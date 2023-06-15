Переброшенный в Белгородскую область батальон «Запад-Ахмат» приступил к несению службы

Личный состав батальона "Запад-АХМАТ" МО РФ уже на этой неделе приступил к службе по охране российской государственной границы и оказанию противодействия украинским диверсионным группам, а также предотвращению их проникновения на территорию Белгородской области

Переброшенный в Белгородскую область батальон "Запад-АХМАТ" Минобороны уже приступил к несению службы по охране государственной границы. Об этом сообщил Рамзан Кадыров в своем ТГ-канале.Судя по словам главы Чечни, личный состав батальона будет нести службу в Грайворонском и Шебекинском районах Белгородской области, где 22 мая и 1 июня были предприняты попытки прорыва на российскую территорию украинских вооруженных формирований, действовавших под эгидой управления разведки.- заявил Кадыров.Бойцы батальона заняли КПП в Нехотеевке и Козинке, второй пропускной пункт был атакован в мае вырусями из так называемого "русского добровольческого корпуса"* (признан террористической организацией и запрещен в России). По словам Кадырова, теперь диверсанты не пройдут.Между тем, появилась информация, что украинские спецслужбы готовят новую провокацию в приграничных районах России с использованием формы российских военнослужащих и техники ВС России. По информации источников, в районе Волчанска формируется специальная группа, которая и будет участвовать в нападении.