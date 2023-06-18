ПМЭФ-2023 – громкий звонок из реального мира

Слабый состав

Наше целеполагание

Финансирование в долях

Геополитический полюс?

«Россия вообще сейчас запускает свой цифровой рубль, который будет неподвластен никаким ограничениям».

«соблазн управлять структурной перестройкой экономики может привести к тому, что мы подавим частную инициативу, я уже не говорю о риске, в крайнем случае, реставрации плановой экономики».

«Надо вводить планирование. Сверстать комплексный план развития импортозамещения в России, тогда мы будем знать, что нам надо, в каком количестве и что мы получим на выходе».