  2. Canecat
    Canecat Сегодня, 17:04
    0
    такому выводу пришёл научный сотрудник Фонда стратегических исследований Оливье Кемпф.

    Задним умом они все сильны laughing
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 17:05
    0
    Запад плохо знает историю. Мало того,совсем не знают украину и ее народ. Поэтому,пусть меньше слушают и верят- чубатым. Они 300 лет врали и продавали по- очередно- то Европу,то Россию. В зависимости от выгоды и необходимости. Если внимательно изучить историю, то все это явно видно.
    1. Лешак
      Лешак Сегодня, 17:15
      +2
      ...Поэтому,пусть меньше слушают и верят- чубатым...

      Думаю, на западе, всё знают и всё понимают, они просто используют окраину для противостояния с Россией. Украина проводит, своего рода, разведку боем. Запад же наблюдает как ведёт себя Россия в этом конфликте. А укровермахт это расходный материал в большой игре.
  4. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 17:21
    0
    Не так уж у них все и плохо, как нам бы того хотелось. Они умудряются организовывать логистику при таком количестве разношёрстной техники. Не испытывают проблем ни в боеприпасах, ни в топливе
  5. Roust
    Roust Сегодня, 17:25
    0
    Что делать, если в голове только труселя кружевные были, а надо было вазелина поболее приготовить, коли принимаете во все дыры. Ну, теперича терпите, терпилы вечные.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:30
    0
    ...и только в РФ чего-то похожего и ждали)))
    Это все, что все полу-умные от нас к вам и сбежали... Вы еще раз опросите Тихановскую и разных Галкиных о перспективах наступления - они вам расскажут и про танковые орды по тине Каховского водохранилица и Зелебобика за штурвалом Ф-16)))
  7. WIS
    WIS Сегодня, 17:33
    0
    пришёл научный сотрудник Фонда стратегических исследований Оливье Кемпф

    А не пошёл бы он (на) лесом. Правда сначала, стоит приглашение ему сделать, для фото сессии на "фоне его железа" и, обломав какую-нибудь ногу, для ощущения реалий, отправить восвояси. Думаю, наши бойцы не откажутся и на его профили оставить автограф.
    Дай им Бог сил и здоровья!
  8. Single-n
    Single-n Сегодня, 17:33
    0
    Если поле боя останется за ВСУ то минимум половину восстановят.
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:41
    0
    Из жизни дурдомов:
    В киевские укрытия купили барабаны, овощерезки и сковороду за 700 тысяч

    https://www.rbc.ua/ukr/styler/shchobi-shcho-kiyivski-ukrittya-kupili-barabani-1686749215.html
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:02
    0
    Le Figaro: контрнаступление ВСУ стало неприятностью не только для самого Киева, но и для стран Запада
    . Да ладно, зелебобики с пеной у рта доказывают, что они только разведывают, примеряются и чего то там ещё...