Глава Минфина РФ: Нефтегазовые доходы бюджета России в текущем году достигнут 8 трлн рублей, что почти соответствует плану

Несмотря на то, что Запад всячески пытается ограничить российский сырьевой экспорт, наши нефтегазовые доходы не просто не снижают, а еще и демонстрируют рост.
Так, глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе беседы с журналистами РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума завил, что нефтегазовые доходы России в текущем году будут почти соответствовать плану, достигнув 8 трлн рублей.
При этом он добавил, что вышеупомянутая сумма является оценочной. Все будет зависеть от конъюнктуры рынка.
Между тем чиновник отметил, что показатель за первую половину года на 9% превысил прошлогодний.
Стоит напомнить, что после ввода беспрецедентных санкций и диверсии на газопроводах СП-1 и СП-2 Россия начала ускоренными темпами переориентировать свой сырьевой экспорт с европейских на азиатские торговые площадки. В частности, Индия и Китай резко нарастили объемы импорта наших энергоресурсов.
В то же время газ на европейских сырьевых биржах снова начал дорожать. Сегодня цена за тысячу кубометров голубого топлива на Лондонской бирже достигла отметки в 550 долларов. По сравнению с закрытием вчерашней сессии, рост составил более 25%.
Что характерно, еще 25 мая фьючерсы на газ в ЕС торговались по цене ниже 300 долларов. Это вызвало некоторый оптимизм у европейских властей, и надежду, что они смогут обойтись без российского газа.
Однако уже 9 июня на рынке произошел скачок и котировки достигли отметки более 360 долларов за 1000 кубометров. После небольшой коррекции 12 июня цена на газ в Европе продолжила расти.