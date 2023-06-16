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Пушилин: ВСУ пытаются прорвать оборону на флангах Артёмовска, ситуация сложная

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Пушилин: ВСУ пытаются прорвать оборону на флангах Артёмовска, ситуация сложная

Украинская армия атакует на флангах Артемовска, пытаясь прорвать российскую оборону, ситуация там сложная, но не критическая, сделать это не так-то легко. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.


В районе Артемовска идут ожесточенные бои, противник пытается прорвать оборону, Генштаб ВСУ каждый день выдает победные сводки о "продвижении" подразделений украинской армии вперед. На самом деле этого нет, оборона не прорвана, наши войска крепко стоят на позициях. В то же время своими атаками противник не дает наступать уже нашим.

Противник предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы проломить нашу оборону и не допустить наших наступательных действий следующих, но при этом мы со своей стороны уже и подготовлены лучше, и более слажено взаимодействие между подразделениями, которые находятся на тех направлениях

- приводит РИА Новости слова Пушилина.


Если раньше для наступления и переброски резервов противник мог использовать только дороги, то теперь он наступает широким фронтом, высохшая земля и погода позволяют это делать.

По данным на вечер четверга, противник пытался значительными силами с использованием бронетехники атаковать наши опорные пункты в районе Берховки, но наткнулся на новые минные поля. Наши подтянули резервы. Это на северном направлении. На южном фланге противник пытается прорвать оборону на западе и северо-западе от Клещеевки, у Озеряновки и Курдюмовки. Атаки идут как днем, так и ночью, но безуспешно, наши стоят крепко. Киеву срочно нужны победы, чтобы хоть как-то отчитаться перед западными спонсорами на фоне полного провала контрнаступления на Запорожском и Южно-Донецком направлениях.
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11 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:25
    +1
    На этих участках,в отличие от Запорожского направления наши видимо не успели создать сеть инженерных сооружений.Зиму и весну велись наступательные бои,хотя уже тогда следовало позаботится..Воинам-удачи.
  2. Мирагор В
    Мирагор В Сегодня, 06:37
    +1
    А под шумок ВСО российские либералы протаскивают новую
    приватизацию!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 06:54
      +6
      Цитата: Мирагор В
      А под шумок ВСО российские либералы протаскивают новую
      приватизацию!

      Либералы прощупывают границы своих возможностей.
      Ответные высказывания (Александра Бастрыкина и других людей схожего статуса), которые дают абсолютно противоположную точку зрения.
    2. uralex
      uralex Сегодня, 07:43
      0
      Видимо, с пятой колонны тоже результаты контрнаступления требуют...
      Шакалье оголяется...
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:37
    +6
    Цитата: dmi.pris1
    наши видимо не успели создать сеть инженерных сооружений.
    Вы вообще-то в курсе, что еще со второй половины 2022 г началось создание эшелонированной (в 3 линии) обороны по всем правилам фортификационного искусства? Сегодня ВСУ даже не дошли до первой линии, а за ней еще две с инженерными сооружениями различной сложности.
    оборона не прорвана, наши войска крепко стоят на позициях.
    И в этом конечно заслуга российского солдата, которому низкий поклон.
    1. гильза
      гильза Сегодня, 06:46
      +3
      Здесь ,очевидно,речь об артёмовском направлении. Оно "свежесформированное",там инженерные работы велись в лучшем случае с февраля и то в сложных условиях.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:20
      +1
      Где создана?Под Артемовском?Там эти населенные пункты на то время были не освобождены.Статья о каком участке фронта?
  4. jonht
    jonht Сегодня, 06:46
    +1
    Геи гонят на убой украинских зомби, гейропе нужна победа. Их электорат не поймёт, стока бобла слили, и на выходе пшик....
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:12
    -1
    Отличие стратегии Зеленского, что он защищает только свою жизнь, как еврею ему не интересны жизни православных христиан, только возможность стричь десятину за отправление обедни. Поэтому он и гонит свое воинство на убой.
  6. Михаил Шаманов
    Михаил Шаманов Сегодня, 07:12
    +3
    Даже если отобьют Артёмовск. Они положат сопоставимо с потерями при обороне. Мне кажется ясна цель Путина.
    Дождаться когда они захлебнутся в собственной крови.
    Да где то будут продавливать , где-то будем оставлять позиции, но пока они не прошли даже аванпосты, внешнее охранение.
  7. Комментарий был удален.
  8. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 07:33
    0
    Противник предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы проломить нашу оборону и не допустить наших наступательных действий следующих, но при этом мы со своей стороны уже и подготовлены лучше, и более слажено взаимодействие между подразделениями, которые находятся на тех направлениях

    - приводит РИА Новости слова Пушилина.
    Пушилин и ранее отличался широтой взглядов. "Исчерпывающие меры" what , насколько известно к примеру ЧВК "Вагнер" предлогали ряд способов воздействия на противника в лице ВСУ для развития успеха противодействия, но действия "Оркестра" по неизвестным причинам приостанавливались должностными лицами из МО РФ и прочими сочувствующими. Нехорошо музыку воровать, потому как воровство приследуется по закону...