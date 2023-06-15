Глава МИД Пакистана отреагировала на попытки западных стран осудить её страну за развитие торговых отношений с Россией

Хочу напомнить и о том, как Пакистану приходилось жить вблизи конфликта в Афганистане на протяжении последних 40 лет. За все эти конфликты мы платили высокую цену, ведь виной всему здесь – продолжающееся насилие и военизация. Когда регион милитаризован, ни о какой демилитаризации в этом случае не может идти и речи, так как там формируется собственный спрос и своё движение

Западным странам не следовало бы осуждать Пакистан за то, что тот поставляет нефть из РФ в обход действующих санкций. Об этом в интервью бельгийской газете RTBF заявила государственный министр иностранных дел страны Хина Раббани Кхар. Как уточнила глава пакистанского внешнеполитического ведомства, официальный Исламабад руководствуется в этом случае, прежде всего, своими национальными интересами. В этом контексте, дипломат отметила, что руководство Исламской Республики Пакистан по-прежнему занимает нейтральную позицию по украинскому вопросу.Также она напомнила и о поддержании торговых отношений между Западом и Индией, в то время как первый выступает с обвинениями в адрес Нью-Дели о «вопиющих нарушениях им прав человека».Кстати говоря, поводом для спекуляций в отношении реэкспорта Исламабадом российского «чёрного золота» стала первая партия нефти, прибывшая в пакистанский порт Карачи из нашей страны, передаёт RTBF. Он заключил с Москвой контракт на покупку энергоносителей, оказавшихся под западными санкциями, которые в настоящее время продаются по дисконту. Параллельно с этим проходит визит главы пакистанской дипломатии в Брюсселе, в ходе которого Хина Раббани Кхар намерена предпринять шаги, нацеленные на укрепление сотрудничества своей страны как с Бельгией, так и с Европейским союзом в целом.В ходе беседы с корреспондентом издания она коснулась и темы войны в соседнем Афганистане.Вот что дипломат высказала по этому поводу:В завершении беседы Кхар выразила обеспокоенность в связи с милитаризацией Европы. Более того, министр напомнила и об оказании гуманитарной помощи Украине, несмотря на то, что её страна сама получает международную помощь.