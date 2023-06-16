Российская авиация нанесла удары по объектам противника на правом берегу Днепра в Херсонской области

Российская боевая авиация нанесла в ночное время суток удары по позициям и объектам ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Наиболее «жарко» было на противоположном берегу от Новой Каховки. В результате одного из попаданий возник сильный пожар. Сообщается, что огневое поражение было нанесено личному составу и складу с оружием армии противника.
Ночью противник пытался атаковать Новую Каховку и другие российские города на левом берегу Днепра в Херсонской области с помощью беспилотников. Российские военные открывали огонь из зениток и автоматического оружия. Украинская пропаганда тут же выдала в сеть материалы о якобы «прорыве диверсионной группы в Новую Каховку и начавшемся там бое». На деле же, «диверсионные группы» горели на правом берегу Днепра после ударов российской авиации.
В ночные часы противник предпринимал попытки нового прорыва. Но было это снова на Ореховском направлении, где в очередной раз ВСУ использовали ротные тактические группы при поддержке бронетехники. Бои шли к югу от Орехова, где в очередной раз российские войска встретили приближение врага ударами артиллерии и всепогодной авиации. К настоящему моменту атаки ВСУ под Ореховом отражены.