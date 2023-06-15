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Итальянская пресса объясняет «плохой дебют» западной техники недостаточной подготовкой экипажей ВСУ

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Итальянская пресса объясняет «плохой дебют» западной техники недостаточной подготовкой экипажей ВСУ

В «цивилизованном мире» сложилось устойчивое мнение, что западные боевые системы априори являются более эффективным оружием в сравнении с российскими, а уж тем более с советскими изделиями. Поэтому зарубежные обозреватели находятся в активном поиске причин неудачного наступления украинской армии, основательно накаченной западной техникой.


Долгожданное контрнаступление ВСУ застопорилось, они пока топчутся на месте, застряв на передовых позициях русских в районах Запорожья и Донецка. Русские были вынуждены оставить свои аванпосты и уступить контроль над некоторыми небольшими селами, удерживаясь при этом на всех четырех направлениях атак

- отмечается в итальянском издании Analisi Difesa.

Автор обращает внимание на уничтоженные колонны западной техники, в том числе подбитые американские БМП Bradley и немецкие танки Leopard 2:

Неудачный «дебют» западной бронетехники, поставленной в последнее время на Украину, может быть объяснен недостаточной подготовкой экипажей и отсутствием опыта у офицеров.


С его слов, ВСУ потеряли множество подразделений с богатым военным опытом в оборонительных сражениях в Донецкой области (Соледар, Бахмут, Авдеевка, Марьинка), что сказалось на боеготовности войск.

С другой стороны, водитель танка не создается всего за два месяца. Столь поспешная базовая подготовка экипажей на западной бронетехнике, разительно отличающейся от российской/советской, не позволила создать подразделения, способные вести боевые действия в рамках крупномасштабных сложных операций, подобных проводимым

- делается вывод в итальянской прессе.

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40 комментариев
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  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 18:47
    +6
    Всегда надо искать оправдание и обвинять украинцев проще всего.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:49
      +10
      То есть,умение,мужество и отвага ВС РФ для них вещь неизведанная..
      1. grem
        grem Сегодня, 18:58
        +2
        Цитата: dmi.pris1
        То есть,умение,мужество и отвага ВС РФ для них вещь неизведанная..

        Им это не знакомо ..Они привыкли с папуасами воевать ..
        А тут уже все серьезно и по взрослому ..Украм накрутили ,что если они попрут с натовской броней ,то ВС РФ от страха начнут разбегаться ..
        А вот и нет мотивация была на высшем уровне ..Вот они танки с крестами опять и броневики натовские ..Тут уж самый конченный либерал поймет с кем Россия воюет и что они начнут творить на наших территориях ,если отступим и т.д. Ну и пошла жара !!!
        1. astepanov
          astepanov Сегодня, 19:18
          0
          Ну почему же - незнакомая! Знакомая, но тщательно забытая. Были уже и "Тигры", и "Пантеры", теперь вот - "Леопарды". Лучшим танком той войны была "тридцатьчетверка", теперь - Т-90. А там, глядишь, и "Армата" дозреет.
          Пусть думают, что на Украине хреновые танцоры, которым мешают западные яйца. То-есть танки.
          1. LIONnvrsk
            LIONnvrsk Сегодня, 20:16
            0
            Цитата: astepanov
            Были уже и "Тигры", и "Пантеры", теперь вот - "Леопарды".

            "Гансы, привет от тёти Моти!" (с) yes
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 19:11
      0
      Во первых почему дебют? Вся эта бронетехника воевала против гораздо более слабых противников чем РА и подбивалась и горела. Деградация военной журналистики просто режет глаз.
      1. grem
        grem Сегодня, 19:21
        +1
        Цитата: Арон Заави
        Во первых почему дебют? Вся эта бронетехника воевала против гораздо более слабых противников

        Вы правы Арон ..! Ждем Меркаву и прочии "Железные куполы" чтобы развенчать их ауры непобедимости ..хе хе

        А то прям распиарили все это железо свое .. laughing
        Россия все раздолбает ,если нас разозлить .
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 19:40
          +2
          Цитата: grem
          Ждем Меркаву и прочии "Железные куполы"

          Насколько я помню «Меркава» никогда не поставлялся на экспорт, а был продуктом лишь для внутреннего использования.
        2. Андрей из Челябинска
          Андрей из Челябинска Сегодня, 20:04
          0
          Цитата: grem
          Ждем Меркаву и прочии "Железные куполы" чтобы развенчать их ауры непобедимости .

          Вот это зря. Меркава - реально ОТЛИЧНЫЙ танк. Но есть нюанс - он великолепен лишь применительно к конкретным условиям, к конкретному театру, под который создавался.
          Боевая техника - это всегда компромисс. И Израиль добился высочайшей эффективности именно благодаря тому, что не пытался создать машину "на все случаи жизни", а специализировал танк под свои потребности. Поэтому "Меркава" на границах Израиля - едва ли не лучший танк в мире, а вот "Меркава" в черноземе Украины... ну, такое себе:)))))))
        3. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 20:15
          0
          Цитата: grem
          Цитата: Арон Заави
          Во первых почему дебют? Вся эта бронетехника воевала против гораздо более слабых противников

          Вы правы Арон ..! Ждем Меркаву и прочии "Железные куполы" чтобы развенчать их ауры непобедимости ..хе хе

          А то прям распиарили все это железо свое .. laughing
          Россия все раздолбает ,если нас разозлить .

          Не знаю как Россия, а в Ливане Меркаву подбивали. И что? В Израильско-арабских войнах танкистов погибло больше чем пехоты.
    3. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 19:57
      0
      Всегда надо искать оправдание и обвинять украинцев проще всего.
      Карлос, шумеры сами обвинят кого угодно в чём угодно.
    4. vik669
      vik669 Сегодня, 20:14
      0
      Так плохому танцору фаберже мешают всегда.
  2. ian
    ian Сегодня, 18:49
    +4
    Техника у нас отличная, говорили они. А вот люди у вас так себе... Потому и техника рядом с вами становится так себе... А у нас хорошая.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:00
      +1
      ian hi, так умные люди и говорили что все неудачи свалят на экипажи и коммандиров ВСУ, здесь вопрос, подготовка экипажей завершили в марте, техника вместе с людми ушла на Украину, готовили по ускоренной програме что - то вроде 6 недель, только вот наступление ВСУ пошли в июне, не поверю что всё это время экипажи к танкам не подходили а значит с марта по июнь подготовка и изучение мат. тех. части продолжалось так что дело не в подготовке.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:39
      0
      А что,кстати в Россоши с памятником "приключений итальянцев в России"?Под Воронежем в 1943-ем?
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 18:50
    +3
    В «цивилизованном мире» сложилось устойчивое мнение, что западные боевые системы априори являются более эффективным оружием в сравнении с российскими,
    Как "сложилось", так и разложится. laughing
    1. grem
      grem Сегодня, 19:02
      +2
      Цитата: a.s.zzz888
      В «цивилизованном мире» сложилось устойчивое мнение, что западные боевые системы априори являются более эффективным оружием в сравнении с российскими,
      Как "сложилось", так и разложится. laughing

      Их пиар тупой рушится с каждым днем ..Привет Шериф дружище !
      Накрутили мы укр и натовским спецам хвосты ..Притихли от злобы и бессилия
      Теперь ждем провокаций и возможно жутких ..Прорвемся иначе никак !
  4. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 18:51
    +1
    Так они же из адамантия были? Но украинцы смогли 2 титановых шарика... 1 сломать - второй потерять
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 18:52
    +2
    Дания и Нидерланды передадут Украине еще 14 танков Leopard 2

    Как сообщает Handelsblatt, страны профинансировали покупку 14 танков, поставленных компанией Rheinmetall.

    Гори, гори ясно, чтобы не погасло.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:53
    +1
    Тык не надо порося наряжать леопадлой!
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:53
    +3
    Итальянская пресса объясняет «плохой дебют» западной техники недостаточной подготовкой экипажей ВСУ
    . Ну да, сказочки про плохого танцора и то, что ему мешает, будут повторять снова и снова...
    Так и хочется задать вопрос... А КТО ИХ ГОТОВИЛ, УЧИЛ и т. п.
    В общем, фэйса у них есть, будет кислая, а на счёт дел... посмотрим.
    На счёт техники, которая хорошая... а для чего она хорошая, кто то может обоснованно объяснить, доказать???
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:07
      +3
      Цитата: rocket757
      На счёт техники, которая хорошая... а для чего она хорошая, кто то может обоснованно объяснить, доказать???

      Виктор, по мнению англосаксов, она до того хороша, что воевать на ней нельзя. Только покупать и молиться на неё.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 19:16
        +2
        Геннадий soldier если присмотреться тщательнее, то наглы и полосатики поступают умно и только в соответствии со своими интэрэсами! Все логично, их техника НЕ ГОРИТ, потому ка её там нет... зато Немецкая и прочая, это те дрова, которую можно спалить, показать, какая она НЕ ТАКАЯ... а затем, будут пихать всем только свою, КОТОРАЯ НЕ ГОРИТ!
        МАЛАСЫ!!!
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 19:44
          +3
          Цитата: rocket757
          а затем, будут пихать всем только свою, КОТОРАЯ НЕ ГОРИТ!
          МАЛАСЫ!!!

          А, чего же не молодцы, если в подчинении есть - удобные ид.иоты.
  8. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 18:54
    +1
    Неудачный «дебют» западной бронетехники, поставленной в последнее время на Украину, может быть объяснен недостаточной подготовкой экипажей и отсутствием опыта у офицеров.

    Мне вот интересно, неужели в средствах противостояния ПТУР vs бронетехника ввели искусственный интеллект?! belay какая нафиг разница что "мочить"? ))) наши, западные - по барабану )))
  9. paul3390
    paul3390 Сегодня, 18:57
    +3
    западные боевые системы априори являются более эффективным оружием в сравнении с российскими, а уж тем более с советскими изделиями

    По понятной причине - они сталкивались исключительно с устаревшими, да ещё и экспортными образцами, к тому же - чаще всего применяемыми армиями с крайне сомнительным уровнем подготовки..

    Тем более - практически всегда у западников было подавляющее превосходство в воздухе, разведке и управлении. Противник - абсолютно ничего не мог этому противопоставить. При таких раскладах - чё не побеждать-то..

    И вот впервые - они столкнулись с советским оружием при равных вводных. А по некоторым параметрам - так и вообще не в их пользу. Отсюда и шок. Ибо не хрен было безоговорочно верить своей же пропаганде..
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:11
      +3
      Цитата: paul3390
      Отсюда и шок. Ибо не хрен было безоговорочно верить своей же пропаганде..

      Тогда получается, что нам их пропагандистов нужно наградить. bully
  10. blackcat
    blackcat Сегодня, 18:59
    +2
    Плохому танцору кое-что мешает , просто после обучения забыли украинским танцорам это кое-что отрезать и вот результат am
  11. Быков.
    Быков. Сегодня, 19:01
    +2
    Техника не причём, экзаменатор жёсткий.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:13
      +2
      Цитата: Быков.
      Техника не причём, экзаменатор жёсткий.

      И требования ужесточаются.
  12. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 19:03
    +1
    Только что ж заявили, что успешно подготовили 60 тысяч боевиков, и тут же заявляют, что подготовка оказалась плохой. Ну не клоуны? ТщательнЕе, надо! Сказали б лучше, что русским в очередной раз помог "генерал мороз" - западному ж обывателю всё равно невдомёк, в каких густых зарослях развесистой клюквы ведутся боевые действия... laughing
  13. zoland
    zoland Сегодня, 19:09
    +3
    Итальянская пресса объясняет «плохой дебют» западной техники недостаточной подготовкой экипажей ВСУ[quote][/quote] Дело было не в бабине....
  14. михаилл
    михаилл Сегодня, 19:12
    +1
    Механизатора широкого профиля два года учат, а потом нужно пару лет работы, чтобы стать действительно профессионалом. Кроме того танк- это не трелевочник, а много сложнее. Там еще и стрелять нужно.
    Понятно, что интенсивностью обучения можно сократить сроки, но не порядки же. А тут два месяца и готов танковый экипаж! Так, что попилили бюджет, выделенный на обучение. Ничто не ново под Луной.
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 19:55
      0
      Но это же хорошо! Сроки надо ещё подсократить.
  15. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 19:22
    +1
    Неудачный «дебют» западной бронетехники, поставленной в последнее время на Украину, может быть объяснен недостаточной подготовкой экипажей
    Мда, техника прекрасная, только её используют неправильно. Что, почему-то, напомнило еврейский анекдот:
    – Вот сынок, передаю тебе по наследству наши родовые ботинки! Их твой прадед носил, дед носил, я носил и ты носи.
    Приходит сын на следующий день и говорит:
    – Плохие это ботинки, всё развалились!
    – Ты что их на ноги надевал? Их же в руках носить надо!
  16. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 19:28
    0
    В тему. Классика с бородой.
    Экзаменатор:
    - Вам неуд. Вы не знаете то, то, то, и это!
    - Не ставьте неуд. Не знаю потому что вы нас так учили.
  17. tarakan
    tarakan Сегодня, 19:50
    0
    Господа Европейцы, это ВОЙНА, а не "сафари, у славян ,генетически, вложенно биться, за своё выживание
    P.S прошу прощения за правописание, европейская ассимиляция laughing
  18. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 19:53
    0
    Не, ну так то она права, но лучше бы они вообще чубатых не обучали и вооружения им не поставляли.
    Хотя понятно их переживания, чубатые им вроде как не чужие, Италия - родина фашизма.
  19. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 20:07
    0
    Ну да. Когда ВВС США ломают лицо ВВС Ирака, то это потому что МиГ-25 и МиГ-29 плохие, а Ф-15 и Ф-16 замечательные, а когда наше ПТО ломает Леопард, так это потому что экипаж последнего не обучен как следует...
    Б-беспристрастность.
    Хотя, положа руку на сердце, конечно, подготовка экипажа имеет решающее значение.
  20. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 20:20
    0
    Неудачный «дебют» западной бронетехники, поставленной в последнее время на Украину, может быть объяснен недостаточной подготовкой экипажей и отсутствием опыта у офицеров.
    recourse Нужно пару сотен итальянцев подбросить на гриль-танки, а то чадят слабо, у них опыт Сталинграда богатый... request