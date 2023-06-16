Пушилин: ВСУ пытаются прорвать оборону на флангах Артёмовска, ситуация сложная

Противник предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы проломить нашу оборону и не допустить наших наступательных действий следующих, но при этом мы со своей стороны уже и подготовлены лучше, и более слажено взаимодействие между подразделениями, которые находятся на тех направлениях

Украинская армия атакует на флангах Артемовска, пытаясь прорвать российскую оборону, ситуация там сложная, но не критическая, сделать это не так-то легко. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.В районе Артемовска идут ожесточенные бои, противник пытается прорвать оборону, Генштаб ВСУ каждый день выдает победные сводки о "продвижении" подразделений украинской армии вперед. На самом деле этого нет, оборона не прорвана, наши войска крепко стоят на позициях. В то же время своими атаками противник не дает наступать уже нашим.- приводит РИА Новости слова Пушилина.Если раньше для наступления и переброски резервов противник мог использовать только дороги, то теперь он наступает широким фронтом, высохшая земля и погода позволяют это делать.По данным на вечер четверга, противник пытался значительными силами с использованием бронетехники атаковать наши опорные пункты в районе Берховки, но наткнулся на новые минные поля. Наши подтянули резервы. Это на северном направлении. На южном фланге противник пытается прорвать оборону на западе и северо-западе от Клещеевки, у Озеряновки и Курдюмовки. Атаки идут как днем, так и ночью, но безуспешно, наши стоят крепко. Киеву срочно нужны победы, чтобы хоть как-то отчитаться перед западными спонсорами на фоне полного провала контрнаступления на Запорожском и Южно-Донецком направлениях.