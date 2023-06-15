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«Прототип бомбардировщика ПАК-ДА может быть близок к завершению»: британский министр оценил состояние стратегической авиации РФ

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«Прототип бомбардировщика ПАК-ДА может быть близок к завершению»: британский министр оценил состояние стратегической авиации РФ

Британские власти внимательно следят за состоянием стратегической авиации России, которая является одним из компонентов ядерной триады государства.


Как сообщается в издании UK Defence Journal, [младший] министр по делам вооруженных сил Джеймс Хиппи в своей переписке с парламентом озвучил количество бортов в ВКС. С его слов, РФ имеет на вооружении около 80 самолетов, в основном Ту-95 и Ту-22, под командованием Дальней авиации, а также располагает примерно по 10 единиц Ту-160 и МиГ-31, способные нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал» [вероятно, имеется в виду модификация МиГ-31К, а не весь парк Foxhound].

Россия поддерживает в постоянной готовности несколько типов бомбардировщиков на различных авиабазах по всей стране

- отметил британский функционер.

Хиппи также рассмотрел вопросы нового производства и модернизации бомбардировщиков. Как он считает, Россия, вероятно, вынашивает намерения «построить новые и модернизировать существующие планеры Ту-160». Однако он считает, что из-за экономических проблем и в связи с затруднениями с поставками, связанными с конфликтом на Украине, любые планы усовершенствования самолетов могут столкнуться с задержками.

Затронул они и тему разработки бомбардировщика-«невидимки»:

Прототип ПАК-ДА, конструкция которого напоминает американский стратег B-2, может быть близок к завершению

- дал свою оценку состояния программы Хиппи.
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3 комментария
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 18:34
    +2
    Прототип ПАК-ДА, конструкция которого напоминает американский стратег B-2, может быть близок к завершению
    - дал свою оценку состояния программы Хиппи.

    Это наверное не частый случай, когда очень хочется верить "британским.... ученым" wink
  2. marchcat
    marchcat Сегодня, 18:35
    +1
    Бомбардировщик-невидимка: -и этим всё сказано.
  3. lukash66
    lukash66 Сегодня, 18:36
    +1
    К британским учёным и разведчикам теперь и министры подтянулись. Не страна, а сплошные гадалки с цыганом всея британии во главе.