Провалы украинского контрнаступления указывают на то, что всё идёт явно не по плану Запада. Несмотря на то, что началось оно не так, как хотелось бы, это вовсе не значит, что оно захлебнулось. Однако больше всего настораживает даже не захват нашей техники, а огромное количество подбитых машин. Внушительное количество «Леопардов», «Брэдли» и бронетранспортёров гусеничного типа М113 просто были выведены из строя, и это – факт

Украинские власти рассчитывали на то, что в ходе своего контрнаступления им удастся быстро прорвать российскую линию обороны, однако на деле всё обернулось для них далеко не самым благоприятнейшим образом. Напротив, большая часть тяжёлой техники ВСУ, полученной ими со стороны Запада была уничтожена ВС РФ. К такому выводу пришёл научный сотрудник Фонда стратегических исследований Оливье Кемпф. Как рассказал французский генерал в интервью Le Figaro, это стало большой неприятностью для Киева из-за его существенных потерь, ведь всё пошло не по плану США и ЕС.Более того, издание сослалось на нидерландский сайт оборонной аналитики и исследования военных действий Oryx, отметив, что если верить информации, опубликованной им, то украинская армия за время проведения своего «контрнаступа» лишилась, по меньшей мере, 1 танка Leopard 2A4, а также 3 более модернизированных боевых машин Leopard 2A6. Также в списке потерь ВСУ числятся и переданные США боевые машины пехоты (БМП) M2A2 Bradley в количестве 16 единиц.Таким образом, исходя из многих видеозаписей, заполонивших социальные сети, приходится констатировать тот факт, что российская армия задействует в боевых действиях на Украине всё больше средств для достижения своих поставленных целей. Среди них – артиллерия, ударные вертолёты Ка-52, несущие противотанковые ракеты. Кстати говоря, самым эффективным средством поражения техники западного образца по мнению авторов публикации выступают дроны -камикадзе «Ланцет».Оливье Кемпф:Наконец, в заключении эксперт оценил стойкость российских войск, которые, по его словам, тщательно обеспечивают защиту своих укреплений.