Военное обозрение
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Министры стран НАТО не уверены, что при переносе контрнаступления украинцы смогут в зимнее время эффективно подготовить и применять натовскую технику

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Министры стран НАТО не уверены, что при переносе контрнаступления украинцы смогут в зимнее время эффективно подготовить и применять натовскую технику

Американская пресса со ссылкой на неназванных украинских чиновников пишет о том, что Украина не может себе позволить перенос сроков контрнаступления. Материал вышел в издании The Washington Post на фоне сообщений от ГШ ВСУ о «возможном переносе сроков контрнаступления». Как накануне сообщало «Военное обозрение», в украинском генеральном штабе заявили, что сейчас от контрнаступления стоит отказаться, а провести его после получения танков Abrams, истребителей F-16 и новых средств ПВО-ПРО.


После встречи министров обороны в так называемом формате «Рамштайн» стало понятно, что в НАТО мнения по поводу украинского контрнаступления разделились. Целый ряд стран подталкивает Украину к реализации планов контрнаступления сейчас – «до наступления холодов».

Объясняется это экспертами не только тем, что Западу нужны украинские успехи, чтобы «продать» их собственной аудитории для новой военной помощи киевскому режиму, но и другими причинами.

Одна из таких причин состоит в том, что в НАТО не могут дать гарантий эффективную подготовку и эксплуатацию украинскими расчётами, экипажами и техниками поставленной военной техники западного образца в зимних условиях. Считается, что этим может воспользоваться армия России для уничтожения этой техники в тыловых районах.

В связи с этим среди министров обороны стран НАТО снова прозвучали слова о том, что Украина «получила всё необходимое для успешного наступления». Однако сам факт таких обсуждений говорит, что контрнаступление ВСУ действительно началось и что с этим контрнаступлением у ВСУ обнаружились значительные проблемы.
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5 комментариев
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  1. fezm.fan
    fezm.fan Сегодня, 06:17
    0
    Цель одна деньги, деньги и еще раз деньги. Всё остальное ширма.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:26
    0
    среди министров обороны стран НАТО снова прозвучали слова о том, что Украина «получила всё необходимое для успешного наступления»
    При этом американцы заговорили о срочной поставке Киеву средств ПВО и призывают своих европейских союзников поскрести по сусекам и отдать все, что возможно для нужд ВСУ. В СМИ прозвучало, что уже Сша готовы поставить снаряды с урановыми сердечниками. На словах вроде "дали все необходимое" а номенклатура поставок при этом расширяется. Уже понятно, что в НАТО совсем не ожидали такого провала украинского "наступления", но увидя результат 12 дней немного "поплыли". Вот и соображают, как минимизировать для себя потери на информационном поле, т.е. сохранить хорошую мину при плохой игре.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:35
    +1
    Странное упертое верование в несокрушимость и победоносность натовской техники.Победу несут прежде всего люди
  4. сойка_тк
    сойка_тк Сегодня, 06:44
    +1
    Ну, если зимой натовская техника не работает, откладывайте на следующее лето, чего мелочиться!))))
  5. andrey682006
    andrey682006 Сегодня, 07:28
    0
    ИМХО конечно, но похоже что министры стран НАТО не уверены в себе. В креслах под пятой точкой, в дальнейшей политике собственных стран.