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Представитель американского командования заявил о подготовке странами Запада почти 60 тысяч украинских военнослужащих

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Представитель американского командования заявил о подготовке странами Запада почти 60 тысяч украинских военнослужащих

Западные союзники Украины обеспечили проведение подготовки почти 60 тысяч боевиков киевского режима. Подготовленных Западом военнослужащих предполагается задействовать в грядущем контрнаступлении украинской армии. Об этом сообщил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.


По словам американского генерала, обучение украинских боевиков осуществлялось на территориях 35 стран, расположенных на трех континентах.

Президент США Джо Байден подчеркнул, что американское руководство сделало все от него зависящее для подготовки украинской армии к наступательной операции. В ходе совместной с главой британского правительства Риши Сунаком пресс-конференции американский лидер отметил, что поддержка ВСУ осуществлялась как непосредственно США, так и на коллективной основе, силами стран Запада. Байден также добавил, что американское руководство оптимистично настроено относительно результатов широкомасштабного наступления украинской армии.

Также сообщается, что генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о начале обучения украинских военных летчиков эксплуатации американских истребителей F-16. Столтенберг отметил, что после начала обучения, открывается возможность поставок украинской армии непосредственно боевых самолетов, однако в настоящее время вероятные сроки принятия подобного решения пока неизвестны.
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7 комментариев
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  1. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 18:17
    +2
    Ныне покойные процентов на 90. Любят западные страны готовить быдло на убой.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 18:19
    +1
    Байден также добавил, что американское руководство оптимистично настроено относительно результатов широкомасштабного наступления украинской армии.
    Опять заплутал во времени или это админы протухшие новости грузят? recourse
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 18:32
      0
      Цитата: Mavrikiy
      Опять заплутал во времени или это админы протухшие новости грузят?

      Почему? Подоляк заявил, что "наступа" еще не было, только "прощупывание". Вот дедушка и повторяет.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:21
    +1
    Представитель американского командования заявил о подготовке странами Запада почти 60 тысяч украинских военнослужащих
    Не принципиально и для нас ничего не меняет...
    Если у нас и возникают проблемы, то это всё ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА, НЕПОНЯТКИ!!! А их МНОГО, ох как много!
  4. Sith
    Sith Сегодня, 18:22
    +1
    Ну так ... хз чему их готовили ... ни одна из тех стран , что готовила не воевала в таких мобильных военных действиях с применением всего , что бог послал ...
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 18:33
      0
      Цитата: Sith
      ни одна из тех стран , что готовила не воевала в таких мобильных военных действиях с применением всего , что бог послал ...

      И это хорошо! Потому у ВСУ и получается "кто в лес, кто по дрова"
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 18:31
    0
    Удивительно то, что уровень подготовки, в сравнении с первой волной обучения, упал... То ли относится стали более халатно, то ли уровень присылаемого на обучение личного состава стал ниже..., а может и все вместе