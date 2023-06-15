Итоги санкций за отказ поставить технику ВСУ: Бразилия заменила немецкие компоненты в танках Leopard 1 своей армии

Власти Бразилии категорически отказались поставлять свои танки Leopard 1 для нужд ВСУ. В связи с этим немецкое правительство наложило санкции на поставку компонентов для БТР Guarani национального производства, который в последние годы начал пользоваться спросом на мировом рынке. В итоге развернулись активные работы по импортозамещению немецких агрегатов на данном бронетранспортере.
Одновременно власти решили перейти на собственное производство компонентов для ОБТ Leopard 1, которые остаются основой бронетанкового кулака страны. Недавно состоялись испытания национальных прототипов данного ОБТ.
Как указывается в издании Technologia Defensa, в ходе тестирования была проверена работа созданных местной промышленностью компонентов тормозной системы (диски и колодки) и рулевого управления Leopard 1A5 BR.
Процессы импортозамещения направлены на замену критически важных или труднодоступных агрегатов, что способствует увеличению уровня национализации и доступности бронетехники, используемой сухопутными войсками
- отмечается в издании.
Как поясняется, этот процесс, сопровождаясь развитием и укреплением бразильской промышленности, имеет принципиальное значение для обеспечения суверенитета страны.