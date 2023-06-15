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«Ситуация для ВСУ тяжёлая, но положительная»: Зеленский заявил об «отчаянном» сопротивлении российской армии

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«Ситуация для ВСУ тяжёлая, но положительная»: Зеленский заявил об «отчаянном» сопротивлении российской армии

Украинские войска, перешедшие в контрнаступление, встречают ожесточенное сопротивление российской армии. Об этом заявил президент Украины.


Зеленский дал очередное интервью западной прессе, на этот раз с ним побеседовал представитель американского телеканала NBC News. Тема разговора - война в целом и контрнаступление в частности. По словам украинского президента, российские войска оказывают ВСУ "отчаянное сопротивление", потому что "бояться проиграть войну". В то же время ситуация на фронте для украинской армии "тяжелая", но в целом "положительная".

Наши войска на передовой линии фронта встречают очень жесткое сопротивление. Потому что для России проиграть эту кампанию Украине, я бы сказал, фактически означает проиграть войну

- заявил президент.

Продолжая беседу, Зеленский потихоньку перешел к своей любимой теме и снова начал клянчить оружие у Запада. По его словам, если бы Запад быстрее поставлял Украине вооружения, то ВСУ быстрее бы прорвали линию обороны российской армии. А сейчас отсутствие истребителей и дальнобойных ракет "помогают россиянам", а ВСУ "теряют преимущество".

Но мы теряем время, мы теряем людей, и, что самое важное, мы теряем наше преимущество (...) Россия контролирует воздух, Украина хочет быть в состоянии соревноваться в воздухе, дайте нам возможность сделать это сейчас

- добавил он.
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10 комментариев
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  1. Степан S
    Степан S Сегодня, 21:47
    +2
    Все чужое, ничего своего уже не имеют, а все равно гоношатся, на равных соревноваться изволят. А где бы сейчас уже были и Зеленский и вся его компания, если бы не оружие НАТО? Давно бы все закончилось и началось восстановление страны, но в новых реалиях.
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 21:57
      0
      «Ситуация для ВСУ тяжёлая, но положительная»

      "Буду бить аккуратно, но сильно!" (с) yes
  2. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 21:48
    -1
    О,так нас чё чубатые побеждают? А на первом другое говорят. laughing
  3. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 21:48
    +1
    Ну вот опять : " у нас есь шлемы, дайте нам самолёты", у нас есть кошелек, дайте нам гроши...,))
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 21:49
    +1
    Ну пока Леопарды украинцам не помогли,Челленджеры вообще веленно не выпускать, с чего этот организм считает что F помогут??? Неужели всё верят в вундервафенн???
  5. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 21:49
    +5
    Сколько же ты зелебоб, убил уже людей с обеих сторон, жуть, мерзкий ур.дец
  6. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 21:50
    +2
    Ситуация, конечно, положительная. Если так дальше пойдёт, на укрорейхе одни бабы остануться. Разве что поляки мужиками выручат.
  7. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 21:52
    +2
    Контранаступ, контранаступ…
    Как его давно все ждут,
    Ждут когда нацисты тупо
    В контранаступы попрут -
    И ширяясь для отваги
    Этим варевом своим,
    Будут гибнуть бедолаги,
    Превращаясь в прах и дым…
    А двухсотых и трехсотых
    Будет всех не сосчитать –
    Видно любит очень кто-то
    В «контранаступы» играть...
    Не дождётся мать «хероя»,
    Что попёрся на войну,
    Сгинет он на поле боя
    За шута, а не страну...
    Вы кричали – «Слава Украине!!!»,
    Убивая медленно Донбасс…
    Так чего ж визжите, словно свиньи,
    Когда так же убивают вас?
    Бумеранг войны всегда вернется,
    Ну, а ЗЛО вернется к вам вдвойне…
    Нынче рад лишь тот, кто наживется
    На братоубийственной войне…
  8. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 21:55
    0
    Надеюсь что скоро ситуация для ВСУ станет тяжёлой и отрицательной
  9. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 21:59
    0
    Ага самое главное вы давно потеряли свою голову.Давайте осталось потерять жизнь во благо своего хозяина.Вперед в контрнаступ.Только в этот раз ни кто и ни что вам не поможет.