Рекордные масштабы, учебные задачи и политический подтекст: маневры Air Defender 23

Немецкий военно-транспортный самолет A400 с символикой учений
12 июня на территории ряда европейских государств стартовали международные военно-воздушные учения Air Defender 23, организованные командованием НАТО. В них участвует рекордное количество личного состава и задействовано большое число самолетов, вертолетов и БПЛА. Эти учения уже называют крупнейшими в современной истории Альянса и Европы. Кроме того, они должны стать сигналом для вероятного противника и показать ему потенциал ВВС натовских стран.
Рекордные масштабы
Основным организатором учений НАТО является Германия. Она получила соответствующее разрешение и начала подготовку к Air Defender 23 еще в 2018 г. – за пять лет до старта мероприятия. Такие сроки подготовки были связаны с масштабом и сложностью маневров. Тем не менее, как сообщается, удалось провести все необходимые работы и обеспечить своевременный старт учений.
Маневры стартуют 12 июня и продлятся полторы недели, до 23-го. Согласно официальной информации от организаторов, учения Air Defender 23 являются наиболее массовым мероприятием своего рода практически за всю историю НАТО.
Американская авиационная техника в парадном строю
В Air Defender 23 принимают участие армии 25 стран. Они прислали контингент общей численностью ок. 10 тыс. человек – летный состав, технический персонал, подразделения обеспечения и т.д. Задействовано ок. 250 самолетов, вертолетов и БПЛА. Представлены все классы и практически все основные типы авиационной техники, состоящие на вооружении ВВС Альянса.
Ключевым участником маневров являются США. Их представляют ВВС национальной гвардии в лице 2,6 тыс. военнослужащих из 42 штатов. Американская авиационная группировка, задействованная в Air Defender 23, включает около сотни летательных аппаратов. Порядка 60 самолетов и вертолетов для учений выделила Германия.
Прочие участники ограничились меньшими авиагруппами и соответствующим контингентом. К примеру, Финляндия впервые участвует в подобных мероприятиях на правах члена НАТО. На этот раз ее представляет звено из 4 истребителей F/A-18.
Размещение самолетов на территории Германии
Учения проходят в районах с интенсивным воздушным движением. Поэтому их организаторы наладили активнейшее сотрудничество с гражданскими органами, отвечающими за безопасность в воздухе. Проведению учений содействуют как национальные, так и общеевропейские органы.
По плану учений
Практически все самолеты, задействованные в Air Defender 23, развернуты на шести немецких авиабазах. Основным пунктом базирования на время учений стала база Хон (фед. земля Шлезвиг-Гольштейн) на севере Германии. Туда прибыли подразделения на истребителях, штурмовиках и самолетах РЭБ из США. Также в Хоне присутствуют британские, турецкие, венгерские и т.д. летчики и самолеты. Тактическую авиацию также разместили на базах Нойбург и Лехфельд в Баварии и на аэродроме Шпангдалем (Рейнланд-Пфальц).
Деятельность боевых самолетов обеспечивается техникой других классов. Так, на базе Вунсторф (Нижняя Саксония) размещены военно-транспортные самолеты США и Румынии. С аэродрома Гайленкирхен (Северный Рейн-Вестфалия) работают самолеты ДРЛО и заправщики.
На вторых ролях в учениях задействованы некоторые объекты за пределами Германии. К примеру, Румыния предоставила для маневров свой аэродром «Михаил Когэлничану». Его используют в отдельных эпизодах для обеспечения дальних миссий.
Согласно плану маневров, учебно-боевые задачи решаются в нескольких зонах над сушей и морей. Один такой «полигон» находится над Северным морем, у границ Германии и Дании. Еще две зоны для полетов намечены в восточной и южной частях Германии. При этом предусматриваются полеты на большую дальность – над нейтральными водами Балтийского моря или через территорию стран-членов НАТО.
Для оптимизации учебного процесса и во избежание помех гражданскому трафику, полетные зоны не используются одновременно. Учебные бои и другие мероприятия проходят в них поочередно. Каждый район используется не более четырех часов подряд, после чего его освобождают и переносят активность в другой.
Учебно-боевая работа
Как сообщается, силами тактической авиации и самолетов специального назначения организовано дежурство в воздухе в заданных районах. Учебное патрулирование выполняется как над Германией и Северным морем, так и в районе Прибалтики или Румынии. Предусматриваются полеты с дозаправкой в воздухе или с промежуточными посадками на удалении от основных баз перед возвращением.
Любопытный эпизод патрулирования имел место в первые дни учений. Американские бомбардировщики B-1B совершили перелет в Румынию и выполнили посадку на местном аэродроме. Без остановки двигателей их заправили, и самолеты отправились в обратный путь.
Анонсированы воздушные бои и учебное применение вооружений «воздух-земля». Учебные цели для этого расположены на немецких сухопутных полигонах. Обеспечение подобной работы возлагается на разведывательные самолеты, борта ДРЛО и т.д.
Практически все миссии организуются с привлечением самолетов, экипажей и подразделений из разных стран, в т.ч. на разных типах техники. Все это позволяет лучше отработать взаимодействие разных ВВС и совместную эксплуатацию отличающейся техники, построенной по единым стандартам.
За полторы недели учений представители ВВС 25 стран должны будут выполнить тысячи самолето-вылетов и провести в воздухе тысячи часов. Летный состав в очередной раз отработает навыки пилотирования и боевой работы, а также попробует работать с коллегами из других стран. На технический состав и подразделения обеспечения в целом возлагаются не менее важные задачи, от которых зависит ход учений и их результат с точки зрения общей подготовки.
На фоне политической ситуации
Основной задачей любых военных учений является проверка и совершенствование навыков личного состава, отработка новых тактик и испытания матчасти. Однако крупные мероприятия такого рода могут преследовать и политические цели. С их помощью третьим странам демонстрируют свои возможности и потенциал, в т.ч. в контексте текущей обстановки. Впрочем, даже организаторы не склонны рассматривать Air Defender 23 в таком ключе.
F-16 военно-воздушных сил Греции
В официальном пресс-релизе Бундесвера сообщается, что учения моделируют действия НАТО в случае нападения третьей страны на одно из государств-членов – в рамках пресловутой 5 статьи Североатлантического договора. Конкретный условный противник не назван, хотя и понятно, кого имеют в виду в таких случаях.
Главком ВВС Германии Инго Герхарц признал, что Air Defender 23 действительно является своего рода сигналом. Однако направлен он странам Альянса и их населению. Им показывают, что ВВС смогут обеспечить необходимую защиту от любых угроз.
В иностранных СМИ текущие учения прямо связывают с необходимостью противодействия пресловутой российской агрессии и считают их сигналом для Москвы. Однако генерал ВВС Германии Гюнтер Кац отвергает эту версию. По его словам, Air Defender 23 начали готовить еще пять лет назад, задолго до начала российской Спецоперации. Впрочем, И. Герхарц отмечает, что на планы проведения учений в свое время определенным образом повлияли крымские события.
В учениях задействованы спецподразделения Бундесвера
Действия и их подтекст
В целом НАТО уделяет большое внимание вопросам совместной учебно-боевой работы и обучения армий стран-членов. Регулярно на территории Европы и в других регионах проводятся разнообразные учения того или иного масштаба. Так, прямо сейчас в Германии и соседних странах проходят учения военно-воздушных сил Air Defender 23. При этом нынешние учения отличаются от всех предыдущих своим масштабом и численностью участников.
Официальные лица утверждают, что целью Air Defender 23 является только обучение личного состава и отработка задач взаимодействия. Какой-либо контекст и связь с военно-политической обстановкой в регионе полностью отрицают. Тем не менее, зная позицию, методы и повадки НАТО, нетрудно понять, какой является истинная цель учений. Как и ранее, Альянс тренируется и учится бороться с российскими вооруженными силами – хотя и скрывает это. И ожидается, что подобное обучение поможет в случае гипотетического столкновения.