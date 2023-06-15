Итальянская пресса объясняет «плохой дебют» западной техники недостаточной подготовкой экипажей ВСУ

Долгожданное контрнаступление ВСУ застопорилось, они пока топчутся на месте, застряв на передовых позициях русских в районах Запорожья и Донецка. Русские были вынуждены оставить свои аванпосты и уступить контроль над некоторыми небольшими селами, удерживаясь при этом на всех четырех направлениях атак

Неудачный «дебют» западной бронетехники, поставленной в последнее время на Украину, может быть объяснен недостаточной подготовкой экипажей и отсутствием опыта у офицеров.

С другой стороны, водитель танка не создается всего за два месяца. Столь поспешная базовая подготовка экипажей на западной бронетехнике, разительно отличающейся от российской/советской, не позволила создать подразделения, способные вести боевые действия в рамках крупномасштабных сложных операций, подобных проводимым