Военное обозрение
Войти Регистрация

Глава Rheinmetall: Концерн не сможет поставить Украине танки Leopard в этом году

17
Глава Rheinmetall: Концерн не сможет поставить Украине танки Leopard в этом году

Украина напрасно ожидает поступления из Германии обещанных немецкой промышленностью танков, концерн Rheinmetall не сможет поставить украинской армии бронетехнику из собственных запасов в этом году. Об этом заявил глава компании Армин Паппергер.


В интервью немецкой прессе Паппергер подтвердил, что обещанные еще в январе этого года танки из запасов компании Киев получит только в следующем году, в этом на поставку можно не рассчитывать. По его словам, каждый танк необходимо перебрать перед отправкой на Украину, а это очень долго и дорого. К тому же заказа от правительства ФРГ на танки нет, а значит и нет средств на подготовку бронетехники к передаче.

Однако мы не можем отремонтировать эти танки без заказа, так как затраты составляют несколько миллионов евро

- заявил глава Rheinmetall.

Ранее сообщалось, что у концерна имеется собственный запас танков Leopard 2 и Leopard 1, ранее стоявших на вооружении стран Европы и после вывода из эксплуатации выкупленных компанией. На сегодняшний день у Rheinmetall имеется в наличии 110 танков: 22 танка Leopard 2 и 88 Leopard 1. Еще в январе Паппергер заявил, что концерну понадобится до года, чтобы подготовить танки к передаче Украине в случае положительного решения. Такие сроки вытекают из того, что в рамках подготовки к боевому применению танки полностью разбирают, после чего собирают заново. А не стряхивают пыль и просто перекрашивают.

Все полученные от Германии ОБТ Leopard 2 были взяты из действующих частей Бундесвера, но больше немцы не собираются передавать, им самим не на чем воевать. Все остальные танки идут с хранения и как бы Зеленский не торопил Берлин, быстрее не получается.
Использованы фотографии:
Бундесвер
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
17 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Egeny
    Egeny Сегодня, 17:59
    0
    Концерн не сможет ... в этом году

    Так это хорошо, правда у Бундесвера где-то в наличие 300 экземпляров, вот только в каком состоянии... или годятся только для парада и шоу?
    "Догонялки" нам уже показали.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 18:02
      0
      Будут вместо танков воевать на бандерамобилях. am
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:07
        0
        Амерзцы в конце года обещают абрамы.Будет очередная секта"святого абрамсона"
      2. Borik
        Borik Сегодня, 18:08
        0
        Зачем вам гнать танки на укропию, если их там все равно раздолбают, а не лучше сразу на переплавку туда хоть они своим ходом дойдут. А с украины их надо на тралах вывозить.
      3. ВПК-65
        ВПК-65 Сегодня, 18:27
        0
        Цитата: Бородач
        Будут вместо танков воевать на бандерамобилях
        Или на немецких танках времен первой мировой войны:
        https://topwar.ru/158143-nemeckie-tanki-pervoj-mirovoj-vojny.html
  2. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 18:00
    0
    Для мясных штурмов они и не требуются
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:00
    0
    Глава Rheinmetall: Концерн не сможет поставить Украине танки Leopard в этом году
    . Фигня вопрос... со складов, армейских, отдадут... полосатики из них ВЫЖМУТ все и вся!
  4. sub307
    sub307 Сегодня, 18:02
    0
    Танков нет...,"но вы держитесь"..., с наилучшими пожеланиями глава компании Армин Паппергер. what
  5. grem
    grem Сегодня, 18:02
    0
    А что так фрицы ..? Отлично горят и наши их прям с наслаждением жгут !!! Раньше советское вооружение нам противостояло с укрнаци..
    Как то не то было ! А сейчас красота ..Мочи натовскую броню из всех стволов не ошибешься !!!
    Россия еще с вашим Шольцем разберется и конкретно..А то он часто лыбится по поводу всего .
  6. Yrec
    Yrec Сегодня, 18:08
    0
    Танки с хранения нужно капиталить. А ещё дооснащать современными СУО и прочими тепловизорами, иначе это малополезный металлолом. Особенно это касается Лео-1, самому свежему из которых уже 40 лет. Учитывая стоимость современного комплекса СУО, цена которой доходит до 60% от полной цены танка, то можно констатировать, что заявление главы Rheinmetall о "нескольких миллионах евро" подразумевают на ОДИН танк.
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 18:40
      0
      Пора бы чубатым пересаживаться на их родной вид трарспорта- на волов и на боевых свиней. Причем,последние очень маневрены и не требуют техобслуживания. В случае повреждения мог быть - продуктом питания. Но есть опасность: учитывая любовь х,ох.лов к салу,боевые свиньи до передовой могут и не доехать. Поэтому,необходим срогий учет и контроль со стороны ЕС и НАТО.
  7. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 18:10
    +1
    Однако мы не можем отремонтировать эти танки без заказа, так как затраты составляют несколько миллионов евро
    Вот жмоты. Речь идет о практически спасении демократии в мире, а они пфенниги считают. request Такой оскал капитализма. recourse
    1. Crasher
      Crasher Сегодня, 18:18
      0
      Цитата: Mavrikiy
      они пфенниги считают

      Какое давно забытое слово... Вы бы еще талеры припомнили laughing
  8. dzvero
    dzvero Сегодня, 18:17
    0
    На сегодняшний день у Rheinmetall имеется в наличии 110 танков

    У концерна танков больше, чем у Канады. Интересно, сколько танков владеет УВЗ?
    Кстати, раз немцы и американцы не дают, то укроруководству остается клянчить танки у России на войну с Россией. Вроде абсурд, но наглость помноженная на глупость, да под коксом, и не такое отчебучит.
  9. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:19
    0
    Немцы могут говорить, что угодно, а делать будут то, что им скажут. Это правило без исключений.
  10. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 18:30
    0
    в рамках подготовки к боевому применению танки полностью разбирают, после чего собирают заново

    Однако после этого всу жалуются, что 20% полученных машин поступили в небоеспособном состоянии?
  11. Rage66
    Rage66 Сегодня, 18:34
    0
    Чем больше Леопардов раздолбят на Украине, тем хуже их будут покупать в мире.
    Думаю, это одна из основных причин заминки... hi