Итальянская пресса объясняет «плохой дебют» западной техники недостаточной подготовкой экипажей ВСУ

В «цивилизованном мире» сложилось устойчивое мнение, что западные боевые системы априори являются более эффективным оружием в сравнении с российскими, а уж тем более с советскими изделиями. Поэтому зарубежные обозреватели находятся в активном поиске причин неудачного наступления украинской армии, основательно накаченной западной техникой.
Долгожданное контрнаступление ВСУ застопорилось, они пока топчутся на месте, застряв на передовых позициях русских в районах Запорожья и Донецка. Русские были вынуждены оставить свои аванпосты и уступить контроль над некоторыми небольшими селами, удерживаясь при этом на всех четырех направлениях атак
- отмечается в итальянском издании Analisi Difesa.
Автор обращает внимание на уничтоженные колонны западной техники, в том числе подбитые американские БМП Bradley и немецкие танки Leopard 2:
Неудачный «дебют» западной бронетехники, поставленной в последнее время на Украину, может быть объяснен недостаточной подготовкой экипажей и отсутствием опыта у офицеров.
С его слов, ВСУ потеряли множество подразделений с богатым военным опытом в оборонительных сражениях в Донецкой области (Соледар, Бахмут, Авдеевка, Марьинка), что сказалось на боеготовности войск.
С другой стороны, водитель танка не создается всего за два месяца. Столь поспешная базовая подготовка экипажей на западной бронетехнике, разительно отличающейся от российской/советской, не позволила создать подразделения, способные вести боевые действия в рамках крупномасштабных сложных операций, подобных проводимым
- делается вывод в итальянской прессе.