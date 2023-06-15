Генштаб ВСУ рассматривает вариант с приостановкой контрнаступления до получения истребителей и систем ПВО

Провал первого этапа контрнаступления, который должен был завершиться прорывом обороны российской армии и выходом украинской армии к Токмаку, может вынудить ВСУ приостановить наступательные действия до получения американских истребителей и систем ПВО. Такой вариант в Киеве не исключают.
Генштаб ВСУ рассматривает вариант с приостановкой контрнаступления и переходу к позиционным боям на фоне невозможности прорвать оборону российской армии. Первоначальные планы, по которым на первый этап отводилось от трех до четырех суток, превратился в затяжные бои. А тут еще и господство в небе российской авиации и невозможность с ней бороться, так как собственной у Киева нет, а системы ПВО близко к зоне боевых действий не разместишь, их тут же обнаруживают и уничтожают.
Все это привело к тому, что в офисе Зеленского решили прислушаться к главкому ВСУ Залужному, который и разработал план контрнаступления, но был от командования отстранен, так как выступал против его начала без получения самолетов. Теперь же глава офиса Зеленского Ермак предлагает приостановить наступление, дождаться саммита в Вильнюсе, получить самолеты и ПВО, а затем продолжить. При этом он утверждает, что Байден сильно зависит от Украины и если на него надавить, то истребители будут поставлены в кратчайшие сроки.
Как ранее планировали в Киеве, контрнаступление на Запорожском направлении должно было пойти по сценарию прошлогоднего Харьковского, когда подразделения ВСУ с легкостью вклинивались в оборону российской армии и угрожая окружением, заставляли их отходить. Однако не учли, что за время, пока Зеленский и Сырский гробили части ВСУ в Бахмуте, российская армия выстроила глубоко эшелонированную оборону и подтянула резервы. Так что с наскока выйти к Азовскому морю не получилось.
Некоторые западные эксперты уже назвали происходящее на Запорожском и Южно-Донецком направлениях новой "мясорубкой для ВСУ" по примеру Бахмутской.