Источник сообщил о тяжёлом ранении главы ГУР МО Украины Буданова в ходе ракетного удара по центрам принятия решений в Киеве

По сведениям, полученным российскими силовиками от источников в ГУР Украины, стало известно о ранении Кирилла Буданова во время российского удара утром 29 мая по зданию ГУР, расположенному на острове Рыбальский в Киеве. Российская ракета залетела в соседний кабинет с Будановым

Пропавший в конце мая из медийного поля глава главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов находится в военном госпитале Бундесвера в Германии, куда его доставили после прилета российской ракеты в здание ГУР. Об этом сообщил сотрудник одной из российских силовых структур со ссылкой на информированный источник.Пропавший вслед за Залужным Буданов отыскался, он находится в Германии, в военном госпитале Бундесвера, как сообщается, в тяжелом состоянии. По данным, полученным нашими силовиками от источников в украинской разведке, 29 мая в ходе ракетного удара по зданию ГУР Киеве, ракета ударила в соседний с Будановым кабинет.- приводит РИА Новости слова силовика.Буданова удалось вытащить из-под завалов, после чего было принято решение о его эвакуации сначала в Польшу, а затем в Германию. Видимо, в офисе Зеленского посчитали, что украинские врачи не имеют возможности вытянуть главу ГУР. На санитарном вертолете его перебросили на базу Жешув в Польше, а оттуда военно-транспортным самолетом уже в Германию.На данный момент Буданов находится в госпитале немецкой армии в Берлине по адресу: Шарнхорстштрассе 13. Он по-прежнему в тяжелом состоянии и не известно, сможет ли в дальнейшем выполнять свои обязанности. Возможно, что будет ходить как Залужный и улыбаться на камеру.