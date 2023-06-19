Урановые снаряды для украинских «Абрамсов»: там есть, чего опасаться

Эх, порой даже тоскливо становится при мысли о давно минувших днях, когда уважаемые западные «партнёры» ещё придерживались каких-то рамок. Нет, речь не про опостылевшие красные линии, которые так и не вышли за рамки болтологии, а про боеприпасы, содержащие обеднённый уран. Их страны-производители вообще держали под запретом в плане безвозмездной передачи или продажи за рубеж. Причём не только какому-нибудь Египту, Саудовской Аравии и прочим государствам, где есть американская или европейская техника, но и среди членов НАТО.
Но, как видим, с началом спецоперации на все эти правила союзники Киева попросту наплевали. Сначала о поставках танковых 120-мм урановых снарядах объявили британцы в дополнение к своим «Челленджерам 2». Теперь же, после долгих месяцев раздумий, об аналогичном решении заявили американцы. И, нужно отметить, номенклатура этих заокеанских боеприпасов вызывает опасения. Но обо всём по порядку.
Немного про уран в снарядах
С этим ураном нам уже все уши прожужжали: стращают им, как говорится, из каждого утюга. Поэтому, если читатель во всех этих вопросах сведущ, то можно смело пролистывать ниже. Но сказать о нём всё-таки надо.
Про вред обеднённого урана для человека написано на самом деле немало. Да, порой не обходится без откровенного бреда про мощнейшую радиоактивность и прочие свойства, которыми он не обладает. Но факт остаётся фактом: штука действительно токсичная и, хоть и не сильно радиоактивная, но способная вызвать рак и другие заболевания в том числе за счёт излучения. В таком случае зачем он в снарядах?
Разумеется, обеднённый уран – это не ядерное оружие. Его нет ни в каких бомбах, он не взрывается и не устраивает тотальный атомный армагеддон при попадании в цель. Из него делают бронебойные снаряды для танковых и автоматических пушек, предназначенные для поражения бронетехники и защитных сооружений за счёт кинетической энергии. Точно так же, как из вольфрама. Но уран имеет некоторое преимущество по двум показателям.
Первый – относительная дешевизна производства. Стране, имеющей развитую атомную промышленность, обеднённый уран и произведённые из него снаряды обходятся намного дешевле вольфрамовых. Всё из-за того, что он является побочным продуктом обогащения урана, используемого в качестве топлива для атомных электростанций и одного из компонентов в ядерном оружии. Так сказать, почти безотходное производство. Утрированно, конечно.
Да, у СССР, а теперь и у России тоже есть урановые снаряды. На фото: советский подкалиберный снаряд «Вант» с сердечником из обеднённого урана
Однако примечателен тот факт, что стоимость полного жизненного цикла урановых и вольфрамовых снарядов различается не так сильно. Дело в том, что утилизация боеприпасов из обеднённого урана требует дополнительных вложений и сопряжена со сложностями в виду его биологической опасности. Вольфрамовый же лом без труда уходит как вторсырьё в переработку.
Второй – повышенная бронепробиваемость. Да, плотность у обеднённого урана даже слегка меньше, чем у вольфрама. Тем не менее его тяжёлые сплавы с титаном и другими элементами обладают специфическими физико-химическими свойствами, в том числе пластичностью. Они позволяют урановым сердечникам формировать оптимальное для пробития пятно контакта с бронёй или, говоря проще, «самозатачиваться» в процессе пробивания преграды. Таким образом выигрыш в миллиметрах пробоины может достигать 10 и более процентов в сравнении с вольфрамом.
В конечном счёте обеднённый уран является вполне годным и даже первостепенным материалом для изготовления бронебойных боеприпасов, в том числе за счёт невысокой стоимости, если в будущее с утилизацией не заглядывать.
Что могут дать Украине?
Насчёт передачи Украине американских танков «Абрамс» говорить, думается, уже не стоит – всё стало окончательно ясно ещё зимой, когда все прогнозы по поводу поставок этих машин сбылись и оформились в официальное постановление правительства США. Правда, поначалу все ожидали – особенно ВСУ – староватых, но вполне боеспособных модификаций М1А2. Но в конце концов, из-за нехватки готовых танков в ход пойдут ещё более «возрастные» М1А1, прибытие которых состоится уже этим летом.
Однако если с танками у США возникла некоторая заминка, то с урановым боекомплектом к ним, после долгих дебатов, всё-таки определились. Конкретная модель урановых подкалиберных снарядов на момент написания этого материала пока не озвучивалась, но сомневаться в их номенклатуре, из которой есть что выбрать, не приходится. Поглядим на неё – опасных изделий там достаточно.
В списке снарядов с обеднённым ураном к 120-мм гладкоствольной пушке М256 танка «Абрамс» всех модификаций младше М1А1 и выше формально числятся пять разных моделей, объединённых одинаковым индексом серии – М829, но сильно отличных друг от друга как по конструкции, так и по свойствам. Последний – М829А4 – рассматривать в принципе не имеет пока смысла: в серию он пошёл уже давно, но им ещё и сами американцы перевооружиться не успели.
Вся линейка 120-мм подкалиберных урановых снарядов для «Абрамса». Начиная от М829 и заканчивая М829А4. Рост длины сердечника виден невооруженным взглядом
Собственно говоря, многие по началу предположили, что как раз родоначальник серии в лице М829 и отправится на Украину – его вместе с танком М1А1 отправили в серийное производство в 1984 году. В общем-то он, несмотря на возраст, по своим характеристикам однозначно превосходит то советское старьё, которое используется сейчас украинскими военными в советских же танках.
Начальная скорость 1670 метров в секунду и бронепробиваемость 520-540 миллиметров стальной брони средней твёрдости на дистанции двух километров – весомый аргумент. Против Т-90М, Т-72Б3 или Т-80БВМ в лоб, конечно, уверенности никакой в поражении дать не может, но старые экземпляры наших танков к нему будут уязвимы. Однако снарядов данной модификации, скорее всего, на складах вообще не осталось – срок хранения урановых сплавов без потери их первоначальных свойств относительно невелик, да и переход к новым моделям с последующей утилизацией старых в США был налажен достаточно хорошо.
Примерно та же судьба сейчас у американских наработок конца 80-х и начала 90-х годов прошлого столетия – снарядов М829А1 и М829А2 соответственно. Хотя с могуществом у этих изделий всё намного серьёзнее.
М829А1 за счёт удлинённого уранового сердечника (фактически цельнокорпусного «лома») и начальной скорости 1575 метров в секунду способен пробить в пределах 650 миллиметров стальной брони с расстояния двух километров. Хотя наш НИИ Стали даёт несколько завышенную оценку пробиваемости в районе 700 миллиметров. Причём хоть первый, хоть второй показатель уже без всяких сомнений опасен даже для самых современных российских машин без современной динамической защиты.
Его младший собрат в лице М829А2 отличается значительными изменениями в конструкции ведущего устройства и самого уранового «лома» (сердечника). При повышенной на 100 метров в секунду начальной скорости, этот ударник дырявит стальную плиту толщиной до 700 миллиметров, по различным источникам. Исходя из этого тенденция для наших танков в принципе понятна.
Выстрел со снарядом М829А2 в разрезе
Несмотря на высокие показатели пробивной способности, их изъятие со складов американских войск и постепенная утилизация длится уже многие годы. Десятки тысяч комплектных выстрелов с этими урановыми снарядами то и дело мелькают в ведомостях по «демилитаризации» в государственных заказах. Безусловно, какая-то часть М829А1 и М829А2 ещё может находиться на складах, и передача их Украине выглядит дешёвым способом уничтожения устаревшего военного имущества.
Исходя из вышеперечисленных обстоятельств, всё-таки наиболее вероятным претендентом на отправку в ВСУ вместе с танками является снаряд М829А3. Пошедший в крупносерийное производство в начале 2000-х годов, он и по сей день продолжает оставаться основным (постепенно заменяясь М829А4) бронебойным средством «Абрамсов» и одним из самых опасных подкалиберных снарядов в мире.
В отличие от других боеприпасов подобного типа, числящихся на балансе американской армии, М829А3 на складах действительно очень много. Сотни тысяч единиц, из которых сравнительно небольшую партию для отправки Киеву сформировать куда проще, чем искать по сусекам остатки старших моделей, если они вообще там остались.
Изготовленный из усовершенствованного уранового сплава, сердечник этого снаряда длиной около 800 миллиметров (общая длина вместе с хвостовым оперением и баллистическим наконечником составляет 924 мм) и с начальной скоростью полёта 1555 метров в секунду без особого труда пробивает стальную плиту толщиной примерно 800 мм на дистанции 2 километров по прикидкам НИИ Стали. Но на практике, скорее всего, речь идёт о 750-780 миллиметрах.
К сожалению, нет абсолютно никаких оснований для уверенности в том, что удар этого «лома» большинство используемых в спецоперации танков смогут парировать. К этому добавляется тот факт, что в конструкции активной части американского снаряда реализованы технологические решения, которые нейтрализуют действие универсальной динамической защиты. Как минимум «Контакт-5» против него адекватно работать вряд ли будет. Хотя удивляться этому бессмысленно – британцы свои урановые снаряды тоже с таким функционалом отправляют.
Шеф, всё пропало?
Можно, конечно, в очередной раз вспомнить мантру в стиле «эти поставки ничего не изменят и вообще бесполезны», но делать этого не стоит. Успех в боевых действиях всегда складывается из множества составляющих, поэтому передача Украине танков с внушительным по качеству боекомплектом не должна рассматриваться как какое-то цирковое представление, предназначенное исключительно для потехи публики.
Динамическая защита «Контакт-5» – не самое эффективное средство в борьбе с американским снарядом
Танк с мощными бронебойными средствами – это всегда опасно. Тем более когда этим средствам в прямом столкновении лоб в лоб противостоять очень сложно, а порой банально и нечем. Напомним, у нас танковый парк состоит не только из самых современных Т-90М и прикрытых «Реликтом» Т-80БВМ. Есть машины и послабее – их вообще большинство. Так что этот момент надо учитывать.
Однако сам по себе снаряд, каким бы мощным он ни был, тотального превосходства не обеспечивает. Успешность его применения зависит от множества факторов, начиная от «локальных», касающихся экипажа, возможностей электроники и брони танка, и заканчивая «общими»: взаимодействием подразделений и родов войск. И если с «локальным» может быть всё в порядке, то «общее» иногда подхрамывает.
Все мы видели кадры уничтожения украинских «Леопардов-2» и боевых машин пехоты «Брэдли» – в том числе бронегруппами. Всё это стало результатом сочетания сразу нескольких проблем, куда, помимо прочего, входит отсутствие достаточного количества боевых самолётов, недостаток в средствах РЭБ, инженерной технике и проч. Как результат: разгул (в хорошем смысле слова) нашей авиации, в том числе беспилотной, и артиллерии, приправленных минными полями.
Противник наш, без всяких сомнений, не дурак, и в будущем постарается избежать подобных ситуаций. Но пример в целом красноречивый: лучшая защищённость от американских, да и любых других снарядов обеспечивается в том случае, когда вражеский танк уничтожен или подбит до того, как его экипаж успеет увидеть в прицелы нашу технику.