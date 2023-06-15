Военное обозрение
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Источник сообщил о тяжёлом ранении главы ГУР МО Украины Буданова в ходе ракетного удара по центрам принятия решений в Киеве

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Источник сообщил о тяжёлом ранении главы ГУР МО Украины Буданова в ходе ракетного удара по центрам принятия решений в Киеве

Пропавший в конце мая из медийного поля глава главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов находится в военном госпитале Бундесвера в Германии, куда его доставили после прилета российской ракеты в здание ГУР. Об этом сообщил сотрудник одной из российских силовых структур со ссылкой на информированный источник.


Пропавший вслед за Залужным Буданов отыскался, он находится в Германии, в военном госпитале Бундесвера, как сообщается, в тяжелом состоянии. По данным, полученным нашими силовиками от источников в украинской разведке, 29 мая в ходе ракетного удара по зданию ГУР Киеве, ракета ударила в соседний с Будановым кабинет.

По сведениям, полученным российскими силовиками от источников в ГУР Украины, стало известно о ранении Кирилла Буданова во время российского удара утром 29 мая по зданию ГУР, расположенному на острове Рыбальский в Киеве. Российская ракета залетела в соседний кабинет с Будановым

- приводит РИА Новости слова силовика.

Буданова удалось вытащить из-под завалов, после чего было принято решение о его эвакуации сначала в Польшу, а затем в Германию. Видимо, в офисе Зеленского посчитали, что украинские врачи не имеют возможности вытянуть главу ГУР. На санитарном вертолете его перебросили на базу Жешув в Польше, а оттуда военно-транспортным самолетом уже в Германию.

На данный момент Буданов находится в госпитале немецкой армии в Берлине по адресу: Шарнхорстштрассе 13. Он по-прежнему в тяжелом состоянии и не известно, сможет ли в дальнейшем выполнять свои обязанности. Возможно, что будет ходить как Залужный и улыбаться на камеру.
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24 комментария
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  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:23
    0
    Хорошо бы чтобы так а не просто тихо а закат слинял
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 18:24
      0
      В первый же день после налёта на штаб ГУР Буданов записал видео с угрозами за атаку, на следующий летели дроны в Москву. Далее ещё одно видео. Каких-то минимальных подтверждений у нас нету.
      1. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Сегодня, 18:27
        +1
        Цитата: ЖЭК-Водогрей
        В первый же день после налёта на штаб ГУР Буданов записал видео с угрозами за атаку, на следующий летели дроны в Москву. Далее ещё одно видео. Каких-то минимальных подтверждений у нас нету.

        Да сейчас с нейросетями можно кого угодно на компьютере нарисовать и голос подделать.
        1. Borik
          Borik Сегодня, 18:36
          +2
          Жаль что руки-ноги и язык не оторвало,
    2. grem
      grem Сегодня, 18:35
      0
      Есть Бог на свете и он с Русскими и Россией !
      Этот Буданов язык распускал и не только и карма его настигла !!!!
      Не зря Зелень такой нервный и дерганый в последние месяцы и жутко боится возвращаться на укропию
      Отличная работа наших спецслужб накрыли гниду и еще там натовских спецов
      ВВП при упоминании удара по ГУРвсу всегда с улыбкой хитрой говорит .
      Россия терпеливая страна ,но если что мстить умеет и жестко !
      Надеюсь будан не сдохнет ,а будет овощем ,как и залужный .
      Кто следующий ?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:39
        0
        Что следующий?Есть подтверждение о его тяжелом ранении?Это все вилами писано по воде.
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 18:24
    +2
    Зачем его лечить? Продать на органы. Ноги- комовьям. Руки- жене и теще. Из головы сделать мячик. В крайрпм случае- коляску- инвалидку, и попугая на плечо. Голову обмотать скотчем. И обязательно- трезубец на лоб,дураку.) P.S. Я представляю, как Зеленский сейчас очкует.. Он ведь- на очереди..
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 18:26
    +3
    Залужный, Буданов, кто там следующий на лечение русской ракетой? Проходите, не стесняйтесь, лекарства на всех хватит.
    1. grem
      grem Сегодня, 18:39
      0
      Цитата: Егоза
      Залужный, Буданов, кто там следующий на лечение русской ракетой? Проходите, не стесняйтесь, лекарства на всех хватит.

      Следующие языки резко прикусили ..Я все удивлялся ,где эти оголтелые заявления русофобские ? Все резко прекратилось и даже запад притих как то ..Россия добрая душа ,не на смерть валит хе хе
      Следующий Резник !!!!
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:29
    +1
    Не иначе подлые орки разработали новое оружие, просачивающееся в канализацию и прямо из белого друга впивающегося в МОСК укропитека! Иначе не объяснить тяжелые мозговые ранения что Замужнего, что Майданова. Сквозные в голову им точно были бы пофиг. Там даже Бабченко от такого воскрес)))
    1. Корона без вируса
      Корона без вируса Сегодня, 18:31
      0
      Цитата: Bingo
      Не иначе подлые орки разработали новое оружие, просачивающееся в канализацию и прямо из белого друга впивающегося в МОСК укропитека! Иначе не объяснить тяжелые мозговые ранения что Замужнего, что Майданова. Сквозные в голову им точно были бы пофиг

      Полсностью согласен!!! fellow
      Что только выделенное жиным шрифтом кое кому мешают ДУМАТЬ!!! good drinks
      И не отвечать ответом на ответ... feel
    2. grem
      grem Сегодня, 18:40
      0
      Цитата: Bingo
      Иначе не объяснить тяжелые мозговые ранения что Замужнего, что Майданова. Сквозные в голову им точно были бы пофиг

      Мы не убийцы ,пусть живут овощи )))))) bully
  5. al3x
    al3x Сегодня, 18:30
    +2
    А можно и с остальным окружением зели так же поступить? Ну и с самим "Наполеоном" тоже бы не помешало ракетотерапию провести.
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 18:39
      0
      Сказано ж было как: "удары будут наноситься по центрам принятия решений". Вот и нанесли. Правда всё равно непонятно: то ли Буданова таки признали одним из "центров", то ли ударили по центру, а Буданов случайно крайним оказался request. Ну то уже мелочи. А вот "наполеон" и его сокамерники, по всей видимости к таким центрам не относятся. yes
  6. bandabas
    bandabas Сегодня, 18:30
    0
    Найдутся другие. ЭТО надолго. Но, кашу надо доварить до конца.
  7. Dinamo
    Dinamo Сегодня, 18:31
    0
    Трудно представить,что он сидел в своем кабинете,а не в каком то секретном бункере
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 18:32
    +1
    в офисе Зеленского посчитали, что украинские врачи не имеют возможности вытянуть главу ГУР

    Охвиз Зэлэнського скорее заинтересован в смерти конкурента, чем в его спасении.
    Да и списать на него все грехи проще было бы.
  9. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 18:32
    0
    Непосредственное руководство боевыми действиями со стороны НАТО из окраины , говорят переместилось в Польшу. Так что центры принятия решений пора проверять там.
  10. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 18:32
    0
    это называется до....пизделся, видимо после атаки на кремль , желание общатся у наших стало меньше
  11. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 18:32
    0
    Российская ракета залетела в соседний кабинет с Будановым.

    Эх промазали чуток good
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:35
    0
    Источник сообщил о тяжёлом ранении главы ГУР МО Украины Буданова в ходе ракетного удара по центрам принятия решений в Киеве
    . Вместо ледоруба КИНЖАЛ! Можно и так, главное результат.
  13. mmaxx
    mmaxx Сегодня, 18:35
    0
    Вот кто теперь вместе с Залужным будет виноват в подрыве Северного потока!
  14. Трямс
    Трямс Сегодня, 18:36
    0
    Российская ракета залетела в соседний кабинет с Будановым
    без кровожадности, но как-то у меня не ассоциируется Кинжал в соседнем кабинете и раненый Буданов. То ли написали слишком фантазийно, то ли фейк те источники гонят.
  15. zloybond
    zloybond Сегодня, 18:41
    0
    давно пора калибровать всех, кто имеет отношение к организации, планированию, договоренностям. чтобы все кто рядом шарахались от них как черт от ладана, зная, что быть причастным - опасно для жизни.