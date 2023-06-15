Военное обозрение
Войти Регистрация

Переброшенный в Белгородскую область батальон «Запад-Ахмат» приступил к несению службы

21
Переброшенный в Белгородскую область батальон «Запад-Ахмат» приступил к несению службы

Переброшенный в Белгородскую область батальон "Запад-АХМАТ" Минобороны уже приступил к несению службы по охране государственной границы. Об этом сообщил Рамзан Кадыров в своем ТГ-канале.


Судя по словам главы Чечни, личный состав батальона будет нести службу в Грайворонском и Шебекинском районах Белгородской области, где 22 мая и 1 июня были предприняты попытки прорыва на российскую территорию украинских вооруженных формирований, действовавших под эгидой управления разведки.

Личный состав батальона "Запад-АХМАТ" МО РФ уже на этой неделе приступил к службе по охране российской государственной границы и оказанию противодействия украинским диверсионным группам, а также предотвращению их проникновения на территорию Белгородской области

- заявил Кадыров.

Бойцы батальона заняли КПП в Нехотеевке и Козинке, второй пропускной пункт был атакован в мае вырусями из так называемого "русского добровольческого корпуса"* (признан террористической организацией и запрещен в России). По словам Кадырова, теперь диверсанты не пройдут.

Между тем, появилась информация, что украинские спецслужбы готовят новую провокацию в приграничных районах России с использованием формы российских военнослужащих и техники ВС России. По информации источников, в районе Волчанска формируется специальная группа, которая и будет участвовать в нападении.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
21 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 19:18
    +3
    Личный состав батальона "Запад-АХМАТ" МО РФ уже на этой неделе приступил к службе по охране российской государственной границы и оказанию противодействия украинским диверсионным группам, а также предотвращению их проникновения на территорию Белгородской области

    - заявил Кадыров.
    Как говорится в добрый путь !!! crying
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:31
      +4
      Бойцы батальона заняли КПП в Нехотеевке и Козинке

      Проходили подробное. Теперь батальону нужны "глаза и уши" в виде оперативно-агентурных сведений, как от спецслужб, так и информация от граждан.
      Без них любой КПП, это западня.
    2. Добрый
      Добрый Сегодня, 19:47
      +1
      Цитата: oppozite28
      Личный состав батальона "Запад-АХМАТ" МО РФ уже на этой неделе приступил к службе по охране российской государственной границы и оказанию противодействия украинским диверсионным группам, а также предотвращению их проникновения на территорию Белгородской области

      - заявил Кадыров.
      Как говорится в добрый путь !!! crying

      Пригожин еще в прошлом году сказал о готовности обеспечить защиту Белгородской области. Губернатор проsrал 10 млрд. наших кровных, а людей не уберег. Почему тогда не сказали Вагнерам "В добрый путь" ???
      1. иван2022
        иван2022 Сегодня, 19:59
        -1
        Цитата: Добрый
        Почему тогда не сказали Вагнерам "В добрый путь" ???

        Потому, что охрана границ после роспуска погранвойск- функция ФСБ. Зачем Вагнеру это делать- непонятно. С какого фига этим занимается теперь МО-тоже непонятно. Понятно только, что бардак такой, что кому чем заниматься -решает каждый сам за себя.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:25
    +3
    Брянскую область тоже надо прикрывать, Курскую, Ростовскую этих (цензура) Киеву не жалко в любую послать могут и на любой населеный пункт натравить, им шуму побольше надо.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 19:32
      +3
      Алекс, ВСЮ границу нужно прикрыть, нет у нас друзей...
      Опять же и срочников можно было привлечь третьим эшелон охраны в деревнях и сёлах. Глядишь... и рождаемость повысим.)
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 19:34
        0
        Egeny hi, в этом плане нам друзья и не нужны, сами управимся, лишь бы Начальство за нас было.
      2. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 19:57
        +1
        Цитата: Egeny
        Глядишь... и рождаемость повысим.)

        Кто о чем, а вшивый о бане.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:33
      0
      Цитата: Ропот 55
      Брянскую область тоже надо прикрывать, Курскую, Ростовскую этих (цензура) Киеву не жалко в любую послать могут и на любой населеный пункт натравить, им шуму побольше надо.

      Без санитарной зоны много не прикроешь.
      1. Добрый
        Добрый Сегодня, 19:53
        0
        Какие на хрен санитарные зоны? Нужно идти до границ ЕС, а там по обстоятельствам!!!
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:27
    +2
    Переброшенный в Белгородскую область батальон «Запад-Ахмат» приступил к несению службы
    . Батальон, батальон... мало, санитарную зону они создать не смогут.
    Давно пора создавать терр оборону с нашей стороны!!!
    Ведь предлагали, документ подготовили и... лежит бумага не подписанная, а верхние, в башнях, чего то ещё ждут??? Или боятся дать народу оружие, вот в чем вопрос?
    Когда народ может САМ СЕБЯ ЗАЩИТИТ, на действия руководящих, он начинает смотреть, оценивать, ОЧЕНЬ ПО ДРУГОМУ!!!
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:30
      0
      rocket757 hi, вопрос без сарказма и подначек, а без оружия никак? Неужели опять красные-белые и брат на брата, сын на отца?
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 19:39
        -5
        Ой да перестань, Алекс, сейчас в деревне у каждого мужика ствол припрятан.
        1. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 19:44
          +1
          Egeny, не у каждого, да и мужиков на селе все меньше и меньше.
        2. rocket757
          rocket757 Сегодня, 19:58
          0
          Оружия у населения нет... так что б это было серьёзным аргументом для решения каких то проблем.
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 19:56
        +1
        Серьёзно... небольшое количество оружия в руках специально созданных структур самообороны, не может представлять серьёзную опасность для государственных структур охраны.
        Это скорее символически действие, которое поможет понять гражданам, что ВМЕСТЕ МЫ СИЛА! Не всем и не сразу, в этом деле надо только начать, а дальше... фиг её знает, что может получится дальше. Без обьединяющего, управляющего центра ничего серьёзного получится не может.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:33
    +4
    А где наша нацгвардия?Почему у нас все дыры латают либо Вагнер либо чеченцы?Где войска ФСБ,где линейные части?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:38
      0
      Бережливый hi, тут вопрос не где, а почему!!! Войска не могут сами по себе снятся с П. П. Д. и идти куда им надо.
  5. Дес
    Дес Сегодня, 19:41
    +1
    из статьи: "Переброшенный в Белгородскую область батальон "Запад-АХМАТ" Минобороны уже приступил к несению службы по охране государственной границы. Об этом сообщил Рамзан Кадыров в своем ТГ-канале. " Т.е. там нет пограничников или их заменили на батальон "Запад-Ахмат" от (!) Минобороны. Хотелось бы, что бы был автор(а статья явно эмоционально авторская) публикации.
    "Охрана Государственной границы является составной частью защиты Государственной
    границы и осуществляется пограничными органами, входящими в состав федеральной службы
    безопасности (далее - пограничные органы), в пределах приграничной территории, Вооруженными
    Силами Российской Федерации в воздушном пространстве и подводной среде и другими силами
    (органами) обеспечения безопасности Российской Федерации в случаях и в порядке,
    определяемых законодательством Российской Федерации."это из закона РФ.
  6. Вояка ЕщеТот
    Вояка ЕщеТот Сегодня, 19:59
    0
    Чего добивались то и получили. Оттянули бойцов с фронта
  7. kromer
    kromer Сегодня, 20:09
    0
    Бойцы батальона заняли КПП в Нехотеевке и Козинке


    Вот откуда эта информация? За разглашение гостайны присесть не желают?