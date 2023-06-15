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Европарламент призвал НАТО пригласить Украину в альянс после окончания конфликта

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Европарламент призвал НАТО пригласить Украину в альянс после окончания конфликта

В последние недели, на фоне приближающегося июльского саммита НАТО, среди западных политиков все чаще ведутся дискуссии о возможности принятия Украины в альянс.


Стоит отметить, что мнения разделились. Например, в Вашингтоне пытаются «протолкнуть» идею о неких «гарантиях безопасности» для Киева от Западных союзников. В зарубежных СМИ ранее сообщалось, что соответствующие дискуссии уже ведут США, Великобритания, Франция и Германия.

Вышеупомянутый договор, в случае его подписания, должен стать некой заменой полноценному членству Украины в альянсе, но при этом гарантировать нашей «западной соседке» безопасность. Впрочем, некоторые западные эксперты сомневаются в легитимности подобного соглашения.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украина на предстоящем саммите может получить «четкий сигнал», свидетельствующий о том, что ее будущее – в альянсе.

Кроме того, на принятии Украины в блок настаивают и в Европарламенте. Так, в пресс-релизе на сайте законодательного органа ЕС говорится, что соответствующую инициативу поддержали 425 депутатов. 38 проголосовали против, а еще 42 воздержались.

В вынесенном на голосование документе говорится, что после окончания конфликта НАТО должно как можно скорее принять Украину в альянс. При этом до того момента, как страна станет полноправной участницей блока, западные союзники должны дать ей временные гарантии безопасности.
Использованы фотографии:
pixabay.com
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10 комментариев
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  1. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 17:50
    -2
    А все три оставшиеся области примут или по частям?
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 17:52
      0
      Не стоит потешаться или недооценивать перспективу вступления украины в НАТО, вероятно именно так и будет. В прочем как и Грузия.
  2. grem
    grem Сегодня, 17:51
    +1
    Ну они там ,как дети ..Лишь бы ляпнуть что нибудь на зло России ! Тут вопрос стоит вообще о существовании этой 404 ..
    Ее нельзя отставлять вообще !!!! Это нарыв нужно вырезать полностью и зачищать жестко
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 17:53
      0
      Тут вопрос стоит вообще о существовании этой 404 ..
      украина сняла этот вопрос с повести.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:56
    +2
    Европарламент призвал НАТО пригласить Украину в альянс после окончания конфликта
    . Ну да, ну да... наша цель сделать так, что б приглашать было некого!
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 17:59
    +2
    Если ничего не измениться, в плане ведения боевых действий, а именнно- "странная военная операция в белых, джентельментских перчатках" - мосты, тоннели, путепроводы, разъезды, аэродромы, порты и т.д., ТАК ОНО И БУДЕТ. И потешаться "о вхождении трех областей в НАТО- глупо.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 18:02
    0
    Если пригласят после окончания конфликта, то в НАТЕ появится первый зомби
    .
  6. Ewiak Ryszard
    Ewiak Ryszard Сегодня, 18:07
    0
    Это фактически означает блокирование пути к миру. Куда мы движемся? Позвольте мне напомнить вам отрывок из Книги Даниила: «И оба эти царя [Россия и Великобритания. (В 1882 году Великобритания покорила Египет и принимая на себя роль «южного царя». Более менее в тоже самое время Россия заняла позиции «северного царя», расширяя своё влияние на территории, когда-то принадлежавшие Селевку I)] обратят свои сердца к нанесению вреда, и за столом одним обман будут говорить, но не достигнут успеха [и ни один из них не одержит победу над другим до назначенного времени. Финал состоится "во время конца" (Даниила 11:40)]. Воистину, остался еще конец [последний отрезок времени] до назначенного времени [до "дня Господня" (Откровение 1:10). День Господень — время явного вмешательства Бога в человеческую историю, когда должны произойти в том числе события, которые Иоанн увидел в видении]» (Даниила 11:27). Так что здесь мы имеем скачок из древности к современности.

    Что должно было произойти тем временем? «Тогда вернется [царь северный] в землю свою с великим движимым имуществом [1945. Эта деталь указывал, что после предыдущих побед Гитлер нападет на Советский Союз и будет сражаться до самого горького конца], а сердце его против завета святого [политической задачей Хрущева было уничтожение религии в СССР], и будет действовать [это означает активность на международной арене], и возвратится в землю свою [1991-1993. Распад Советского Союза и Варшавского договора, войска с военных баз вернулись в свою землю]» (Даниила 11:28). Как видно, все сбылось, до последней мелочи.

    А что будет дальше? «В назначенное время [в начале "дня Господня"] вернется обратно» (Даниила 11:29а). Российские гарнизоны вернутся туда, где они были размещены ранее. А с этим связаны военные действия в результате которых не только Украина выпадет из американской сферы влияния. И они сейчас не перерастут в глобальную ядерную войну.

    Именно в связи с этими военными действиями Иисус возвестил: «Будете также слышать о войнах и слухи [о возможности начала] войн; берегитесь, не ужасайтесь, ибо все должно совершиться [в значении: исполниться], но [это] еще не есть исполнение (в смысле: признака)» (Матфея 24:6).
    В тексте Луки мы читаем: «Когда же услышите о войнах и беспокойствах, не пугайтесь. Это должно произойти прежде, но не непосредственно исполнение [признака]» (Луки 21:9).
    Этим признаком будет глобальная ядерная война. Она начнется лишь после возвращения России и по причине этнического конфликта, «ибо восстанет народ на народ», подобно тому как в 2008 году, затем «царство на царство» (Матфея 24:7).
  7. hohohol
    hohohol Сегодня, 18:08
    0
    Европарламент, как и все руководители европейских государств, за редким исключением, живут в каком то своем мире, оторванном от реальности. Правда некоторые начинают прозревать, к примеру Хабек, но не надолго. Байденизм заразен и походу не лечится.
  8. alystan
    alystan Сегодня, 18:09
    -1
    Очень премудрое решение... Даже не знаешь, стоит их благодарить за это или нет?