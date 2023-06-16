Министры стран НАТО не уверены, что при переносе контрнаступления украинцы смогут в зимнее время эффективно подготовить и применять натовскую технику

Американская пресса со ссылкой на неназванных украинских чиновников пишет о том, что Украина не может себе позволить перенос сроков контрнаступления. Материал вышел в издании The Washington Post на фоне сообщений от ГШ ВСУ о «возможном переносе сроков контрнаступления». Как накануне сообщало «Военное обозрение», в украинском генеральном штабе заявили, что сейчас от контрнаступления стоит отказаться, а провести его после получения танков Abrams, истребителей F-16 и новых средств ПВО-ПРО.
После встречи министров обороны в так называемом формате «Рамштайн» стало понятно, что в НАТО мнения по поводу украинского контрнаступления разделились. Целый ряд стран подталкивает Украину к реализации планов контрнаступления сейчас – «до наступления холодов».
Объясняется это экспертами не только тем, что Западу нужны украинские успехи, чтобы «продать» их собственной аудитории для новой военной помощи киевскому режиму, но и другими причинами.
Одна из таких причин состоит в том, что в НАТО не могут дать гарантий эффективную подготовку и эксплуатацию украинскими расчётами, экипажами и техниками поставленной военной техники западного образца в зимних условиях. Считается, что этим может воспользоваться армия России для уничтожения этой техники в тыловых районах.
В связи с этим среди министров обороны стран НАТО снова прозвучали слова о том, что Украина «получила всё необходимое для успешного наступления». Однако сам факт таких обсуждений говорит, что контрнаступление ВСУ действительно началось и что с этим контрнаступлением у ВСУ обнаружились значительные проблемы.