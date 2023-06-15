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Израиль ведёт переговоры с двумя европейскими странами о поставках снятых с вооружения танков Меркава Мк.2 и Меркава Мк.3

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Израиль ведёт переговоры с двумя европейскими странами о поставках снятых с вооружения танков Меркава Мк.2 и Меркава Мк.3

Израильские ОБТ Меркава появятся на вооружении армий стран Европы, Тель-Авив ведет переговоры с двумя европейскими странами о поставке танков. Об этом пишет израильская пресса со ссылкой на директора отдела оборонного экспорта Министерства обороны Израиля Яира Колеса.


Израиль поставит более 200 танков Меркава МК.2 и Меркава Мк.3 в две европейские страны, одна из которых является "континентальной". Речь идет о технике, которая уже снята с вооружения после поступления новых модификаций Меркавы. Все танки, предназначенные для потенциальной сделки, ранее находились на складах, но после начала специальной военной операции российской армии на Украине, их снова испытали и признали достаточно годными для продажи. В Тель-Авиве еще в прошлом году спрогнозировали возникший спрос на танки в Европе на фоне войны на Украине.

В Минобороны Израиля не называют две страны, которые планируют закупить танки Меркава, но это не Украина. Как заявил Яир Колес, Минобороны Израиля категорически против поставок оружия на Украину, несмотря на неоднократные просьбы Зеленского и давление США.

Как уточнили в военном ведомстве Израиля, для потенциальной продажи танков МеркаваМк.2 и Меркава Мк.3 требуется разрешение Вашингтона, поскольку часть деталей в них американского производства.

(...) сделка находится на грани окончательного подписания и, как ожидается, будет завершена в течение трёх месяцев

- пишет пресса со ссылкой на заявления неназванных чиновников.
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74 комментария
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  1. AUL
    AUL Сегодня, 20:35
    +6
    Весьма специфичная машина для специфичного ТВД. Кому она понадобилась?
    1. Корона без вируса
      Корона без вируса Сегодня, 20:39
      -11
      Цитата: AUL
      Весьма специфичная машина для специфичного ТВД. Кому она понадобилась?

      Я бы, была бы моя воля и возможности, все 200 скупил бы для нас good
      1. kromer
        kromer Сегодня, 21:00
        +4
        Цитата: Корона без вируса
        Цитата: AUL
        Весьма специфичная машина для специфичного ТВД. Кому она понадобилась?

        Я бы, была бы моя воля и возможности, все 200 скупил бы для нас good



        Простите, ну этого говна нам не надо.
        1. Корона без вируса
          Корона без вируса Сегодня, 21:06
          +3
          Цитата: kromer
          Цитата: Корона без вируса
          Цитата: AUL
          Весьма специфичная машина для специфичного ТВД. Кому она понадобилась?

          Я бы, была бы моя воля и возможности, все 200 скупил бы для нас good



          Простите, ну этого говна нам не надо.

          Открыл пачку попкорна, готов услышать, чем самые защищенные танки в мире (Абрамсы даже рядом не стояли) - хуже наших Т54/55 belay fellow
          1. VicVic
            VicVic Сегодня, 21:36
            0
            Об этом целые статьи были в своё время.
            Ни мосты, ни грунт в Европе такие перетяжелённые танки не выдержат. А уж после дождей, такие танки вообще, никуда не доедут. Им только по каменистым поверхностям передвигаться.
          2. Ivan F
            Ivan F Сегодня, 21:38
            -2
            Тяжелые они, не для нашей почвы. А вот для каменистых полей Ближнего востока, они очень хороши.
          3. Евгений Иванов_5
            Евгений Иванов_5 Сегодня, 21:53
            -1
            А зачем нам танки, создававшиеся исключительно для каменистой пустыни Негев? Что они будут делать на нашем черноземе? Утонут по башню.
      2. Комментарий был удален.
      3. Корона без вируса
        Корона без вируса Сегодня, 21:55
        0
        Тэк-с ))) я же правильно понимаю, что минуса мне ставит только ципсота, которая КАТЕГОРИЧЕСКИ возражает, что бы гипотетически выкупленные меркавы были на нашей стороне - стороне РФ - и по своему замыслу использовались - атака врагов в плотной городской застройке? )
      4. Incvizitor
        Incvizitor Сегодня, 22:02
        0
        Аас бкбшников как других власовцев дистанционно вынесут они вам не помогут.
    2. Lemur2023
      Lemur2023 Сегодня, 20:39
      0
      Посмотрел арабские СМИ. Говорят что Морокко интересуется.
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 20:51
        +2
        Цитата: Lemur2023
        Посмотрел арабские СМИ. Говорят что Морокко интересуется.

        Нет. Они скорее еще Абрамсов возьмут.

        Марокко заказала 222 танка "Абрамс" в рамках общего контракта на сумму 1,015 млрд долл США. Сделка была одобрена Конгрессом США в 2011 году, в 2013 году появились сообщения о контракте на первые 50 танков, поставка которых должна быть завершена к 30 ноября 2016 года.
        1. hohol95
          hohol95 Сегодня, 21:02
          +1
          А "Магахи" уже "некондиция"?
          Или все уже распроданы?
          1. Арон Заави
            Арон Заави Сегодня, 21:05
            +2
            Цитата: hohol95
            А "Магахи" уже "некондиция"?
            Или все уже распроданы?

            МАГАХи уже только в металлолом.
            1. hohol95
              hohol95 Сегодня, 21:27
              0
              Как не рачительно поступили ваши военные!
              И на "Магахах" могли БЫ хороший "навар поднять"!
              Не рачительно...
              Не похоже на жителей Земли Обетованной!
        2. kromer
          kromer Сегодня, 21:02
          0
          Цитата: Арон Заави
          поставка которых должна быть завершена к 30 ноября 2016 года.


          А ничего, что на дворе 2023 год, а поставки до сих пор нет?
          1. Арон Заави
            Арон Заави Сегодня, 21:07
            +2
            Цитата: kromer
            Цитата: Арон Заави
            поставка которых должна быть завершена к 30 ноября 2016 года.


            А ничего, что на дворе 2023 год, а поставки до сих пор нет?

            Вы ошибаетесь.
            https://www.google.com/amp/s/rg.ru/amp/2021/11/17/marokko-ne-sobiraetsia-otkazyvatsia-ot-t-72b-posle-polucheniia-abrams.html
    3. Bingo
      Bingo Сегодня, 20:41
      -3
      Цитата: AUL
      Кому она понадобилась?

      У кого сейчас максимальный дефицит на мозги? Значит Германия и Британия))) Как раз одни все Челленджеры хотели к середине этого десятилетия списать, а у других ничего из брони не ездит, даже чтоб на окраину загнать, по их словам))) Это тоже не ездит, но пофиг)))
      1. Корона без вируса
        Корона без вируса Сегодня, 20:47
        -4
        Цитата: Bingo
        Цитата: AUL
        Кому она понадобилась?

        У кого сейчас максимальный дефицит на мозги? Значит Германия и Британия))) Как раз одни все Челленджеры хотели к середине этого десятилетия списать, а у других ничего из брони не ездит, даже чтоб на окраину загнать, по их словам))) Это тоже не ездит, но пофиг)))

        я бы лично, перед бросанием чепчиков в воздух и кричания "ура", на всякий случай, так, на всякий случай, узнал, где же сейчас (акромя США) максимальное количество умных мозгов собралось? feel bully
    4. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 20:44
      +8
      Цитата: AUL
      Весьма специфичная машина для специфичного ТВД. Кому она понадобилась?

      Грекам скорее всего.
      1. Borik
        Borik Сегодня, 20:55
        +2
        Меркава тяжелей "Леопарда" если попадет на украину у ние возникнут большие проблемы с проходимостью особенно после дождя. Им привычнее сухой и каменистый грунт .
        1. Пупырчатый
          Пупырчатый Сегодня, 21:08
          +6
          рекомендую посмотреть во что Израиль превращается в зимние месяцы, почитать о количестве осадков
        2. alystan
          alystan Сегодня, 21:58
          0
          У Челенджера примерно такой же вес.
          Непросто так ведь британцы остерегаются передавать свой танк Украине.
          И еще, кто знает, у Меркавы действительно есть отделение для десанта?
        3. SovAr238A
          SovAr238A Сегодня, 22:01
          0
          Цитата: Borik
          Меркава тяжелей "Леопарда" если попадет на украину у ние возникнут большие проблемы с проходимостью особенно после дождя. Им привычнее сухой и каменистый грунт .

          После дождя ни один современный танк не может ходить по чернозему.
          Ни один.
          Ни наши, ни европейские, ни азиатские, ни израильские.
          Поэтому, этот фактор забудьте насовсем.
          Танки ходят по дорогам.
          Плохим или хорошим.
          И по грунту.
          Сухому.
          А в этом случае, что 38 тонн, что 60 тонн - по сути одинаково.
    5. alystan
      alystan Сегодня, 20:49
      -1
      Тем более списанные. Или для укронациков сойдут.
      Сейчас все, что покапают европейцы, оказывается на Украине.
      1. kromer
        kromer Сегодня, 21:09
        -1
        Цитата: alystan
        Тем более списанные. Или для укронациков сойдут.


        Замете, Украина требует Абрамсы, Леклерки и Леопарды. Про Меркаву молчат. Видать знают, что это за танк.
        1. Наган
          Наган Сегодня, 21:58
          0
          Цитата: kromer
          Видать знают, что это за танк.

          Видать знают, что даром не дадут, как ни клянчи. А купить - дык у пана атамана Зеленского золотого запасу нема.
        2. alystan
          alystan Сегодня, 22:00
          0
          Они и Челенджеры просят. Вроде даже упросили, но бриты чего-то там опасаются.
    6. К-50
      К-50 Сегодня, 20:54
      0
      Цитата: AUL
      Весьма специфичная машина для специфичного ТВД. Кому она понадобилась?

      Укровермахту. Остальные или уже распродали своё , либо на "чёрный день" себе оставляют. надавили. или хорошо попросили, вот и надумали.
      А подходит нет, дело десятое, лишь бы было.
    7. Корона без вируса
      Корона без вируса Сегодня, 21:13
      -2
      Цитата: AUL
      Весьма специфичная машина для специфичного ТВД. Кому она понадобилась?

      Бахмут, например, пока не стал нашим Артемовском )))
      200 меркав прошли бы за месяц как горячий нож сквозь масло, снося всякие там оборонительные сооружения - их для этого ведь и создавали, для работы в городских застройка, лучше пока никто ничего не придумал
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 21:35
        -1
        200 меркав прошли бы за месяц как горячий нож сквозь масло,
        ...ап за неделю превратились бы в остовы
        1. Корона без вируса
          Корона без вируса Сегодня, 21:41
          0
          Очень внимательно слушаю, как 200 меркав под управлением бойцов из Вагнера за месяц бы превратились бы в остовы при штурме Бахмута )))
  2. ian
    ian Сегодня, 20:36
    +7
    А потом их купит фонд мира, нарисует на них кресты и отправит устанавливать мир.
    Ну или просто отдадут по просьбе "оттуда". Чего ж меркаву то не потестить в реальных серьезных боях...
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 20:42
      +3
      Пригласить 3 тыс палестинцев, ливанцев, сирийцев - для "обучения миру" с меркавами
      В донбасс... И херсон.
    2. AUL
      AUL Сегодня, 20:51
      +2
      Цитата: ian
      Чего ж меркаву то не потестить в реальных серьезных боях...

      Её уже тестили по-взрослому, и не раз. Не горит практически, и экипаж хорошо выживает. Но это в условиях и при тактике применения, для которых она предназначена.
      1. hohol95
        hohol95 Сегодня, 21:05
        0
        Даже при подрыве на фугасе в 400 кг тринитротоллуола?
        Писали, что одну "Четвёрку" "расковыряли" подобным СВУ.
        Для прорывов сильно укреплённых линий обороны без поддержки с воздуха не предназначены?
      2. VicVic
        VicVic Сегодня, 21:42
        0
        "По-взрослому" , это настоящая полноценная война со всеми видами войск (может, кроме флота) и всеми видами вооружений. Таких испытаний у Меркавы никогда не было, а стычки с палестинцами или испытания на полигоне, это не "по-взрослому".
  3. Загребун
    Загребун Сегодня, 20:36
    +2
    Кому понадобилась? Я вот знаю одну страну, которая возьмет ФСЁ.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:46
      +1
      Возьмут все.Но только на халяву.Не за деньги
      1. kromer
        kromer Сегодня, 21:13
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Возьмут все.Но только на халяву.Не за деньги


        Возьмут в кредит ... как и всё что берут.
  4. Квинто
    Квинто Сегодня, 20:39
    0
    Лично я сомневаюсь, что Меркава поедет в Свинорейх, скорее всего ее закупит одна из стран которая активно передавала свою технику всушникам
  5. Болторез
    Болторез Сегодня, 20:42
    +1
    две европейские страны, одна из которых является "континентальной".
    Стало быть, вторая страна- островная. 9 из 10- Кипр. Ирландии вряд ли танки нужны.
    1. hohol95
      hohol95 Сегодня, 21:08
      -2
      Есть исчо Исландия и Гей или Грей Британия!
    2. kromer
      kromer Сегодня, 21:17
      -2
      Цитата: Болторез
      две европейские страны, одна из которых является "континентальной".
      Стало быть, вторая страна- островная. 9 из 10- Кипр. Ирландии вряд ли танки нужны.


      А чё Англии танки уже не нужны? Свои Челенджеры уже не помнят как изготавливать, так чужие подойдут.
      Кедми ещё 10 лет назад сказал, что Англия не имеет военного будущего.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 21:37
        +1
        Кедми ещё 10 лет назад сказал
        Давайте вспомним, чего этот поц сказать еще не успел.
        А чё Англии танки уже не нужны?
        Программа апгрейда уже имеющихся позволит им оставаться боеспособными до 2035 года. А там уж не имеющие аналогов Т-55 можно будет закупить yes .
  6. fiv
    fiv Сегодня, 20:42
    0
    Зудит, зудит в израильском тухес. Как так, шекели мимо проплывают? А настоящий шекель - он ведь не пахнет, а если и пахнет, то совсем чуть-чуть.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 20:48
      +4
      Цитата: fiv
      Зудит, зудит в израильском тухес. Как так, шекели мимо проплывают? А настоящий шекель - он ведь не пахнет, а если и пахнет, то совсем чуть-чуть.

      А что не так? Вы вроде тоже оружием торгуете.
  7. TRex
    TRex Сегодня, 20:43
    0
    Очень даже не исключаю, что этими "континентальными державами" могут оказать и Чехия, и Словакия, и еще какая-нибудь проститутка.... Потом прямая дорога на восток. Им не привыкать.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 20:47
      +3
      Цитата: TRex
      Очень даже не исключаю, что этими "континентальными державами" могут оказать и Чехия, и Словакия, и еще какая-нибудь проститутка.... Потом прямая дорога на восток. Им не привыкать.

      Нет. И Чехия и Словакия заказали Лео-2А8, а временно получили Лео-2А4.
      Я думаю скорее всего это будет Греция. Для горной местности вполне подойдут.
      1. ЖЭК-Водогрей
        ЖЭК-Водогрей Сегодня, 21:19
        -1
        Цитата: Арон Заави
        Я думаю скорее всего это будет Греция. Для горной местности вполне подойдут.

        А греки свои Леопарды-1А5 передадут хинзирам.
      2. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 21:54
        0
        это будет Греция. Для горной местности вполне подойдут.
        ... примерно так...в оверкиле...замечательно
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 20:46
    +1
    Израиль- молодец! Выждал момент и теперь выгодно продаст свои старые танки. Спрос рождает предложение. Не исключено, что некоторое время спустя, эти танки появяться на украинском фронте. Бизнес, ничего личного.
    1. OldMetall
      OldMetall Сегодня, 20:56
      +1
      Молодцом то он будет если избежит большой конвенционной войну у себя дома. А иначе будет локти себя кусать за эти Меркавы. Просто гегемон сохнет-сохнет да и и сдохнет, а тогда многие арабские туристы захотят съездить в израиль на своих танках.
    2. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 21:00
      +2
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      эти танки появятся на украинском фронте

      Это наиболее вероятная причина этой торговли.
      Есть второй момент. Продавая меркавы первых модификаций, Израиль демонстрирует уверенность, что в ближайшие годы он не ожидает серьезной войны с арабами и/или с персами. А все эти бомбежки Сирии никак не ответ на какие-то угрозы, а раскачивание своих прав от ощущения полной безнаказанности. Вроде бы и не очень хочется и нельзя упускать такой случай, пока Сирия слаба.
      Не просчитаться бы.
  9. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 20:51
    0
    Это ж колесницы для совершенно другого ТВД! Насколько мне известно.
    Они реально смогут работать в Европейских частях РФ?..
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 20:59
      +1
      Цитата: Бензорез
      Это ж колесницы для совершенно другого ТВД! Насколько мне известно.
      Они реально смогут работать в Европейских частях РФ?..

      Работать то они смогут, но только летом в сухую и жаркую погоду. Кроме того, где экипажи взять?
      Вон в соседней новости жалуются, что Леопарды горят из-за плохой обученности экипажей, которая возникла в следствии плохой обучаемости обучаемых.
      1. VicVic
        VicVic Сегодня, 21:47
        0
        А что экипаж ... Танк просторныц внутри, хорошо защищённый. Экипаж внутри закроется и будет сало есть. Главное, не ехать никуда и за рычаги лишний раз не дёргать laughing
  10. gmss
    gmss Сегодня, 20:51
    +1
    Цитата: AUL
    Весьма специфичная машина для специфичного ТВД. ...

    совершенно верно.
    2-й челенджер тихо завидует 70ти тонной колеснице
  11. К-50
    К-50 Сегодня, 20:52
    -2
    Израиль ведёт переговоры с двумя европейскими странами о поставках снятых с вооружения танков Меркава Мк.2 и Меркава Мк.3

    Понятно, что евреи хотят сплавить устаревающие "повозки" укровермахту.
    Только похоже не понимают, что тем самым обнуляют любые договорённости с Москвой.
    А ведь аукнется, ой аукнется. Видимо к стене плача дорожка забываться стала, решили её жертвенной кровью своих сограждан полить.
    Стоили ли голосовать за таких политиков, граждане евреи?
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 20:53
      +3
      Цитата: К-50
      Израиль ведёт переговоры с двумя европейскими странами о поставках снятых с вооружения танков Меркава Мк.2 и Меркава Мк.3

      Понятно, что евреи хотят сплавить устаревающие "повозки" укровермахту.
      Только похоже не понимают, что тем самым обнуляют любые договорённости с Москвой.
      А ведь аукнется, ой аукнется. Видимо к стене плача дорожка забываться стала, решили её жертвенной кровью своих сограждан полить.
      Стоили ли голосовать за таких политиков, граждане евреи?

      Вы статью перечитайте пожайлуста.
      1. К-50
        К-50 Сегодня, 21:19
        -1
        Цитата: Арон Заави
        Вы статью перечитайте пожайлуста.

        Вы это имеете ввиду?
        это не Украина. Как заявил Яир Колес, Минобороны Израиля

        Так я и не говорю, что напрямую будет поставка.
        Вот только в конечном итоге всё равно они будут на фронте против России.
        вы меня извинте,но ваши "повозки" не для европы и её условий, тяжелы-с, весьма, тяжелы-с.
        И единственное для чего их у вас покупают передать потом в укровермахт. hi
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 21:34
          0
          Цитата: К-50

          Вот только в конечном итоге всё равно они будут на фронте против России.
          вы меня извинте,но ваши "повозки" не для европы и её условий, тяжелы-с, весьма, тяжелы-с.
          И единственное для чего их у вас покупают передать потом в укровермахт. hi

          Вы хоть один Спайк видели в ходе б/д ? А ведь Германия и Польша их по лицензии производят.
  12. OldMetall
    OldMetall Сегодня, 20:53
    0
    Весь проамериканский "мир" усердно работает над пополнением экспонатами танкового музея В Кубинке, а то там современный ассортимент не представлен толком.
  13. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 20:55
    +1
    на сайте ВО следовало б добавить категорию ТОТАЛИЗАТОР. где б участники ставили ставки ....это и сайту полезно и пользователям...а на счёт меркавы на данном ТВД..будет ещё хуже чем с лео-2
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 21:01
      +3
      Цитата: Крымский партизан 1974
      на сайте ВО следовало б добавить категорию ТОТАЛИЗАТОР. где б участники ставили ставки ....это и сайту полезно и пользователям...а на счёт меркавы на данном ТВД..будет ещё хуже чем с лео-2

      Блин. Да что такого удивительного было с Лео? Вон в Сирии он не только подрывался, но и башню метал. И Абрамс в Йемене пробивался в борт. И в Ираке Абрамсы подбивались и горели. А какие танки на войне не подбиваются?
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 21:11
        -1
        А какие танки на войне не подбиваются?
        ..ВСЕ ,.вопрос только в восстановлении их численности в частях задействованных в боевых операциях...на счёт меркав на данном ТВД будет всё хуже чем с лео-2...
  14. Пленник
    Пленник Сегодня, 21:08
    -1
    Перекинут "самостийным", к гадалке не ходи.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 21:10
      +2
      Цитата: Пленник
      Перекинут "самостийным", к гадалке не ходи.

      А если не перекинут, Вы извинитесь?
  15. macgyver
    macgyver Сегодня, 21:12
    0
    Не бита, не крашена, ... Молодой человек! Мы, русские, не обманываем друг друга.(с)
  16. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 21:12
    -2
    Цитата: К-50
    Цитата: AUL
    Весьма специфичная машина для специфичного ТВД. Кому она понадобилась?

    Укровермахту. Остальные или уже распродали своё , либо на "чёрный день" себе оставляют. надавили. или хорошо попросили, вот и надумали.
    А подходит нет, дело десятое, лишь бы было.

    Меркаву ни один мост не выдержит на Украине, она вообще для другого ТВД.
  17. dementor873
    dementor873 Сегодня, 21:21
    -1
    Цитата: Пупырчатый
    рекомендую посмотреть во что Израиль превращается в зимние месяцы, почитать о количестве осадков

    Там 70 тонн, увязнет только в путь, по многим мостам сможет пройти?
  18. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 21:25
    +1
    Танк созданный для пустыни в Европе? Сумасшедшие.
  19. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 21:47
    0
    Хитрые жЫды решили и свой военный хлам сбыть.
  20. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 21:55
    0
    Лень искать. Может знающие люди расскажут чем же так знаменита эта вундервафля.
  21. Duncan Idaho
    Duncan Idaho Сегодня, 21:58
    0
    Как уточнили в военном ведомстве Израиля, для потенциальной продажи танков МеркаваМк.2 и Меркава Мк.3 требуется разрешение Вашингтона, поскольку часть деталей в них американского производства.

    советское/российское оружие продают все коому не лень, куда левая пятка пожелает.
    request
    Видать такие контракты заключал Рособоронэкспорт/Росвооружение
    Генеральные директора государственной компании по экспорту и импорту вооружений и военной техники «Росвооружение»:

    Виктор Самойлов (27 декабря 1993 года, № 2304 — ?)
    Александр Котёлкин (ноябрь 1994 года — 20 августа 1997 года, № 909)
    Генеральные директора федерального государственного унитарного предприятия «Промэкспорт»:

    Вячеслав Филимонов (20 августа 1997 года, № 908 — 13 сентября 1999 года, № 1219)
    Сергей Чемезов (13 сентября 1999 года, № 1220 — 4 ноября 2000 года, № 1836)
    Генеральные директора ФГУП «Росвооружение»:

    Евгений Ананьев (20 августа 1997 года, № 910 — 27 ноября 1998 года, № 1423)
    Григорий Рапота (27 ноября 1998 года, № 1424 — 2 августа 1999 года, № 973)
    Алексей Огарёв (2 августа 1999 года, № 974 — 4 ноября 2000 года, № 1837)
    Генеральные директора ФГУП «Рособоронэкспорт»:

    Андрей Бельянинов (4 ноября 2000 года, № 1835 — 8 апреля 2004 года, № 514)
    Сергей Чемезов (28 апреля 2004 года, № 567 — 26 ноября 2007 года, № 1575)
    Анатолий Исайкин (с 26 ноября 2007 года, № 1574 (в 2000—2007 годы — заместитель генерального директора, назначен на должность после перехода Сергея Чемезова на должность гендиректора корпорации «Ростехнологии»)
    Генеральные директора АО «Рособоронэкспорт»:
    Анатолий Исайкин (с 1 июля 2011 года до 26 декабря 2016 года)