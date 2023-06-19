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Урановые снаряды для украинских «Абрамсов»: там есть, чего опасаться

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Урановые снаряды для украинских «Абрамсов»: там есть, чего опасаться

Эх, порой даже тоскливо становится при мысли о давно минувших днях, когда уважаемые западные «партнёры» ещё придерживались каких-то рамок. Нет, речь не про опостылевшие красные линии, которые так и не вышли за рамки болтологии, а про боеприпасы, содержащие обеднённый уран. Их страны-производители вообще держали под запретом в плане безвозмездной передачи или продажи за рубеж. Причём не только какому-нибудь Египту, Саудовской Аравии и прочим государствам, где есть американская или европейская техника, но и среди членов НАТО.


Но, как видим, с началом спецоперации на все эти правила союзники Киева попросту наплевали. Сначала о поставках танковых 120-мм урановых снарядах объявили британцы в дополнение к своим «Челленджерам 2». Теперь же, после долгих месяцев раздумий, об аналогичном решении заявили американцы. И, нужно отметить, номенклатура этих заокеанских боеприпасов вызывает опасения. Но обо всём по порядку.

Немного про уран в снарядах


С этим ураном нам уже все уши прожужжали: стращают им, как говорится, из каждого утюга. Поэтому, если читатель во всех этих вопросах сведущ, то можно смело пролистывать ниже. Но сказать о нём всё-таки надо.

Про вред обеднённого урана для человека написано на самом деле немало. Да, порой не обходится без откровенного бреда про мощнейшую радиоактивность и прочие свойства, которыми он не обладает. Но факт остаётся фактом: штука действительно токсичная и, хоть и не сильно радиоактивная, но способная вызвать рак и другие заболевания в том числе за счёт излучения. В таком случае зачем он в снарядах?

Разумеется, обеднённый уран – это не ядерное оружие. Его нет ни в каких бомбах, он не взрывается и не устраивает тотальный атомный армагеддон при попадании в цель. Из него делают бронебойные снаряды для танковых и автоматических пушек, предназначенные для поражения бронетехники и защитных сооружений за счёт кинетической энергии. Точно так же, как из вольфрама. Но уран имеет некоторое преимущество по двум показателям.

Первый – относительная дешевизна производства. Стране, имеющей развитую атомную промышленность, обеднённый уран и произведённые из него снаряды обходятся намного дешевле вольфрамовых. Всё из-за того, что он является побочным продуктом обогащения урана, используемого в качестве топлива для атомных электростанций и одного из компонентов в ядерном оружии. Так сказать, почти безотходное производство. Утрированно, конечно.

Да, у СССР, а теперь и у России тоже есть урановые снаряды. На фото: советский подкалиберный снаряд "Вант" с сердечником из обедненного урана
Да, у СССР, а теперь и у России тоже есть урановые снаряды. На фото: советский подкалиберный снаряд «Вант» с сердечником из обеднённого урана

Однако примечателен тот факт, что стоимость полного жизненного цикла урановых и вольфрамовых снарядов различается не так сильно. Дело в том, что утилизация боеприпасов из обеднённого урана требует дополнительных вложений и сопряжена со сложностями в виду его биологической опасности. Вольфрамовый же лом без труда уходит как вторсырьё в переработку.

Второй – повышенная бронепробиваемость. Да, плотность у обеднённого урана даже слегка меньше, чем у вольфрама. Тем не менее его тяжёлые сплавы с титаном и другими элементами обладают специфическими физико-химическими свойствами, в том числе пластичностью. Они позволяют урановым сердечникам формировать оптимальное для пробития пятно контакта с бронёй или, говоря проще, «самозатачиваться» в процессе пробивания преграды. Таким образом выигрыш в миллиметрах пробоины может достигать 10 и более процентов в сравнении с вольфрамом.

В конечном счёте обеднённый уран является вполне годным и даже первостепенным материалом для изготовления бронебойных боеприпасов, в том числе за счёт невысокой стоимости, если в будущее с утилизацией не заглядывать.

Что могут дать Украине?


Насчёт передачи Украине американских танков «Абрамс» говорить, думается, уже не стоит – всё стало окончательно ясно ещё зимой, когда все прогнозы по поводу поставок этих машин сбылись и оформились в официальное постановление правительства США. Правда, поначалу все ожидали – особенно ВСУ – староватых, но вполне боеспособных модификаций М1А2. Но в конце концов, из-за нехватки готовых танков в ход пойдут ещё более «возрастные» М1А1, прибытие которых состоится уже этим летом.

Однако если с танками у США возникла некоторая заминка, то с урановым боекомплектом к ним, после долгих дебатов, всё-таки определились. Конкретная модель урановых подкалиберных снарядов на момент написания этого материала пока не озвучивалась, но сомневаться в их номенклатуре, из которой есть что выбрать, не приходится. Поглядим на неё – опасных изделий там достаточно.

В списке снарядов с обеднённым ураном к 120-мм гладкоствольной пушке М256 танка «Абрамс» всех модификаций младше М1А1 и выше формально числятся пять разных моделей, объединённых одинаковым индексом серии – М829, но сильно отличных друг от друга как по конструкции, так и по свойствам. Последний – М829А4 – рассматривать в принципе не имеет пока смысла: в серию он пошёл уже давно, но им ещё и сами американцы перевооружиться не успели.

Вся линейка 120-мм подкалиберных урановых снарядов для "Абрамса". Начиная от М829 и заканчивая М829А4. Рост длины сердечника виден невооруженным взглядом.
Вся линейка 120-мм подкалиберных урановых снарядов для «Абрамса». Начиная от М829 и заканчивая М829А4. Рост длины сердечника виден невооруженным взглядом

Собственно говоря, многие по началу предположили, что как раз родоначальник серии в лице М829 и отправится на Украину – его вместе с танком М1А1 отправили в серийное производство в 1984 году. В общем-то он, несмотря на возраст, по своим характеристикам однозначно превосходит то советское старьё, которое используется сейчас украинскими военными в советских же танках.

Начальная скорость 1670 метров в секунду и бронепробиваемость 520-540 миллиметров стальной брони средней твёрдости на дистанции двух километров – весомый аргумент. Против Т-90М, Т-72Б3 или Т-80БВМ в лоб, конечно, уверенности никакой в поражении дать не может, но старые экземпляры наших танков к нему будут уязвимы. Однако снарядов данной модификации, скорее всего, на складах вообще не осталось – срок хранения урановых сплавов без потери их первоначальных свойств относительно невелик, да и переход к новым моделям с последующей утилизацией старых в США был налажен достаточно хорошо.

Примерно та же судьба сейчас у американских наработок конца 80-х и начала 90-х годов прошлого столетия – снарядов М829А1 и М829А2 соответственно. Хотя с могуществом у этих изделий всё намного серьёзнее.

М829А1 за счёт удлинённого уранового сердечника (фактически цельнокорпусного «лома») и начальной скорости 1575 метров в секунду способен пробить в пределах 650 миллиметров стальной брони с расстояния двух километров. Хотя наш НИИ Стали даёт несколько завышенную оценку пробиваемости в районе 700 миллиметров. Причём хоть первый, хоть второй показатель уже без всяких сомнений опасен даже для самых современных российских машин без современной динамической защиты.

Его младший собрат в лице М829А2 отличается значительными изменениями в конструкции ведущего устройства и самого уранового «лома» (сердечника). При повышенной на 100 метров в секунду начальной скорости, этот ударник дырявит стальную плиту толщиной до 700 миллиметров, по различным источникам. Исходя из этого тенденция для наших танков в принципе понятна.

Выстрел со снарядом М829А2 в разрезе
Выстрел со снарядом М829А2 в разрезе

Несмотря на высокие показатели пробивной способности, их изъятие со складов американских войск и постепенная утилизация длится уже многие годы. Десятки тысяч комплектных выстрелов с этими урановыми снарядами то и дело мелькают в ведомостях по «демилитаризации» в государственных заказах. Безусловно, какая-то часть М829А1 и М829А2 ещё может находиться на складах, и передача их Украине выглядит дешёвым способом уничтожения устаревшего военного имущества.

Исходя из вышеперечисленных обстоятельств, всё-таки наиболее вероятным претендентом на отправку в ВСУ вместе с танками является снаряд М829А3. Пошедший в крупносерийное производство в начале 2000-х годов, он и по сей день продолжает оставаться основным (постепенно заменяясь М829А4) бронебойным средством «Абрамсов» и одним из самых опасных подкалиберных снарядов в мире.

В отличие от других боеприпасов подобного типа, числящихся на балансе американской армии, М829А3 на складах действительно очень много. Сотни тысяч единиц, из которых сравнительно небольшую партию для отправки Киеву сформировать куда проще, чем искать по сусекам остатки старших моделей, если они вообще там остались.


Изготовленный из усовершенствованного уранового сплава, сердечник этого снаряда длиной около 800 миллиметров (общая длина вместе с хвостовым оперением и баллистическим наконечником составляет 924 мм) и с начальной скоростью полёта 1555 метров в секунду без особого труда пробивает стальную плиту толщиной примерно 800 мм на дистанции 2 километров по прикидкам НИИ Стали. Но на практике, скорее всего, речь идёт о 750-780 миллиметрах.

К сожалению, нет абсолютно никаких оснований для уверенности в том, что удар этого «лома» большинство используемых в спецоперации танков смогут парировать. К этому добавляется тот факт, что в конструкции активной части американского снаряда реализованы технологические решения, которые нейтрализуют действие универсальной динамической защиты. Как минимум «Контакт-5» против него адекватно работать вряд ли будет. Хотя удивляться этому бессмысленно – британцы свои урановые снаряды тоже с таким функционалом отправляют.

Шеф, всё пропало?


Можно, конечно, в очередной раз вспомнить мантру в стиле «эти поставки ничего не изменят и вообще бесполезны», но делать этого не стоит. Успех в боевых действиях всегда складывается из множества составляющих, поэтому передача Украине танков с внушительным по качеству боекомплектом не должна рассматриваться как какое-то цирковое представление, предназначенное исключительно для потехи публики.

Динамическая защита "Контакт-5" - не самое эффективное средство в борьбе с американским снарядом
Динамическая защита «Контакт-5» – не самое эффективное средство в борьбе с американским снарядом

Танк с мощными бронебойными средствами – это всегда опасно. Тем более когда этим средствам в прямом столкновении лоб в лоб противостоять очень сложно, а порой банально и нечем. Напомним, у нас танковый парк состоит не только из самых современных Т-90М и прикрытых «Реликтом» Т-80БВМ. Есть машины и послабее – их вообще большинство. Так что этот момент надо учитывать.

Однако сам по себе снаряд, каким бы мощным он ни был, тотального превосходства не обеспечивает. Успешность его применения зависит от множества факторов, начиная от «локальных», касающихся экипажа, возможностей электроники и брони танка, и заканчивая «общими»: взаимодействием подразделений и родов войск. И если с «локальным» может быть всё в порядке, то «общее» иногда подхрамывает.

Все мы видели кадры уничтожения украинских «Леопардов-2» и боевых машин пехоты «Брэдли» – в том числе бронегруппами. Всё это стало результатом сочетания сразу нескольких проблем, куда, помимо прочего, входит отсутствие достаточного количества боевых самолётов, недостаток в средствах РЭБ, инженерной технике и проч. Как результат: разгул (в хорошем смысле слова) нашей авиации, в том числе беспилотной, и артиллерии, приправленных минными полями.


Противник наш, без всяких сомнений, не дурак, и в будущем постарается избежать подобных ситуаций. Но пример в целом красноречивый: лучшая защищённость от американских, да и любых других снарядов обеспечивается в том случае, когда вражеский танк уничтожен или подбит до того, как его экипаж успеет увидеть в прицелы нашу технику.
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Использованы фотографии:
dzen.ru / btvt.narod.ru / odetievbrony.ru
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18 комментариев
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  1. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 03:22
    +1
    К этому добавляется тот факт, что в конструкции активной части американского снаряда реализованы технологические решения, которые нейтрализуют действие универсальной динамической защиты.
    Что за факт такой, неплохо бы деталей...
    Ну и решать будет массовость поставки и тактика применения. Конкретно Абрам заточен был под оборонительные действия против масс советских танков, причём прущих без особой артиллерийской поддержки. Каков он будет в наступлении, неясно, лично я думаю что не лучше Леопарда. А в обороне, с его размерами и толщиной крыши, да при нынешнем развитии разведдронов и дроникадзе - не жилец.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 04:06
      +1
      Цитата: Владимир_2У
      Конкретно Абрам заточен был под оборонительные действия против масс советских танков,

      Конкретно матрасы и поставляют их под период, когда контрнахрюк уж всяко кончится... Что задуматься заставляет. Но что-то мне подсказывает, что бои на 2 км из засады против колонны танков... Это из разряда все командные пункты уничтожившей Химеры, то есть - мультик пентагона. К тоиу же на 2 км Абрамс и из засады много не постреляет пока к нему не прилетит ПТУР из танка, который, кстати, 700 мм на 5 км прошибает, а не на 2, так что кто еще кому на дистанции опасней
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 04:18
        +3
        Цитата: Bingo
        К тоиу же на 2 км Абрамс и из засады много не постреляет пока к нему не прилетит ПТУР из танка, который, кстати, 700 мм на 5 км прошибает, а не на 2, так что кто еще кому на дистанции опасней

        До насыщения дронами наших войск конечно далеко, но уже есть в товарных количествах, да и по сравнению с началом СВО командование в чувство пришло, так что в засаде такому сараю мало что светит.
  2. wanna
    wanna Сегодня, 03:26
    +5
    Когда прозвучали первые выстрелы войны, Украина уже была однозначно проигравшей стороной. Я не понимаю, почему украинцы до сих пор целыми днями фантазируют о победе. Сейчас это война между Россией и НАТО, и обе стороны борются за окончательную победу. После того, как все утихнет, на земле останется много ядерных отходов, разрушенных стен, неразорвавшихся боеприпасов и мин, инвалидов со сломанными ногами.

    И все это из-за существования на земле злой расы - англосаксов, которые создали ненависть и разделение других рас. Именно они развязывают войны. Эта злая раса однажды будет уничтожена пробудившимся человечеством.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 04:09
      +1
      Цитата: wanna
      Я не понимаю, почему украинцы до сих пор целыми днями фантазируют о победе.

      Вчера говорил, и повторю, потому что де биллы!!!
      Я никак не могу понять, почему в умах есть понимание, что:
      1) Целью пропаганды является оболванивание
      2) Украина целенаправленно подвергалась антироссийской пропаганде еще до развала СССР, и после - то есть, свыше 30 лет
      Но сложить первое со вторым - упорно никто не хочет!!!
      Даю пример: пропаганда в Третьем Рейхе была настолько хороша, что полностью уверенные в том, что летать умеют только в Люфтваффе - пилоты Люфтваффе атаковали НА БОМБАРДИРОВЩИКАХ - вражеские ИСТРЕБИТЕЛИ в Польше, отчего в Польше внезапно был охренительный процент потерь Ю-87. А вы тут спрашиваете, почему Дyркаина верит, что победит при поддержке всего НАТО
      1. сайгон
        сайгон Сегодня, 06:00
        0
        Как не крути но пилоты Люфтваффе воспринимали пропаганду правильно - пущай говорят верить ( пилотам ) не обязательно.
        Потери ю-87 это не от пилотов пару раз поляки подловили таки штуки ( командование Люфтваффе малость расслабилось) .Ну а вести бои на штуках против истребителей затея явно идиотская. Ноги рассказов про бои на бомберах против истребителей скорее растут от дневного применения Ю- 88 модификации ночного истребителя.
    2. Негритенок
      Негритенок Сегодня, 05:13
      +2
      Цитата: wanna
      Когда прозвучали первые выстрелы войны

      Какой ещё войны? Попахивает дискредитацией.
      Цитата: wanna
      Украина уже была однозначно проигравшей стороной.

      Само собой. Проигрывает в любом случае та сторона, на территории которой проводится так сказать демилитаризация.
      Цитата: wanna
      Я не понимаю, почему украинцы до сих пор целыми днями фантазируют о победе.

      А что вы называете победой Украины?
      Цитата: wanna
      Сейчас это война между Россией и НАТО, и обе стороны борются за окончательную победу.

      Час от часу не легче. Что вы называете окончательной победой РФ над НАТО и окончательной победой НАТО над РФ?
      Цитата: wanna
      неразорвавшихся боеприпасов и мин, инвалидов со сломанными ногами.

      Да, разминирование станет серьезной проблемой. Уже стало.
      Цитата: wanna
      Именно они развязывают войны.

      )))
      Вроде в прошлой серии поляки были. Англосаксов последний раз видели под Азовсталью. Они там как-то просочились через канализацию на сотню лье.
      1. ГГВ
        ГГВ Сегодня, 05:47
        0
        Хватит вам строить из себя человека без памяти(мягко говоря).на помню:Зе шел на выборы под лозунги о мире и скажем так- уважение к русскому языку.затем его окунули англосаксы в реальность и вместо договора о мире пошли разговоры о планах:Б,В,Г и прочие с обстрелами городов ДНР и ДНР.так что если вы не видите уши англосаксов торчащие отовсюду,то к у вас плоховато не только с памятью,но и со зрением.кстати по последним высказываниям Меркель,мир на окраине не нужен был даже немцам и французам
        1. Негритенок
          Негритенок Сегодня, 06:11
          0
          Цитата: ГГВ
          Зе шел на выборы под лозунги о мире и скажем так- уважение к русскому языку

          Вы правы. Зеленский вообще самый пророссийский президент Украины, которого можно было представить. Как оказалось, даже событий 2014 года было недостаточно, чтобы закрыть вопрос с пророссийскими президентами.
          Цитата: ГГВ
          вместо договора о мире пошли разговоры о планах:Б,В,Г и прочие с обстрелами городов ДНР

          До прошлого года "обстрелы городов ДНР" не проводились вовсе. Так, летали раз в месяц на передке пара мин, в виде приветов фронтовым товарищам.
          Цитата: ГГВ
          кстати по последним высказываниям Меркель,мир на окраине не нужен был даже немцам и французам

          Меркель делает хорошую мину при плохой игре. Никакого "мира" в ситуации, когда часть страны находится под военным контролем другой страны, быть не может. С другой стороны, если верить российским патриотам, Меркель провернула гениальную операцию: патриоты говорят, что в 2014 году справились бы одной левой (и мы помним Стрелкова Гиркина с неполной ротой), а благодаря Меркель всю военную тему заиграли. Результат налицо.
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 04:13
    -1
    Урановые снаряды для украинских «Абрамсов»: там есть, чего опасаться

    Конечно есть...Отсутствие политической воли у российского руководства позволяет врагам использовать против нашей СУВЕРЕННОЙ (имеющей декларацию о суверенитете и даже праздник...и только) страны всю дрянь и всю нечисть только для того, чтобы рано или поздно уничтожить нас всех под корень. Нас, наших детей и всё будущее поколение. Так сказать, очистить землю от русского духа, чтобы не мешал проводить по всему миру политику медленного геноцида.
    Больше я ничем не могу объяснить такое наплевательское отношение к российскому народу...
    Представьте себе, как громко стали бы возмущаться люди из стран ЕС, если бы им на голову стали сыпаться какие-нибудь фосфорные боеприпасы...Или в воде обнаружился какой-нибудь неизвестный науке вирус...
    Безразличие, безучастие, попустительство, безответственность - вот цензурные эпитеты этого действа. Обеднённый уран, продукты с высоким содержанием разной химии, заменители натуральной пищи - всё это рано или поздно добьёт нашу страну, которая на протяжении более трёх десятков лет никак не может выйти из демографической ямы пропасти...
    Нам есть чего опасаться и с каждым жнём таких угроз становится больше.
  4. Pushkowed
    Pushkowed Сегодня, 04:20
    +3
    Разумеется, обеднённый уран – это не ядерное оружие. Его нет ни в каких бомбах...
    Справедливости ради – в конструкции ядерных боевых блоков иногда может найтись место обеднённому урану. Из него могут делать отражатели нейтронов, окружающие ядро. Это позволяет снизить критическую массу. А в мощных трёхступенчатых термоядерных боеприпасах он может выступать в качестве третьего контура, т.е. в качестве уже непосредственно делящегося вещества. Но такие заряды очень "грязные" и поэтому ни разу не испытывались. Это скорее теоретически. Впрочем, на практике для отражателей чаще используется обычный природный уран, который не проходил процесс разделения изотопов.
    1. Эдуард Перов
      Эдуард Перов Сегодня, 04:32
      +3
      Справедливости ради – в конструкции ядерных боевых блоков иногда может найтись место обеднённому урану.

      Да речь не про ядерные боевые части. Просто во многих источниках пишут, что в Югославии и Ираке применялись снаряды и бомбы из обедненного урана. На деле же этот материал в классическом вооружении только как бронебойный элемент применяется. smile
  5. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 04:30
    +1
    вражеский танк уничтожен или подбит до того, как его экипаж успеет увидеть в прицелы нашу технику.
    В идеале !
  6. Tim666
    Tim666 Сегодня, 04:37
    +1
    Провокационная статья,предполагаю, что у адептов бомб с обеденным ураном, которыми бомбили Белград и радиоактивного облака идущего на Польшу начнут взрываться пуканы. Тем более что про это облако заявляли вроде как не последние в стране люди...
  7. KCA
    KCA Сегодня, 05:05
    +1
    Какая потеря свойств, при полураспаде U238 в 4.5 миллиарда лет? столько Земля не проживёт, а снаряды останутся боеготовыми
  8. Негритенок
    Негритенок Сегодня, 05:39
    0
    На полях СВО очень мало танковых дуэлей. Абрам со своим урановым богатством штука несомненно полезная, но при том использовании танков, которое мы обычно видим (сверхтяжелая снайперская винтовка), дедушки Лео1 с электронными апгрейдами подходят лучше него. Так что батальон Абрамов в отдаленном будущем (этим летом их явно уже не будет) пока можно игнорировать. С другой стороны, партнёры могут вспомнить про М60: с хорошими апгредйами (уровня Бури в пустыне и позднее), а главное в хорошем количестве он зашел бы очень в тему.
  9. Рядовой СА
    Рядовой СА Сегодня, 05:46
    0
    Цитата: Uncle Lee
    что вы называете окончательной победой РФ над НАТО

    "Может мы обидели кого-то зря ,
    сбросив сотню лишних мегатонн,
    но приятно видеть ,как горит земля,
    там где был когда-то Пентагон."
    1. Комментарий был удален.
  10. svp67
    svp67 Сегодня, 06:20
    0
    Танковые снаряды это полбеды, вот если американцы передадут украинцам А-10 то там есть 1×30-мм семиствольная пушка GAU-8/A и к есть снаряд PGU-14/B, бронебойный подкалиберный с сердечником из обеднённого урана в алюминиевом корпусе. Вроде калибр маленький, но в ленте 1350 снарядов, даже если в ленту снарядить треть PGU-14/B, это 450 снарядов