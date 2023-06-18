ПМЭФ-2023 – громкий звонок из реального мира

14 июня стартовал очередной Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ–2023). Уже вышло (и выйдет) много материалов, где прямо или косвенно подчеркивается откровенно слабый состав многих иностранных делегаций, при традиционно высокой планке отечественного гостеприимства. Это многомиллионные стенды, входные и внутренние ценники и проч. и проч.
Слабый состав
Не хочется особо останавливаться на этих расходах для участников, понятно, что бизнес уровня «средний +» и в прошлые годы не горел желанием выкладывать деньги, чтобы погулять и посидеть на этих заседаниях. Хотя можно отметить, что при официальной инфляции в пределах 2–4 % в год цена входа на ПМЭФ очень занятно растет год от года: 2021 год – 840 тыс. рублей, 2022 – 960 тыс. рублей, 2023 – аж 1 272 тыс. рублей.
Как человек, который пишет про Центральную Азию и Ближний Восток, автор откровенно не ждал крупных делегаций на это мероприятие. И вовсе не по причине санкционного давления.
Во-первых, за прошедшие два месяца лидеры только стран Центральной Азии участвовали в таких крупных форумах, как саммиты: «Китай – Центральная Азия» в Сиане, «Центральная Азия – Евросоюз», «Россия – ЕАЭС», и ряде других. В общем-то, было понятно, что именно на ПМЭФ-2023 лидеры, если могут и приехать, то в рамках формального протокола.
Но именно формально как раз ехать уже явно не хотели, как минимум для того, чтобы избежать ситуаций, подобных прошлогодним дискуссиям между Россией и Казахстаном – по большому счету это значит кормить СМИ, но в практическом плане, что хотели, стороны уже обсудили на других площадках.
Поэтому вполне логично, что самыми представительными стали делегации от Ирана и ОАЭ. Иран (иногда складывается такое ощущение) заинтересован в формировании каспийского коридора и в широком входе на наш рынок больше нас самих. Они настойчиво работают над безвизовым режимом, предлагают проекты по модернизации наших же логистических мощностей на Каспии.
ОАЭ сегодня – это центр притяжения значительной части «офшорных денег» и своеобразная клиринговая палата между Россией и Индией. С остальным представительством на форуме уже было все куда как скромнее.
Во-вторых, в отличие от прошлого года (и не только), стали хорошо понятны границы различных проектов, которые предлагают геополитические игроки. Со стороны Китая – это принципы и планы, озвученные в Сианьской декларации – не просто создание коридоров, но превращение Центральной Азии в часть своей фабрики.
США выдвинули идею третьего полюса – концепцию «Ближний Восток + Индия».
Москва пока продолжает развивать тезисы укрепления ЕАЭС в нынешнем нормативном виде. Евросоюз не собирается вставлять палки в колеса китайской концепции.
Наше целеполагание
Но есть и третий аспект этого форума, который, может быть, значит на чашах весов больше остальных, и его надо рассмотреть отдельно. Он отражает целый спектр внутренних вопросов в России, связанных с нашим целеполаганием и даже внутренним ощущением своего места и роли в большой политике.
Не сложно найти в сети описания и отчеты с предыдущих форумов ПМЭФ и им подобных, и там красной нитью параллельными строчками проходят две идеи фикс.
Первая – это отразить, что в экономике России все хорошо, она устойчива, открыта и готова к сотрудничеству. Вторая идея – отчет о том, сколько инвестиций на каждом таком форуме собрано. Понятно, что инвестиционные проекты – это долевое финансирование, но сам по себе показатель, что «в нас готовы вложиться другие страны», создавал своеобразный «духоподъемный» пиар – раз в нас вкладываются, значит у нас и в самом деле все хорошо.
И вот на нынешнем ПМЭФ-2023 наглядно проявилось слабое звено такой идеологической базы – Китай, США, ЕС выразили в своих проектах направления вложения средств. Казалось бы, Россия должна чем-то ответить, мы ведь тоже «полюс», но аналогичной программы по вполне понятным причинам у нас нет.
С сегодняшних участников ПМЭФ-2023 собирать инвестиции не получится – им самим нужны инвестиции, они либо уже предложили такое видение (Китай), либо сами нуждаются во включении в тот или иной большой концептуальный проект, но при условии предоставления этому проекту хорошей финансовой базы от инициатора.
В нынешней ситуации очень слабого экономического роста страны Центральной Азии не имеют крупных внутренних источников для совместных долевых мероприятий, а страны Ближнего Востока и Индия находятся в относительно комфортной позиции. Увы, но это, как сказано в известном фильме: «деловой подход».
Финансирование в долях
Ведь на самом деле, если здраво взглянуть на вещи, то получается интересная картина. Предлагаем мы в рамках, например, Центральной Азии программу «глубокой инфраструктурной модернизации». А финансировать предлагаем «в долях». Где брать долю Таджикистану или Узбекистану? В Китае или у тех же ОАЭ?
ПМЭФ-2023 хорошо высветил то, что геополитический полюс – это не абстрактное влияние, а экономическая система, которая работает не просто с прибылью, но готова транслировать модель воспроизводства этой прибыли на соседей по блоку. «В долях» геополитический полюс не строится – у него должен быть источник финансирования.
Мало кто сомневается, что США способны вытрясти своих «партнеров» по «Большой семерке» в рамках проекта создания южного экономического кластера. Вряд ли есть сомнения в том, что Китай обладает необходимыми и достаточными финансовыми средствами для проведения программы инфраструктурной модернизации в Центральной Азии.
А каковы эти источники у нас?
Печатать финансовые активы мы не можем – у нас нет рублевой стоимостной зоны и соответственно кредитного рубля в международных проектах, а накопленные резервы необходимы для внутренней политики. Тут бы и пригодились, быть может, запасы прошлых лет, но поговаривают, что злые люди на Западе часть из них заморозили.
И дело не в том, что другие страны – это «нахлебники», просто система с избыточными резервами всегда финансирует систему с резервами недостаточными. Это касается любого вопроса подобного рода – например африканские страны. Мы вместе стоим на позициях неприятия либерального тоталитаризма, но это политический вектор, а кто будет и на какие средства строить инфраструктуру? Да, подобные проекты у нас есть (например, турецкая АЭС «Аккую»), но это не системные программы на уровне регионов.
Геополитический полюс?
Есть ощущение, что у нас ожидают появление некой «волшебной палочки» в виде новой резервной валюты БРИКС. Но беда в том, что, во-первых, это будет расчетный инструмент, а во-вторых, этот расчетный инструмент будет неизбежно использовать в базе те самые токсичные доллары и евро.
И до установления стоимости через «валюту БРИКС» дистанция не просто огромного размера, есть вероятность, что она вообще не будет пройдена. Просто через этот инструмент посредством перекрестных конвертаций будут пытаться обходить санкции. Вещь для США малоприятная, но и с трудом реализуемая на практике.
Вот г-н. А. Силуанов вполне резонно заявляет на ПМЭФ, что:
«Россия вообще сейчас запускает свой цифровой рубль, который будет неподвластен никаким ограничениям».
Логично, только вопрос, а «нецифровой рубль» получается каким-то ограничениям извне подвластен? А каким? Впрочем, вопрос риторический, поскольку понятно, что главный источник инвестирования (внутреннего в том числе) у нас – это валютные поступления, в рублях мы за рубеж сырье не продаем и даже налоговую базу в них не считаем.
Все это не означает, что на ПМЭФ не было позитивных встреч, контактов, контрактов – они были и будут. Но проблема в том, что ПМЭФ из задумывавшегося как аналог «русского Давоса» – т. е. площадки, где формируются смыслы и планы того самого «нового геополитического полюса», превратился в региональный форум, где конкретные интересанты обсуждают частные вопросы, а уже наш отечественный истеблишмент продолжил дискуссию о дальнейшей приватизации.
Ну не зря же глава ЦБ Э. Набиуллина посвятила речь развитию частной инициативы:
«соблазн управлять структурной перестройкой экономики может привести к тому, что мы подавим частную инициативу, я уже не говорю о риске, в крайнем случае, реставрации плановой экономики».
Вполне логично, что перед новым актом приватизации нельзя «подавлять частную инициативу». Однако с главой ЦБ явно не согласен первый зампред Комитета по экономической политике ГД РФ Н. Арефьев, который полагает, что:
«Надо вводить планирование. Сверстать комплексный план развития импортозамещения в России, тогда мы будем знать, что нам надо, в каком количестве и что мы получим на выходе».
Но ЦБ, видимо, может не опасаться таких инициатив. Импортозамещение идет у нас с 2014 года. И если (как утверждает депутат) до сих пор, через девять лет, у него нет плана, то уж о плановой экономике ЦБ и финансовый блок могут не беспокоиться.
Подобные темы важны для России и российского дискурса, но, как не сложно догадаться, слабо приближают нас к формированию геополитического полюса, а форум – к статусу Давоса.
Все эти моменты изучаются в СМИ у наших соседей и внешнеполитических партнеров и партнеров в кавычках. Пока мы действуем так, словно мир по-прежнему условно разделен на два лагеря «проамериканский» и «антиамериканский», но мир не стоит на месте, да и раньше не находился в рамках такой строгой дихотомии.
Для примера: мы на каждой площадке отстаиваем принцип «многополярности» и примат «международного права». Но сейчас США вполне себе выходят с проектом «индо-авраамического блока», декларативно без санкций и принуждения, но с необходимым финансированием. Т. е. повестку вполне себе они перехватывают, пусть не так гибко и быстро, как в Вашингтоне хотелось бы.
Понятно, что еще надо в таком подходе убедить, должно пройти время, не согласны с частью таких построений многие африканские страны, которым предлагается «сотрудничать с Евросоюзом». А что такое европейское сотрудничество эти страны запомнили неплохо и пока ищут опору, в том числе и в России. Все эти концептуальные западные конструкции сложны и не бесспорны, однако факт заключается в том, что они есть, они отражают аналитическую переработку прошлого, а также имеют источники финансирования.
Мы же рискуем застрять в идейных построениях прошлых лет, которые, кстати, особо не финансировали тогда, а сейчас тем паче.
Поэтому, не отрицая многих позитивных проектов и международного общения в рамках ПМЭФ-2023, хочется отметить, что в этом июне звучит очень громко звонок о том, что в концептуальную картину, которую мы рисуем (пытаемся рисовать), надо вносить изменения и приводить ее к реалиям времени. В противном случае следующий ПМЭФ, вполне возможно, еще больше будет напоминать художественный фильм.