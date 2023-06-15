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Российская РСЗО «Смерч» станет высокоточной системой, получив на вооружение новые управляемые снаряды

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Российская РСЗО «Смерч» станет высокоточной системой, получив на вооружение новые управляемые снаряды

Российская реактивная система залпового огня "Смерч", активно применяемая в зоне спецоперации, получит на вооружение управляемые боеприпасы. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.


Базовая версия РСЗО "Смерч", разработанная еще в Советском Союзе, на сегодняшний день не имеет управляемых снарядов, в отличие от РСЗО "Торнадо-С", созданной на базе "Смерча". В арсенал старой РСЗО входят только стандартные неуправляемые боеприпасы с дальностью поражения в 90 км. Поскольку систему снимать с вооружения никто снимать не собирается, для нее были разработаны управляемые снаряды. Испытания новинки будут проведены в зоне СВО в ближайшее время.

На сегодняшний день появилась возможность применения управляемых снарядов и на РСЗО "Смерч". В ближайшее время планируется провести их апробацию в зоне проведения специальной военной операции

- приводит РИА Новости слова источника.

Новый боеприпас будет оснащаться инерциальной системой наведения со спутниковой коррекцией. С получением управляемых боеприпасов РСЗО "Смерч" становится высокоточной системой, такой же как российская РСЗО "Торнадо-С" и американская РСЗО HIMARS.

"Смерч" — российская дальнобойная реактивная система залпового огня калибра 300 мм, предназначена для поражения любых групповых целей, открытой и укрытой живой силы, легкобронированной и бронированной боевой техники, подразделений артиллерии, тактических ракет, командных пунктов, узлов связи и другой инфраструктуры противника. На вооружение поступила еще в 1987 году.
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17 комментариев
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  1. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 21:04
    +8
    Да уж скорее бы. К тому же пока есть на ком протестировать :)
    1. al3x
      al3x Сегодня, 21:27
      0
      Полонез или копию (чтоб китайцы не гоношились типа их патент или что-то вроде этого) его уже давно пора было вводить в войска. И применять. Он же готов уже, но стоит без дела ржавеет. Или уже забыт всеми и брошен. Беларусь же наш союзник, вот пусть батька и поспособствует - мы ему искандеры и тяо, а он нам управляемой РСЗО помочь бы мог...
      1. frruc
        frruc Сегодня, 21:54
        0
        новинки будут проведены в зоне СВО в ближайшее время.

        Очень хорошая новость, всуки будут довольны.
  2. Виктор Шершнёв
    Виктор Шершнёв Сегодня, 21:06
    -3
    Опять "к 2030 году" ?!...
  3. Sith
    Sith Сегодня, 21:11
    +2
    Цитата: убей фашиста
    Да уж скорее бы. К тому же пока есть на ком протестировать :)

    Целей пока более чем достаточно ...
  4. Аригин
    Аригин Сегодня, 21:20
    -1
    Не надо снаряд новый, а надо БЛА-разведчик ввести в состав комплекса. И через него штатными работать по типовым целям. Форпост какой-нибудь, самое оно.
    А чтобы к Смерчу добавить ещё управляемый снаряд надо модернизировать все оставшиеся БМ-ки. Этот процесс займет время.
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:20
    +2
    Хорошая новость.
    Плохо, что "в ближайшее время" сильно сказанная фраза, не обременённая временными рамками.
    Для тех, кто на передовой - это недели, месяцы. Для тех, кто начал проработку поставки может измеряться годами.
  6. al3x
    al3x Сегодня, 21:25
    0
    Опять всё ближайшее будущее. Нельзя ли на поток копию Полонеза поставить? Он же уже разработан, успешно испытан, Беларусь наш союзник. В чем проблема? Только не надо про китайские патенты или что там. Если китайцы нашу технику покупают для того, чтобы разобрать и скопировать, то почему нам должно возбраняться поступать точно так же?
    Да и нас были разработки к смерчам - вместе со снарядами летит беспилотник корректировщик, который направляет снаряды на цель. Вроде так.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 21:37
      0
      Проблема в том, что есть более 100 ед. РСЗО Смерч, которые списывать никто не собирается и модернизировать надо именно их. И расчетов "лишних" у нас то же нет.
      1. Аригин
        Аригин Сегодня, 21:42
        0
        Откуда такие цифры? В СССР и то вряд ли сделали столько, теперь их и вовсе штук 10 осталось на всю страну...
        1. Dart2027
          Dart2027 Сегодня, 21:49
          +2
          Цитата: Аригин
          В СССР и то вряд ли сделали столько

          Азербайджан — 30 единиц 9А52, по состоянию на 2023 год[18]
          Алжир — 18 единиц 9А52, по состоянию на 2023 год[18]
          Армения — 2 единицы 9А52, по состоянию на 2023 год[18]
          Белоруссия: 36 единиц 9А52, по состоянию на 2023 год[18]
          Венесуэла — 12 единиц 9А52, по состоянию на 2023 год[18]
          Грузия — 3 комплекса «Смерч» поставлены с Украины[19]
          Индия — 42 единицы 9А52, по состоянию на 2023 год[18]
          Казахстан — 6 единиц БМ-30, по состоянию на 2023 год[18]
          Китай — производит копию РСЗО на своём шасси. Информация на 2007 год[20].
          Кувейт — 27 единиц 9А52, по состоянию на 2023 год[18]
          Перу — по данным ОАО «Мотовилихинские заводы»[21] поставлено 10 РСЗО «Смерч». По другой информации 25 РСЗО поставлено в 1998 году из Белоруссии, (возможно реэкспорт из России)[22][23]
          ОАЭ — 6 единиц 9А52, по состоянию на 2023 год[18]
          Россия — 100 единиц 9А52 в Сухопутных войска и более 4 единиц в Морской пехоте РФ, по состоянию на 2023 год[18]
          Сирия — некоторое количество 9А52, по состоянию на 2023 год[18]
          Туркменистан — 6 единиц 9А52, по состоянию на 2023 год[18]
          Украина — 40 единицы 9А52, по состоянию на 2023 год[18]
  7. topol717
    topol717 Сегодня, 21:33
    -1
    очень странный подход.
    Есть новая современная система Торнадо-С, и вместо того что бы переходить на неё, наращивая выпуск и тем самым удешевляя продукт, будут распыляться на 2ой практически устаревший и тупиковый путь.
    Наше МО когда ни будь научится думать и считать деньги?
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 21:41
      0
      Наше МО деньги спускало на храмы и фотры, а на фортах дочурка кормится - это святое. Никому эти управляемые снаряды не нужны были.
  8. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 21:41
    +1
    Уже лет 5 -7 этой новости , или не новости , и все никак
  9. Владимир-ТТТ
    Владимир-ТТТ Сегодня, 21:45
    0
    Цитата: Fangaro
    Хорошая новость.
    Плохо, что "в ближайшее время" сильно сказанная фраза, не обременённая временными рамками.
    Для тех, кто на передовой - это недели, месяцы. Для тех, кто начал проработку поставки может измеряться годами.

    А для тех. кто занят "попилом" лучшее время - бесконечность или просто никогда.
  10. Владимир-ТТТ
    Владимир-ТТТ Сегодня, 21:50
    +1
    Цитата: topol717

    Наше МО когда ни будь научится думать и считать деньги?

    Не ищите светлых мыслей в "бизнес-группировках" с участием госструктур.
    Там - чем хуже - тем лучше для "заинтересантов".
    Те проблемы со всем, что вылезли в процессе мобилизации - думаете они решены?
    Решены "затыканием" каналов информации, которые пытаются сказать правду.
  11. Владимир-ТТТ
    Владимир-ТТТ Сегодня, 22:01
    0
    Цитата: frruc

    Очень хорошая новость, всуки будут довольны.

    даже не смешно...
    Они то как раз очень довольны, что у наших эффективных все заканчивается бесконечными планами. мультиками, пресс-релизами и сдвижками вправо.