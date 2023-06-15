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Глава МИД Пакистана отреагировала на попытки западных стран осудить её страну за развитие торговых отношений с Россией

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Глава МИД Пакистана отреагировала на попытки западных стран осудить её страну за развитие торговых отношений с Россией

Западным странам не следовало бы осуждать Пакистан за то, что тот поставляет нефть из РФ в обход действующих санкций. Об этом в интервью бельгийской газете RTBF заявила государственный министр иностранных дел страны Хина Раббани Кхар. Как уточнила глава пакистанского внешнеполитического ведомства, официальный Исламабад руководствуется в этом случае, прежде всего, своими национальными интересами. В этом контексте, дипломат отметила, что руководство Исламской Республики Пакистан по-прежнему занимает нейтральную позицию по украинскому вопросу.


Также она напомнила и о поддержании торговых отношений между Западом и Индией, в то время как первый выступает с обвинениями в адрес Нью-Дели о «вопиющих нарушениях им прав человека».

Кстати говоря, поводом для спекуляций в отношении реэкспорта Исламабадом российского «чёрного золота» стала первая партия нефти, прибывшая в пакистанский порт Карачи из нашей страны, передаёт RTBF. Он заключил с Москвой контракт на покупку энергоносителей, оказавшихся под западными санкциями, которые в настоящее время продаются по дисконту. Параллельно с этим проходит визит главы пакистанской дипломатии в Брюсселе, в ходе которого Хина Раббани Кхар намерена предпринять шаги, нацеленные на укрепление сотрудничества своей страны как с Бельгией, так и с Европейским союзом в целом.

В ходе беседы с корреспондентом издания она коснулась и темы войны в соседнем Афганистане.

Вот что дипломат высказала по этому поводу:

Хочу напомнить и о том, как Пакистану приходилось жить вблизи конфликта в Афганистане на протяжении последних 40 лет. За все эти конфликты мы платили высокую цену, ведь виной всему здесь – продолжающееся насилие и военизация. Когда регион милитаризован, ни о какой демилитаризации в этом случае не может идти и речи, так как там формируется собственный спрос и своё движение

В завершении беседы Кхар выразила обеспокоенность в связи с милитаризацией Европы. Более того, министр напомнила и об оказании гуманитарной помощи Украине, несмотря на то, что её страна сама получает международную помощь.
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9 комментариев
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  1. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 19:08
    0
    Вот американцы везде трубят о демократии, так в чём демократия когда они шантажируют и принуждают другие страны, чтобы они руководствовались не своими интересами, а интересами США? Или это диктатура демократии?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:18
      +2
      Более того, министр напомнила и об оказании гуманитарной помощи Украине, несмотря на то, что её страна сама получает международную помощь.
      Никто из западных сателлитов США это не оценит no
    2. Napayz
      Napayz Сегодня, 19:50
      0
      В свое время, заступая начальником караула, на разводе говорил своим бойцам: "У вас есть выбор: делать как я скажу или делать, как я скажу".
      Так же и с демократией у полосатых.
    3. alystan
      alystan Сегодня, 19:59
      0
      Это такая змеиная изворотливость у них, под шапкой демократии.

      Правда какая на самом деле у них там демократия весь мир наблюдает ежедневно. Между собой разобраться не могут - демократы за гомосеков топят, а республиканцы вроде как нормальные на их фоне. А поменяй их местами во главе государства и мало чего изменится...

      А как выворачивают суть любой ситуации в свою пользу и как пафосно заявляют об этом на весь мир!?

      Приведу как пример этому вчерашнее высказывание Байдена про то, что величайшими вызовами для Соединенных Штатов являются противодействие действиям Росси на Украине и конкуренция с Китаем. Об этом он сказал в Белом доме перед главами американских дипломатических миссий.

      Благодаря работе, которую вы проделали, мы смогли сплотить мир для борьбы с величайшими вызовами нашего времени. Это противодействие России на Украине и контроль над конкуренцией с Китаем, чтобы она не превратилась в конфликт.

      Разве деятельность американских дип и прочих миссий хоть кого-то сплачивает в мире?
      Все эти подконтрольные Госдепу, ЦРУ, Пентагону и той же Бигфарме структуры действуют в интересах человечества? Везде вбивают клинья между соседскими и братскими странами, разделяет и стравливает их, а потом вершит судьбы всех по отдельности.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:11
    +1
    Как уточнила глава пакистанского внешнеполитического ведомства, официальный Исламабад руководствуется в этом случае, прежде всего, своими национальными интересами.
    . Ну да, не все готовы лечь под полосатиков и их прихлебателей!
    Так уже не плохо, когда польшинство это поймёт и будут поступать соответствующе!
  3. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 19:19
    +3
    Ausgerechnet das mit weitem Abstand größte Terror-Regime
    der Welt, die USA, die schon so gut wie jedes Land der Welt
    entweder militärisch angegriffen, oder bedroht haben, gerieren
    sich immer noch als "Gralshüter" moralischer Werte und wollen
    anderen, souveränen Staaten ungebeten Vorschriften machen,
    mit wem und mit welchen Ländern Beziehungen und Handel
    gepflegt werden dürfen...!!!?
    Die USA sind ein undemokratischer Zwei-Parteien-Staat mit zwei
    ultrarechten Flügeln die von Demokratie und Menschenrechten
    so weit entfernt sind, wie ein Zuhälter und Bordellbetreiber von
    "Mutter Theresa"...!!!!!
  4. Загребун
    Загребун Сегодня, 19:28
    +2
    Как бы про Афганистан чьё бы священное животное молчало. На территории Пакистана были лагеря, обучения душманов. И если мне память не врет, где то в этих местах обучали ультро правых бевиков, развлекающихся в ФРГ.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:35
      +3
      Цитата: Загребун
      Как бы про Афганистан чьё бы священное животное молчало. На территории Пакистана были лагеря, обучения душманов. И если мне память не врет, где то в этих местах обучали ультро правых бевиков, развлекающихся в ФРГ.

      Всё так. И верить им никто не собирается.
      Но, отстаивание другими странами своего суверенитета сейчас играет на руку России.
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 19:50
    0
    Пакистан сам огонь подливал в Афганистан и снабжал оружием душманов.