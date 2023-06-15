Посетивший Тульскую область Дмитрий Медведев ознакомился с производством миномётных мин и авиабомб

Вчера генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что они на ближайшем саммите НАТО рассмотрят вопрос о том, чтобы дать устойчивый сигнал о приеме Украины в НАТО после завершения военных действий. А нам ни НАТО, ни Украина в НАТО не нужны

Первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии России Дмитрий Медведев продолжает инспекцию предприятий оборонного значения, посетив с визитом Тульскую область. Как сообщил сам Медведев в своем ТГ-канале, там же прошло заседание рабочей группы по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения.В ходе визита зампред главы Совбеза прибыл в город Алексин Тульской области, где ознакомился с производством минометных мин и авиационных бомб на Алексинском опытно-механическом заводе. Там же Медведев провел заседание военно-промышленной комиссии, главным вопросом которого стало выполнение государственного заказа предприятиями "Технодинамики", выпускающими боеприпасы.По словам Медведева, судя по развитию ситуации в мире, спокойствия нам долго не видать, поэтому выполнение гособоронзаказа выходит на первое место. Он подчеркнул, что Запад продолжает мутить воду, НАТО обещает принять Украину в свои ряды после завершения конфликта.- добавил он.В декабре прошлого года Владимир Путин назначил Медведева первым заместителем председателя ВПК России, председателем является лично президент страны. По словам самого Медведева, научно-промышленный комплекс России необходимо переориентировать под решение первоочередных задач с учетом сложившейся ситуации в экономике и боевых действий на Украине. С начала этого года он посетил уже множество предприятий ВПК, проверяя выполнение гособоронзаказа.