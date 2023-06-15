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Глава Минобороны Украины уведомил власти Бельгии о начале расследования применения бельгийского оружия на территории РФ

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Глава Минобороны Украины уведомил власти Бельгии о начале расследования применения бельгийского оружия на территории РФ

На Украине начинается расследование по факту применения членами ДРГ, проникшими на территорию Белгородской области 22 мая, бельгийского оружия. Об этом заявил глава украинского военного ведомства Алексей Резников на встрече со своей бельгийской коллегой в рамках министерского заседания НАТО в Брюсселе, сообщает Belga.


Напомним, что после вышеупомянутых майских событий газета The Washington Post опубликовала материал, в котором говорится, что украинская ДРГ в ходе проникновения на российскую территорию использовала западное вооружение, включая бельгийское. В ответ Людивин Дедондер потребовала от своего украинского коллеги провести соответствующее расследование. Ответ Резников должен был дать до 15 июня.

Стоит отметить, что данная ситуация, не будь она создана киевскими прокси Вашингтона, могла бы обернуться серьезным скандалом. Ведь одним из главных условий, которое выдвигал Запад, передавая свои образцы оружия ВСУ – это запрет на применение его на территории России (на четыре новых региона РФ и Крым это не распространяется).

При этом нет никаких сомнений, что киевским властям все это сойдет с рук. В крайнем случае, «козлами отпущения» могут сделать тех же боевиков из РДК (запрещенная в России террористическая организация), заявив, что они вторглись на территорию РФ, преследуя собственные цели и не уведомив об этом командование ВСУ.

Впрочем, на то, что данная ситуация не закончится для властей Украины ничем серьезным, красноречиво указывает заявление все той же главы Минобороны Бельгии Дедондер. Чиновница отметила, что будет ждать от своего украинского коллеги расследования по факту произошедшего, добавив, что королевство не прекратит оказывать поддержку ВСУ.
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7 комментариев
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  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:22
    +1
    Бельгийцы такие-стопэ хлопцы, давайте договоримся что вы наше оружие со дна черного моря выкопали и все эти годы хранили и удачно нашли. Нихт расследований
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:39
      0
      уведомил власти Бельгии о начале расследования

      Помнится winked "Есть у революции начало, нет у революции конца..."
  2. Трямс
    Трямс Сегодня, 18:29
    0
    Чиновница отметила, что будет ждать от своего украинского коллеги расследования по факту произошедшего, добавив, что королевство не прекратит оказывать поддержку ВСУ.
    Шоу, конечно, конкретное. Еще и расследование себя же замутили для формальности, не объяснительные. Вроде и цирк с конями, но, с другой стороны, все по закону! %))
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 18:29
    0
    На всякий случай бельгийцы прикрылись! "Мы не разрешали!" Видать не сильно верят в " наступ" ВСУ.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:30
    0
    Глава Минобороны Украины уведомил власти Бельгии о начале расследования применения бельгийского оружия на территории РФ
    . Это, даже, не смешно.... laughing
  5. fiv
    fiv Сегодня, 18:36
    0
    Шлю мберже, на которых клейма ставить негде, играют в стыдливость. А поганый лысый шут, им подыгрывая, ощущает себя великим артистом, пан навозный. Всем воздастся, помойники.
  6. old64
    old64 Сегодня, 18:38
    0
    Лицемерие Запада поражает!! Против "этих людей второго сорта" можно применять бельгийское оружие, а против этих "людей первого сорта (которые проживают на территории России изначально) нельзя". Запад , очнись! Бумеранг может прилететь к вам.