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Российская авиация нанесла удары по объектам противника на правом берегу Днепра в Херсонской области

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Российская авиация нанесла удары по объектам противника на правом берегу Днепра в Херсонской области

Российская боевая авиация нанесла в ночное время суток удары по позициям и объектам ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Наиболее «жарко» было на противоположном берегу от Новой Каховки. В результате одного из попаданий возник сильный пожар. Сообщается, что огневое поражение было нанесено личному составу и складу с оружием армии противника.


Ночью противник пытался атаковать Новую Каховку и другие российские города на левом берегу Днепра в Херсонской области с помощью беспилотников. Российские военные открывали огонь из зениток и автоматического оружия. Украинская пропаганда тут же выдала в сеть материалы о якобы «прорыве диверсионной группы в Новую Каховку и начавшемся там бое». На деле же, «диверсионные группы» горели на правом берегу Днепра после ударов российской авиации.

В ночные часы противник предпринимал попытки нового прорыва. Но было это снова на Ореховском направлении, где в очередной раз ВСУ использовали ротные тактические группы при поддержке бронетехники. Бои шли к югу от Орехова, где в очередной раз российские войска встретили приближение врага ударами артиллерии и всепогодной авиации. К настоящему моменту атаки ВСУ под Ореховом отражены.
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3 комментария
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:41
    +2
    «диверсионные группы» горели на правом берегу Днепра после ударов российской авиации.
    С ВСУ только так - огнем и мечом.
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 06:49
    -5
    Пестня :наносятся удары, эффективно повышается эффективность.
    А запад поднимает ставки.
    День города проводить в ваших городах будут ?
    Ряженные, салюты,спорт соревнования, ярмарки и обращения меров об росте благосостояний
    1. Andrey “andrewTSO” D
      Andrey “andrewTSO” D Сегодня, 07:22
      0
      эффективно повышается эффективность

      Пойди помоги побратымам в контрнахрюке - без тебя... эффективности им не хватает)))