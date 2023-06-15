Глава Rheinmetall: Концерн не сможет поставить Украине танки Leopard в этом году

Однако мы не можем отремонтировать эти танки без заказа, так как затраты составляют несколько миллионов евро

Украина напрасно ожидает поступления из Германии обещанных немецкой промышленностью танков , концерн Rheinmetall не сможет поставить украинской армии бронетехнику из собственных запасов в этом году. Об этом заявил глава компании Армин Паппергер.В интервью немецкой прессе Паппергер подтвердил, что обещанные еще в январе этого года танки из запасов компании Киев получит только в следующем году, в этом на поставку можно не рассчитывать. По его словам, каждый танк необходимо перебрать перед отправкой на Украину, а это очень долго и дорого. К тому же заказа от правительства ФРГ на танки нет, а значит и нет средств на подготовку бронетехники к передаче.- заявил глава Rheinmetall.Ранее сообщалось, что у концерна имеется собственный запас танков Leopard 2 и Leopard 1, ранее стоявших на вооружении стран Европы и после вывода из эксплуатации выкупленных компанией. На сегодняшний день у Rheinmetall имеется в наличии 110 танков: 22 танка Leopard 2 и 88 Leopard 1. Еще в январе Паппергер заявил, что концерну понадобится до года, чтобы подготовить танки к передаче Украине в случае положительного решения. Такие сроки вытекают из того, что в рамках подготовки к боевому применению танки полностью разбирают, после чего собирают заново. А не стряхивают пыль и просто перекрашивают.Все полученные от Германии ОБТ Leopard 2 были взяты из действующих частей Бундесвера, но больше немцы не собираются передавать, им самим не на чем воевать. Все остальные танки идут с хранения и как бы Зеленский не торопил Берлин, быстрее не получается.