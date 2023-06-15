«Ситуация для ВСУ тяжёлая, но положительная»: Зеленский заявил об «отчаянном» сопротивлении российской армии

Украинские войска, перешедшие в контрнаступление, встречают ожесточенное сопротивление российской армии. Об этом заявил президент Украины.
Зеленский дал очередное интервью западной прессе, на этот раз с ним побеседовал представитель американского телеканала NBC News. Тема разговора - война в целом и контрнаступление в частности. По словам украинского президента, российские войска оказывают ВСУ "отчаянное сопротивление", потому что "бояться проиграть войну". В то же время ситуация на фронте для украинской армии "тяжелая", но в целом "положительная".
Наши войска на передовой линии фронта встречают очень жесткое сопротивление. Потому что для России проиграть эту кампанию Украине, я бы сказал, фактически означает проиграть войну
- заявил президент.
Продолжая беседу, Зеленский потихоньку перешел к своей любимой теме и снова начал клянчить оружие у Запада. По его словам, если бы Запад быстрее поставлял Украине вооружения, то ВСУ быстрее бы прорвали линию обороны российской армии. А сейчас отсутствие истребителей и дальнобойных ракет "помогают россиянам", а ВСУ "теряют преимущество".
Но мы теряем время, мы теряем людей, и, что самое важное, мы теряем наше преимущество (...) Россия контролирует воздух, Украина хочет быть в состоянии соревноваться в воздухе, дайте нам возможность сделать это сейчас
- добавил он.