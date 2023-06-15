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Генштаб ВСУ рассматривает вариант с приостановкой контрнаступления до получения истребителей и систем ПВО

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Генштаб ВСУ рассматривает вариант с приостановкой контрнаступления до получения истребителей и систем ПВО

Провал первого этапа контрнаступления, который должен был завершиться прорывом обороны российской армии и выходом украинской армии к Токмаку, может вынудить ВСУ приостановить наступательные действия до получения американских истребителей и систем ПВО. Такой вариант в Киеве не исключают.


Генштаб ВСУ рассматривает вариант с приостановкой контрнаступления и переходу к позиционным боям на фоне невозможности прорвать оборону российской армии. Первоначальные планы, по которым на первый этап отводилось от трех до четырех суток, превратился в затяжные бои. А тут еще и господство в небе российской авиации и невозможность с ней бороться, так как собственной у Киева нет, а системы ПВО близко к зоне боевых действий не разместишь, их тут же обнаруживают и уничтожают.

Все это привело к тому, что в офисе Зеленского решили прислушаться к главкому ВСУ Залужному, который и разработал план контрнаступления, но был от командования отстранен, так как выступал против его начала без получения самолетов. Теперь же глава офиса Зеленского Ермак предлагает приостановить наступление, дождаться саммита в Вильнюсе, получить самолеты и ПВО, а затем продолжить. При этом он утверждает, что Байден сильно зависит от Украины и если на него надавить, то истребители будут поставлены в кратчайшие сроки.


Как ранее планировали в Киеве, контрнаступление на Запорожском направлении должно было пойти по сценарию прошлогоднего Харьковского, когда подразделения ВСУ с легкостью вклинивались в оборону российской армии и угрожая окружением, заставляли их отходить. Однако не учли, что за время, пока Зеленский и Сырский гробили части ВСУ в Бахмуте, российская армия выстроила глубоко эшелонированную оборону и подтянула резервы. Так что с наскока выйти к Азовскому морю не получилось.

Некоторые западные эксперты уже назвали происходящее на Запорожском и Южно-Донецком направлениях новой "мясорубкой для ВСУ" по примеру Бахмутской.
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16 комментариев
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  1. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 22:50
    +4
    Ну уж нет, прите до последнего бандеровца, а потом ВС РФ довершит начатое год назад.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 23:20
      +1
      При этом он утверждает, что Байден сильно зависит от Украины и если на него надавить, то истребители будут поставлены в кратчайшие сроки.


      Или в кратчайшие сроки Зе и его команде головы свернёт.Как вариант. Нет Зе, нет и проблем.Вот оно чё.Компромат?А если Байден в ответ надавит на Зе так что кишки клоуна в разные стороны полетят?Такой вариант они не рассматривают?Грохнут Зе и компанию с его постоянными попытками надавить.Он уже достал там всех. Как там в сказке про Золотую рыбку и с чем в конце концов старуха осталась. Ей тоже было вечно всего мало и в итоге рыбка оставила старуху у разбитого корыта.

      Главный рупор Республиканской партии телеканал Fox News рассказал о шантаже действующего президента Джо Байдена со стороны Украины. Ссылаясь на сенатора Чака Грассли из штата Айова, телеканал напомнил об участии отца и сына Байденов в коррупционных схемах совместно с руководством украинской частной газодобывающей компании Burisma.

      По данным Fox News, исполнительный директор упомянутой компании сохранил 17 аудиозаписей бесед с Джо и Хантером Байденами и в случае игнорирования Вашингтоном интересов Украины может их обнародовать.

      Если эти обвинения подтвердятся, то должны привести либо к импичменту, либо к немедленной отставке Джо Байдена […] Если это выплывет наружу, то немедленно потопит Байдена как президента и кандидата. Мы убеждены, что Джо Байдена шантажировали этим годами. И это объясняет его поведение. Очень надежный информатор ФБР говорит, что топ-менеджер Burisma, который, предположительно, дал взятку действующему президенту США размером в 5 миллионов долларов за увольнение прокурора, имеет аудиозаписи Джо и Хантера

      – сообщил Fox News.
  2. alexoff
    alexoff Сегодня, 22:53
    +3
    Ну логично, что ВС РФ по такому поводу приостановят калибровку, загеранивание и оланцечивание ВСУ, ну раз им самолётов не хватает то и аэродромы дадут подготовить, и ПВО не будут ломать. Как в детстве - шишки-шишки я на передышке!
  3. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 22:55
    +1
    Так самолёты не скоро поставят, не в этом году точно.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 23:31
      0
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      Так самолёты не скоро поставят, не в этом году точно.

      Ты прямо как Путин. Тебя обманывают, а ты веришь.
    2. Tusv
      Tusv Сегодня, 23:42
      0
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      Так самолёты не скоро поставят, не в этом году точно.

      А толку то? Пока Индусы плясали в духе истинного Болливуда 6 лет о покупке С-400, Китайцы решили за пару месяцев. Речь идет об инвестициях в производство ПВО.
      Пока обучат, пока поставят. Мы наклепаем комплексов на каждый НАТОвский пепелац. А У ПВОшников, только один комплекс. Тех, кто отвечает на запрос не сбиваем
  4. bambr731
    bambr731 Сегодня, 22:57
    +3
    Байден сильно зависит от Украины и если на него надавить, то истребители будут поставлены в кратчайшие сроки.

    Вот это самомнение!!! На янки уже давить собрались. Я думал, что меня уже ничем не удивить шароварным, но у них получается. Нет, всю бригаду Зели и его только к стенке и никак иначе.
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 23:02
    0
    Опять это слово: контрнаступление.

    По левую руку от Зеленского, похоже, Маляр. А по правую руку кто?
  6. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 23:07
    +2
    Аппетиты укрвермахта растут. Только с поставкой самолётов, бюджет этой военной авантюры вырастет кратно. Если танк стоит 6-7 млн. то F-16 уже миллионов 40, а их надо штук 30, а летный час стоит ещё десятку, а ещё ПВО, ракеты которых, они (укрофашисты) расстреливают как из автомата. Короче, это все их хотелки и вряд ли им дадут время на ожидание самолётов.
  7. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 23:09
    0
    Генштаб ВСУ рассматривает вариант с приостановкой контрнаступления и переходу к позиционным боям

    Любимый в интернетах жанр: «ожидание и реальность».

  8. Rage66
    Rage66 Сегодня, 23:11
    0
    Президента Украины Владимира Зеленского следует снять с поста президента после провальной попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить контрнаступление. Такое заявление сделал бывший советник Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube-канале.

    С Соскиным согласен yes
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 23:42
      0
      Цитата: Rage66
      С Соскиным согласен

      Ни в коем случае! Пусть гробит страну и армию дальше.
  9. Тополь
    Тополь Сегодня, 23:21
    +1
    Ну если укропы приостановят своё наступление, тогда надо нам брать инициативу в свои руки, не ждать пока им дадут самолёты и ПВО и научат ими управлять. К примеру отрезать западную украину от остальной окраины. Это чисто гипотетически, без учёта имеющихся сил, средств, резервов и прочего, поскольку я такой информацией не владею. Моя мысль в том, что надо предпринять какие-то масштабные и перспективные в стратегическом плане действия, которые могут изменить ход СВО, а не устраивать очередную мясорубку в каком-то поселке или городке и не ждать пока им опять вооружений, техники и боеприпасов подвезут. Тут уже время будет работать против нас.
    Кстати, в последние примерно полгода многие комментаторы здесь на ВО писали, что наш план примерно такой и есть: дождаться наступления чубатых, навалять им в обороне, а потом самим перейти к активным действиям.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 23:41
      0
      Цитата: Тополь
      К примеру отрезать западную украину от остальной окраины.

      Сегодня это не реально. Сначала хотя бы до Приднестровья дойти - это был бы переломный момент.
  10. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 23:29
    0
    Что ж, для всу это отличная идея.
    Если они остановятся сейчас, пока еще сохраняют общее превосходство в численности войск, и будут ждать до самолетов (год минимум), то они получат и поддержку Запада, и возможность отразить наше наступление, хотя бы и ценой большой крови.
    Искренне надеюсь что она не пойдут на это
  11. михаилл
    михаилл Сегодня, 23:36
    0
    Пусть сразу Звезду Смерти просит. Обдолбается хорошенько и просит у самоходного. А тому даже галлюциногены не нужны, он уже в коме.