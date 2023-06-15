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Посетивший Тульскую область Дмитрий Медведев ознакомился с производством миномётных мин и авиабомб

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Посетивший Тульскую область Дмитрий Медведев ознакомился с производством миномётных мин и авиабомб

Первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии России Дмитрий Медведев продолжает инспекцию предприятий оборонного значения, посетив с визитом Тульскую область. Как сообщил сам Медведев в своем ТГ-канале, там же прошло заседание рабочей группы по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения.


В ходе визита зампред главы Совбеза прибыл в город Алексин Тульской области, где ознакомился с производством минометных мин и авиационных бомб на Алексинском опытно-механическом заводе. Там же Медведев провел заседание военно-промышленной комиссии, главным вопросом которого стало выполнение государственного заказа предприятиями "Технодинамики", выпускающими боеприпасы.

По словам Медведева, судя по развитию ситуации в мире, спокойствия нам долго не видать, поэтому выполнение гособоронзаказа выходит на первое место. Он подчеркнул, что Запад продолжает мутить воду, НАТО обещает принять Украину в свои ряды после завершения конфликта.

Вчера генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что они на ближайшем саммите НАТО рассмотрят вопрос о том, чтобы дать устойчивый сигнал о приеме Украины в НАТО после завершения военных действий. А нам ни НАТО, ни Украина в НАТО не нужны

- добавил он.

В декабре прошлого года Владимир Путин назначил Медведева первым заместителем председателя ВПК России, председателем является лично президент страны. По словам самого Медведева, научно-промышленный комплекс России необходимо переориентировать под решение первоочередных задач с учетом сложившейся ситуации в экономике и боевых действий на Украине. С начала этого года он посетил уже множество предприятий ВПК, проверяя выполнение гособоронзаказа.

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16 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:54
    +2
    Тула веками оружие ковала, стала похожа сама на ружье, слышится звон боевого металла в древних названиях улиц её.
    1. grem
      grem Сегодня, 20:06
      0
      Цитата: Ропот 55
      Тула веками оружие ковала, стала похожа сама на ружье, слышится звон боевого металла в древних названиях улиц её.

      Красиво высказались !!! good
      А Димон наконец то из интера вылез и начал движение в сторону Донбасса ..
      Сколько мороки нашим спецслужбам ..Эх !! Сидел бы на своей дачи и строчил комменты
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 20:18
        +1
        grem hi, это не мое, песня это на уроке музыки в школе учили, запомнилось на всю жизнь.
        1. grem
          grem Сегодня, 20:21
          0
          Цитата: Ропот 55
          grem hi, это не мое, песня это на уроке музыки в школе учили, запомнилось на всю жизнь.

          Не слышал ,но Тульские оружейники ,уже веками известны и не только в России !!! Читал про них исторические книги . hi .
          С уважением !!
          Надеюсь Димон не будет их учить как вооружение создавать для России матушки .
  2. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 19:55
    0
    Халатик-то какой заношенный Медведеву выдали. Явно у уборщицы позаимствовали.
  3. Авиатор_
    Авиатор_ Сегодня, 19:57
    +4
    А в Пермь, на Мотовилиху, айфончик съездить не хочет? Там какие-то непонятности. Или он в курсе?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 20:04
      -1
      Авиатор hi, да в курсе они всего, не надо плохо думать об их умственных способностях.
    2. grem
      grem Сегодня, 20:09
      +2
      Цитата: Авиатор_
      А в Пермь, на Мотовилиху, айфончик съездить не хочет? Там какие-то непонятности. Или он в курсе?

      Да этот покемон только в инете грозный ..А так ботан ботаном !
      Вот вы правы поехал бы в глубь России ,там много проблем ,которые решать нужно ..Одним словом покемон пиарщик !
  4. kromer
    kromer Сегодня, 20:04
    +1
    Посетивший Тульскую область Дмитрий Медведев ознакомился с производством миномётных мин и авиабомб


    А кто такой Дима Медведев чтоб понимать в минах и авиабомбах? Количество посчитал и всё? А качество, характеристики? Тут знающий офицер нужен, чтоб знать, что России не фуфло толкают за бешенные деньги.
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:08
    +1
    На фото у всего окружения либо форма, либо классические костюмы.
    А на Дмитрии Анатольевича что? Халат ИТР? А зачем? Получилось провокационное фото. Провокационное, в смысле таких вопросов и сравнений.
    1. Корона без вируса
      Корона без вируса Сегодня, 20:18
      0
      Цитата: Fangaro
      На фото у всего окружения либо форма, либо классические костюмы.
      А на Дмитрии Анатольевича что? Халат ИТР? А зачем? Получилось провокационное фото. Провокационное, в смысле таких вопросов и сравнений.

      Действительно, зачем выдав халат, не предупредили, что третья пуговица с верху должна быть застегнута ? belay или выдавали халат те, кто в халатах ИТР ни грамма не смыслит? feel
  6. Трямс
    Трямс Сегодня, 20:10
    +1
    Очень гармоничное фото. Диман в качестве посыльного овоща с иступленным непонимающим взглядом тонизирует госпредприятие. Самое для него то!
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 20:21
      +1
      Трямс hi, не а, не самое, ПРОВЕРЯЮЩИЙ должен досконально знать объект и сферу деятельности, чтоб "лапши не навешали, и где надо такого фитиля вставить чтоб до следующего визита чесалось.
  7. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 20:19
    0
    Sorry, das gehört eigentlich nicht direkt zum Thema,
    aber ich lese gerade noch einmal, dass sich die Gerüchte
    um die schwere Verletzung eines der größten NAZIS in
    Kiew bestätigt haben und diese dreckige Ratte BUDANOV
    bei einem russischen Raketenangriff schwer getroffen und
    lebensgefährlich verletzt wurde...!!
    Hoffentlich kratzt dieser oberste Russen-Hasser besonders
    qualvoll ab und landet endlich da wo er hingehört, nämlich
    für alle Zeiten und ewig in der Hölle...!!!!!!!!!!! am am am

    Es gibt manchmal eben doch noch so richtig GUTE NACHRICHTEN...!!!
  8. Rage66
    Rage66 Сегодня, 20:21
    0
    Зачем давать такие точные наводки? Я не понимаю what
  9. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 20:23
    0
    Ich hoffe sehr, die Entwicklung und Herstellung taktischer
    Hyperschall-Raketen mit Atom-Sprengköpfen bestückt,
    befindet sich ebenfalls auf höchstem Produktions-Niveau...!!!!!