«Ситуация для ВСУ тяжёлая, но положительная»: Зеленский заявил об «отчаянном» сопротивлении российской армии

Наши войска на передовой линии фронта встречают очень жесткое сопротивление. Потому что для России проиграть эту кампанию Украине, я бы сказал, фактически означает проиграть войну

Но мы теряем время, мы теряем людей, и, что самое важное, мы теряем наше преимущество (...) Россия контролирует воздух, Украина хочет быть в состоянии соревноваться в воздухе, дайте нам возможность сделать это сейчас