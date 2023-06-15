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Итоги санкций за отказ поставить технику ВСУ: Бразилия заменила немецкие компоненты в танках Leopard 1 своей армии

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Итоги санкций за отказ поставить технику ВСУ: Бразилия заменила немецкие компоненты в танках Leopard 1 своей армии

Власти Бразилии категорически отказались поставлять свои танки Leopard 1 для нужд ВСУ. В связи с этим немецкое правительство наложило санкции на поставку компонентов для БТР Guarani национального производства, который в последние годы начал пользоваться спросом на мировом рынке. В итоге развернулись активные работы по импортозамещению немецких агрегатов на данном бронетранспортере.


Одновременно власти решили перейти на собственное производство компонентов для ОБТ Leopard 1, которые остаются основой бронетанкового кулака страны. Недавно состоялись испытания национальных прототипов данного ОБТ.

Как указывается в издании Technologia Defensa, в ходе тестирования была проверена работа созданных местной промышленностью компонентов тормозной системы (диски и колодки) и рулевого управления Leopard 1A5 BR.

Процессы импортозамещения направлены на замену критически важных или труднодоступных агрегатов, что способствует увеличению уровня национализации и доступности бронетехники, используемой сухопутными войсками

- отмечается в издании.

Как поясняется, этот процесс, сопровождаясь развитием и укреплением бразильской промышленности, имеет принципиальное значение для обеспечения суверенитета страны.
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18 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 17:14
    +3
    Нахрена бразильерос эти Лео 1 ??? Это же старье.
    Подогнать им экспортную версию Т-90 Прорыв. Ну с немного ухудшенными (экспортными) характеристиками. Они же в БРИКСе.

    зы Бразильские Лео 1 чем то на Т55 смахивают в таком ракурсе как на фото...
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 18:17
      0
      Бразилия вроде пока ни с кем не воюет.
      А будет воевать с кем-то из соседей - задавит и Леопардом-1.
      Важнее то, что соскакивают с крючка поставок из НАТО, развивают свою промышленность.
      А потом, когда нынешние танки отправят в металлолом - можно будет и что российское поставить, но высока вероятность, что они к тому времени что-то своё создадут.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:18
    +7
    Бразильцы похоже импортозаместят быстрее наших "заместителей".Пример-электровоз ЭП20(очень нужный на жд).Планируют аналог через два года...
    1. alystan
      alystan Сегодня, 17:21
      +3
      И специалистов у них немало, которые еще в СССР получали образование.
      Видимо неплохо их выучили в наших ВУЗах.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 17:39
        +5
        У нас работал в командировке бразилец,представиель одной немецкой фирмы.Высококлассный профи..К этим спецам я бы еще отнес иранцев,по мнению преподов одного питерского вуза
    2. Евгений Иванов_5
      Евгений Иванов_5 Сегодня, 17:42
      +4
      Это потому что среди наших куча народу, который надеется на возврат западных компаний. И чем больше саботаж с их стороны, тем дольше мы будем импортозамещаться.
  3. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 17:19
    +3
    вакуум очень быстро заполняется
    размер у меня, какой нужно размер
  4. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 17:23
    +3
    Вот что санкции животворящие с собственными производствами делают!
    Работать заставляют. drinks за санкции!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:25
      +2
      Ага, если б у нас так работало....
      -----------------------
  5. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 17:24
    0
    . рулевого управления Leopard 1A5 BR.

    Какое нахрен рулевое управление? Знает кто-нибудь? Это гусеничный танк. Там рычаги. Неужели на леопарде есть руль? belay
    Да и за тормоза с дисками и колодками я чего-то не уверен. Подскажите кто-нибудь.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:26
      +4
      Ну вроде как даже на каком то из отечественных танков есть руль, тока не как на авто, а как на велосипеде. Ни разу не стебаюсь.
    2. Canecat
      Canecat Сегодня, 17:32
      +1
      Цитата: igorbrsv
      Да и за тормоза с дисками и колодками я чего-то не уверен.

      А что вы скажете за танковый фрикцион?
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 18:30
        0
        Что я могу за танковый фрикцион сказать, если я его в глаза не видел никогда request
    3. AllBiBek
      AllBiBek Сегодня, 18:00
      +1
      У немцев уже на Тигре штурвал был.
      На Леопарде - угу, штурвал.
      Особенности их танкостроительной школы уже 80 лет как.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 18:29
        0
        Я только на тракторе дт-75 ездил. Там поворот торможением гусеницы. Управление рычагами. Мне показалось удобным
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:26
    +2
    Немцам бы тоже неплохо заместить))) Колбасу сотоварищи на политиков))) А то сидят и без танков, сожженых в России, и без денег, не полученых с Бразилии за поставки... С колбасой и с фон-дыр Лаен, которая кстати не сидит, хотя уже года три как под раследованием за миллиардные хищения на левые вакцины от КОВИДа)))
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:55
    +1
    Процессы импортозамещения направлены на замену критически важных или труднодоступных агрегатов, что способствует увеличению уровня национализации и доступности бронетехники, используемой сухопутными войсками

    - отмечается в издании.

    Как поясняется, этот процесс, сопровождаясь развитием и укреплением бразильской промышленности, имеет принципиальное значение для обеспечения суверенитета страны.
    . Класс, МАЛАСЫ!
  8. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 18:00
    0
    Вот что санкции животворящие делают! Люди начинают своей головой думать и своими руками работать, а не надеяться на дядю за океаном. Как говорится для каждого действия есть противодействие. И каждый в итоге получит по заслугам.