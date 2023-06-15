Европарламент призвал НАТО пригласить Украину в альянс после окончания конфликта

В последние недели, на фоне приближающегося июльского саммита НАТО, среди западных политиков все чаще ведутся дискуссии о возможности принятия Украины в альянс.Стоит отметить, что мнения разделились. Например, в Вашингтоне пытаются «протолкнуть» идею о неких «гарантиях безопасности» для Киева от Западных союзников. В зарубежных СМИ ранее сообщалось, что соответствующие дискуссии уже ведут США, Великобритания, Франция и Германия.Вышеупомянутый договор, в случае его подписания, должен стать некой заменой полноценному членству Украины в альянсе, но при этом гарантировать нашей «западной соседке» безопасность. Впрочем, некоторые западные эксперты сомневаются в легитимности подобного соглашения.В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украина на предстоящем саммите может получить «четкий сигнал», свидетельствующий о том, что ее будущее – в альянсе.Кроме того, на принятии Украины в блок настаивают и в Европарламенте. Так, в пресс-релизе на сайте законодательного органа ЕС говорится, что соответствующую инициативу поддержали 425 депутатов. 38 проголосовали против, а еще 42 воздержались.В вынесенном на голосование документе говорится, что после окончания конфликта НАТО должно как можно скорее принять Украину в альянс. При этом до того момента, как страна станет полноправной участницей блока, западные союзники должны дать ей временные гарантии безопасности.