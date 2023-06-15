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Глава Минфина РФ: Нефтегазовые доходы бюджета России в текущем году достигнут 8 трлн рублей, что почти соответствует плану

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Глава Минфина РФ: Нефтегазовые доходы бюджета России в текущем году достигнут 8 трлн рублей, что почти соответствует плану

Несмотря на то, что Запад всячески пытается ограничить российский сырьевой экспорт, наши нефтегазовые доходы не просто не снижают, а еще и демонстрируют рост.


Так, глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе беседы с журналистами РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума завил, что нефтегазовые доходы России в текущем году будут почти соответствовать плану, достигнув 8 трлн рублей.

При этом он добавил, что вышеупомянутая сумма является оценочной. Все будет зависеть от конъюнктуры рынка.

Между тем чиновник отметил, что показатель за первую половину года на 9% превысил прошлогодний.

Стоит напомнить, что после ввода беспрецедентных санкций и диверсии на газопроводах СП-1 и СП-2 Россия начала ускоренными темпами переориентировать свой сырьевой экспорт с европейских на азиатские торговые площадки. В частности, Индия и Китай резко нарастили объемы импорта наших энергоресурсов.

В то же время газ на европейских сырьевых биржах снова начал дорожать. Сегодня цена за тысячу кубометров голубого топлива на Лондонской бирже достигла отметки в 550 долларов. По сравнению с закрытием вчерашней сессии, рост составил более 25%.

Что характерно, еще 25 мая фьючерсы на газ в ЕС торговались по цене ниже 300 долларов. Это вызвало некоторый оптимизм у европейских властей, и надежду, что они смогут обойтись без российского газа.

Однако уже 9 июня на рынке произошел скачок и котировки достигли отметки более 360 долларов за 1000 кубометров. После небольшой коррекции 12 июня цена на газ в Европе продолжила расти.
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14 комментариев
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  1. alystan
    alystan Сегодня, 17:24
    +3
    При этом он добавил, что вышеупомянутая сумма является оценочной. Все будет зависеть от конъюнктуры рынка.

    И еще от курса валют, который каким-то загадочным образом влияет на рост доходов в рублях... what
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 18:21
      0
      В смысле загадочным? Цена на нефиегаз установлена в долларах. А в какой валюте он торгуется, это уже проблема покупателя и продавца.
  2. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 17:25
    +3
    Тут самый главный вопрос, как я понимаю с тем как индийские рупии притащить в российский бюджет.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 17:34
      +1
      притащить в российский бюджет.
      Российский бюджет?
      1. sub307
        sub307 Сегодня, 18:10
        -1
        "Госбюджет — это общественные деньги перед приватизацией".
        Сергей Скотников
    2. Egeny
      Egeny Сегодня, 18:08
      +1
      как индийские рупии притащить...?

      Да никак, мы столько индийского чая не выпьем: чай не водка, много не выпьешь.)
      Кстати, "братья" из Поднебесной рупии не берут, вспомните драку на границе, а юго-восточная Азия берёт только баксы и юани, которые теряют курс с линией партии.
      Так что министр облажался.
  3. notingem
    notingem Сегодня, 17:41
    +4
    В нефтегазе все отлично. А бензин подорожал.Странно. Или ценники врут или .......
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 18:12
      +2
      Или ценники врут или ...

      или министр...
  4. Слон
    Слон Сегодня, 17:42
    +3
    Еще бы научить правительственных чиновников не растаскивать бюджет на всякую мутотень!
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 18:14
      -1
      как бы научить правительственных чиновников

      Ну Вы, батенька загнули...
      Это из области ненаучной фантастики.)
  5. ВлР
    ВлР Сегодня, 18:06
    0
    "Новые Известия" От 5 июня 2023 г. со ссылкой на тот же Минфин:
    "Бюджет РФ в июне может недополучить 44 млрд рублей нефтегазовых доходов, о чем в понедельник, 5 июня, сообщает Минфин. Доходы падают несколько месяцев подряд. В годовом выражении бюджет потерял более 35% нефтегазовых доходов".

    В результате снова заговорили о приватизации, раздербанят последние остатки советской промышленности, за гроши отдадут жуликам, которые их угробят.
  6. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 18:06
    0
    По курсу это примерно $100 млрд. В 2016г было примерно $140 млрд. В 2017г на 20% больше. Это нефть+газ+продукты нефтепереработки.
  7. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:25
    +1
    Ну раз у этих парней с прибылью все хорошо, ждем подорожания гсм.
  8. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 18:27
    0
    В 2022 они составили 11,5 трлн. Хорошая новость - план 2023 фактически выполнен. Плохая - это изначально был плохой план. Хотят в 2020 было гораздо хуже - всего 5,2 трлн.