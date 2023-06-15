Представитель американского командования заявил о подготовке странами Запада почти 60 тысяч украинских военнослужащих

Западные союзники Украины обеспечили проведение подготовки почти 60 тысяч боевиков киевского режима. Подготовленных Западом военнослужащих предполагается задействовать в грядущем контрнаступлении украинской армии. Об этом сообщил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.По словам американского генерала, обучение украинских боевиков осуществлялось на территориях 35 стран, расположенных на трех континентах.Президент США Джо Байден подчеркнул, что американское руководство сделало все от него зависящее для подготовки украинской армии к наступательной операции. В ходе совместной с главой британского правительства Риши Сунаком пресс-конференции американский лидер отметил, что поддержка ВСУ осуществлялась как непосредственно США, так и на коллективной основе, силами стран Запада. Байден также добавил, что американское руководство оптимистично настроено относительно результатов широкомасштабного наступления украинской армии.Также сообщается, что генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о начале обучения украинских военных летчиков эксплуатации американских истребителей F-16. Столтенберг отметил, что после начала обучения, открывается возможность поставок украинской армии непосредственно боевых самолетов, однако в настоящее время вероятные сроки принятия подобного решения пока неизвестны.