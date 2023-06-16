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Американское издание: Обучавшийся два года в США украинский пилот был сбит в первом же бою

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Американское издание: Обучавшийся два года в США украинский пилот был сбит в первом же бою

Сбитый еще в начале июня над территорией ДНР пилот Воздушных сил ВСУ с позывным Nomad не проходил стажировку в США, он там полноценно обучался длительное время. Об этом пишет Politico со ссылкой на американских военных.


В начале июня этого года в одном из боев над территорией ДНР был сбит украинский истребитель МиГ-29, которым управлял пилот Воздушных сил ВСУ майор Владислав Савельев. Произошло это 2 июня, самолет упал в районе Копачей, пилот погиб. Другие подробности не сообщались, кроме того, что он был давним поклонником американцев и проходил стажировку в США.

На самом деле, Савельев не просто проходил стажировку в США, он там полноценно обучался. По данным американского издания, подготовка украинского пилота продолжалась два года, все это время он занимался на одной из авиабаз ВВС США в Миссисипи. После возвращения на Украину он был сбит в первом же вылете. Два года подготовки и первый бой, оказавшийся последним. Это к тому, что в Киеве надеются за короткое время подготовить "непобедимых" пилотов на американские F-16.

Гибель Савельева подтверждает и полковник ВВС в отставке Джеффри Фишер, он также заявил, что обученного в США пилота сбили "в одном из первых" вылетов.

Кстати, двухгодичное обучение Владислава Савельева никак не связано с предполагаемыми поставками американских истребителей F-16 Украине, это отдельная программа по подготовке иностранных пилотов, реализуемая ВВС США с 1995 года.

План обучения иностранных пилотов в Соединенных Штатах создали в 1995 году. Программа не связана с предполагаемыми поставками Киеву истребителей F-16

- пишет издание.
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53 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:59
    +8
    С почином наших - первый "переобученный" ! good
    Два года денежных вливаний на обучение - и приземление с полным ртом земли.
    Всем им таких приземлений.
    1. палестинец
      палестинец Сегодня, 07:02
      0
      Дмитрий приветствую, давно не видел твоих комментариев)
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:04
        +1
        Приветствую Олег. hi
        Да я вроде никуда не пропадал - всегда здесь по возможности.
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 07:58
        0
        Цитата: палестинец
        Дмитрий приветствую, давно не видел твоих комментариев

        Да нет, не пропадает, постоянно вижу.
    2. ЧистыеКлючи
      ЧистыеКлючи Сегодня, 07:22
      +3
      Хронология жесткого останавливающего приземления нацистских летаков - сначала полный рот земли, затем в затылок долетает жо..задница. Неудобно в итоге. ))
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 08:05
        0
        А ракету обучали целые поколения ....... good
    3. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 07:25
      +4
      Вряд ли он первый. Он учился по программе которая работает с 1995г., у него обучение началось ещё до того как началась война. И я уверен что он не первый пилот проходивший такую подготовку.
      1. seregatara1969
        seregatara1969 Сегодня, 07:30
        +1
        Это сколько стоит обучить летуна? И тут же мордой в землю до испепеления.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 07:36
          0
          Явно недешево это стоит - теоретические занятия, тренажёры, учебные полеты (а это горючка и износ техники), работа пилота-инструктора и наземного персонала по подготовке вылета, и т.п. Недёшево.
          1. Aken
            Aken Сегодня, 07:55
            0
            А ещё кормить его, одевать.
            Когда-то встречал цифру 800 тыс. долларов - столько стоит подготовка пилота. Хотя, могу и ошибаться. Но всё равно цифры немалые.
          2. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 08:00
            +1
            Цитата: Nexcom
            Явно недешево это стоит - теоретические занятия, тренажёры, учебные полеты (

            Стоимость подготовки пилота базовой квалификации для истребителя F-16 составляет около 5,6 миллиона долларов, для истребителя F-35A — 10,17 миллиона долларов, а для истребителя F-22 — 10,9 миллиона долларов. Непомерно высока и стоимость подготовки пилотов штурмовиков и бомбардировщиков.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:59
    +4
    подготовка украинского пилота продолжалась два года... был сбит в первом же вылете.
    Действительно надежды Киева на F-16, как панацею довольно призрачны, если только с самолетами не поставят и пилотов - "добровольцев" с богатым боевым и опытом эксплуатации этого самолета в различных условиях.
    1. WhiteFallen
      WhiteFallen Сегодня, 07:01
      +5
      Они надеются с истребителей ракеты пускать. Ясен фиг, что их посбивают, рано или поздно. Зато будут умирать за американские интересы - они же так хотели стать частью Европы. Ну ну
      1. barclay
        barclay Сегодня, 07:24
        +1
        Цитата: WhiteFallen
        ...Зато будут умирать за американские интересы - они же так хотели стать частью Европы. Ну ну

        Да, они просто тупо кипятком писают от любой западной техники. Как папуасы перед бусами. Так их воспитали. И на этой почве этих зомбированных баранов америка использует в своих интересах.
    2. антивирус
      антивирус Сегодня, 07:04
      +4
      Главное - обслуга и тех регламенты.
      Сво в войну должна перетечь. Аэродромы и вокруг них долбить. Без жалости к "мирномунаселению"
    3. БойКот
      БойКот Сегодня, 07:41
      0
      добровольцев" с богатым боевым и опытом эксплуатации этого самолета в различных условиях.
      Опыт то у них есть, но различные условия? Где это натовские летуны видели противодействие современной ПВО и равной истребительной авиации? Чистые теоретики.
  3. палестинец
    палестинец Сегодня, 07:00
    +3
    топ ган на минималках... не вышло из него Тома Круза... добавить нечего..
  4. Б-15
    Б-15 Сегодня, 07:01
    +3
    Значит слишком хорошо учился летать на американских истребителях. Навыки на МИГ29 притупились.
    А превозношение всего американского перед остальным довершило.
    Земля ему стекловатой.
    Остаётся один вопрос - а сколько было таких одарённых на одной из авиабаз ВВС США в Миссисипи?
  5. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 07:01
    0
    В США обучают пилотов МиГ-29?..............
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:06
      +4
      Там есть эскадрилья "Агрессор",и да,они на "Мигах".Во всяком случае был один ,из бывшей ГДР.Я не вижу кардинальной разницы пилотирования амерзских и наших самолетах.Дело в применении оружия,то тут надо переучиваться
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:20
        -2
        А запчасти они откуда берут? МиГ29 не вечные - им тоже регламент нужен, обслуживание, запчасти. Не ну могут конечно поляков и болгар привлечь для такого дела - они то эту технику хорошо знают. хотя запчасти им брать тоже неоткуда.

        зы Израильтяне тоже знают эту технику - они полякам перепиливали 29е под НАТОвские боеприпасы и навигацию-связь лепили туда НАТОвское.
      2. Герман 4223
        Герман 4223 Сегодня, 07:37
        0
        Эскадрилья агрессор летает на американских самолётах и готовит американских пилотов. Никто не учил украинского лётчика на МиГ-29 в США. Его обучение началось ещё до войны. Программа работает с 1995г., готовили их на западные машины. А раз готовили летунов то и технический персонал наверняка тоже.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:04
    +6
    Владислав Савельев ,мог бы и остаться в США кукурузные поля с самолёта опылять,но он захотел убивать русских.

    " Странник" хренов.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:05
      +3
      Обер-лейтенант шароварных люфтваффе (если на гансовский лад интерпретировать его погоны - сильно уж похожи).

      зы Это не свидомо для него было поля амерам опылять.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 07:58
        0
        Мог бы клубнику собирать. Свидомиты в Польше не брезгуют. А в Америкосии это втройне почётно.
        Мог бы стать бригадиром у мексиканцев. Жил бы себе припеваючи.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:17
      +3
      Я не думаю,что у него был выбор-остаться или поехать назад на неньку.Если исходить из реальности-он был пилотом укроВВС и выбора не было.Друоое дело,если бы он свалил раньше начала войны.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 08:03
      0
      Цитата: tralflot1832
      Владислав Савельев ,мог бы и остаться в США кукурузные поля с самолёта опылять,но он захотел убивать русских.

      Чисто русское лицо, но лицо мамлюка-власовца.
  7. bober1982
    bober1982 Сегодня, 07:04
    +1
    Что здесь неожиданного,украинский летчик не имел никакого боевого опыта,всего лишь два года переподготовки,уровень нулевой,на F-16 будет ещё хуже.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:06
      0
      Да, будет хуже им на Ф-16. разве только если издалека ракетами шмалять не входя в зону работы наших ПВО и ВКС.
      1. Герман 4223
        Герман 4223 Сегодня, 07:44
        0
        Су-27 и МиГ-29 тоже ракеты издалека пускать могут. Только у первого бортовая РЛС явно помощнее будет чем у ф-16 .
  8. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 07:04
    +1
    Программа не связана с предполагаемыми поставками Киеву истребителей F-16

    Значит она более широкая,и сколько таких летунов для Украины они подготовили ? Это говорит о том ,что поставки самолётов могли начаться хоть в первый день войны. Для того чтобы их принять всё было подготовлено за ранее.
  9. Степняк
    Степняк Сегодня, 07:07
    +1
    У НАТО есть ещё вариант - "Ли-Си-Цин". Нашим в Юго-Восточной Азии этот вариант хорошо зашёл.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:10
      +1
      Ну у них это будет как Петро Джонсонюк и тому подобное. wassat
  10. andrey682006
    andrey682006 Сегодня, 07:12
    -1
    Так кого наши сбили? Украинца или американца?
  11. Светлан
    Светлан Сегодня, 07:12
    +1
    Умер Максим да и xep c ним )))
    ..
    Амеры плохие учителя говорил телевезионный эксперт Яков Кэдми. И с ним трудно не согласится. Все армейские, кого они готовят или готовили получают и получали по щам.
  12. Tagan
    Tagan Сегодня, 07:15
    +2
    Цитата: rotmistr60
    Действительно надежды Киева на F-16, как панацею довольно призрачны, если только с самолетами не поставят и пилотов - "добровольцев" с богатым боевым и опытом эксплуатации этого самолета в различных условиях.

    По-моему, вся эта раздутая на весь мир история с обучением украинских пилотов для отвода глаз. Майданутым мартышкам через
    несколько месяцев обучения пилотировать импортную технику вряд-ли доверят(пусть и не новую).
  13. Sith
    Sith Сегодня, 07:15
    +1
    Цитата: Степняк
    У НАТО есть ещё вариант - "Ли-Си-Цин". Нашим в Юго-Восточной Азии этот вариант хорошо зашёл.

    Вариант хороший ... но "тяжёлое" ПВО мы делали против боевых самолётов и крылатых ракет ... в первую очередь
    Чтобы пустить часть ракет придётся входить в зону тяжёлого ПВО и истребительной авиации ... ибо обнаружить F-16 проще чем мелкие ракеты Storm Shadow или пущенные заряды хаймарса
    Ну и последнее ... F-16 по возможностями это ближе к Миг-29 , в чём то он его превосходит в чём то Миг
    А Миг-29 в каком то количестве уже были у 404й и большую часть разбили на земле , а не в полёте
  14. Комментарий был удален.
  15. Andrey “andrewTSO” D
    Andrey “andrewTSO” D Сегодня, 07:17
    +2
    Не забываем, что к тем F-16 ещё и инженеры разных мастей нужны: от двигателистов до оружейников... Причём на аэродромах на ЛБС, а не "где-то там")))
    1. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 07:57
      0
      А вы думаете что они пилотов на свои самолёты с 1995г., готовят,а про технический персонал забыли? Эти всё заранее продумывают.
  16. bober1982
    bober1982 Сегодня, 07:19
    0
    Кстати,на фото у Савельева,знак классности - второй,хотя вряд ли и ему соответствовал,саму командировку в Штаты,с точки зрения профессиональной подготовки именно на МиГ-29,трудно назвать правильным решением,с житейской точки зрения,конечно он получил удовольствие от жизни и некоторую передышку,которая так грубо прервалась.
  17. Рядовой СА
    Рядовой СА Сегодня, 07:19
    +1
    Да ... В бою летать , это не хотдоги жрать и в кино " Топган" таращиться ...
  18. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:25
    -1
    Цитата: rotmistr60
    подготовка украинского пилота продолжалась два года... был сбит в первом же вылете.
    Действительно надежды Киева на F-16, как панацею довольно призрачны, если только с самолетами не поставят и пилотов - "добровольцев" с богатым боевым и опытом эксплуатации этого самолета в различных условиях.

    Опыт воздушных боёв это: Корея и Вьетнам: это последние места где встречались равные с равными. Израиль имеет хороших лётчиков, но это не реально. Афганистан и Ирак? Там воздушных боев не было или было, но очень мало.(в Ираке) Лучший боевой опыт, как ни крути у наших летчиков и у укронацистов.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:28
      0
      У укронацистов уже хорошо так проредили их лётный состав. Думаю что там опытных уже мало осталось - если шароварные даже летунов-пенсионеров своих за штурвал садили.
  19. lukash66
    lukash66 Сегодня, 07:31
    0
    Туда ему и дорога. Главное, что удивляет, Владислав Савельев, а не какой нить Петро Кузьменко. Вроде как чистокровный русак, как так? Так продать и предать. Ну хотя во время ВОВ хватало и таких во всяких айнзац командах и полицаях.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:39
      +3
      К сожалению там хватает таких с промытыми мозгами.... Даже несмотря на явно русские имена и фамилии. И их уже к сожалению не переубедить.
    2. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 08:16
      0
      А на ко фамилии не русские? Там до революции про Украину особо и не слышал. Все были русскими.
  20. carpenter
    carpenter Сегодня, 07:45
    +1
    Гибель Савельева подтверждает и полковник ВВС в отставке Джеффри Фишер

    Погиб власовец, сожаления нет никакого.
  21. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:59
    0
    Цитата: Nexcom
    У укронацистов уже хорошо так проредили их лётный состав. Думаю что там опытных уже мало осталось - если шароварные даже летунов-пенсионеров своих за штурвал садили.

    Возможно, но естественный отбор никто не отменял: выживает сильнейший.
  22. Велобосс
    Велобосс Сегодня, 08:01
    0
    Так скорее всего они и не будут учавствовать в прямом воздушном бою на F-16, или подлетать в зону действия нашего ПВО, взлетели выпустили "ракету" И вернулись..
  23. kenpachi
    kenpachi Сегодня, 08:02
    -2
    Цитата: Nexcom
    К сожалению там хватает таких с промытыми мозгами

    Ха, электорат Путина рассуждает о промытых мозгах
  24. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:10
    0
    Цитата: Велобосс
    Так скорее всего они и не будут учавствовать в прямом воздушном бою на F-16, или подлетать в зону действия нашего ПВО, взлетели выпустили "ракету" И вернулись..

    Большие сомнения, что планируются поставки авиации только лишь ради того, чтобы подпрыгнуть, выпустить ракету и убежать. Предполагаю, что задачи несколько шире.
  25. Konnick
    Konnick Сегодня, 08:36
    0
    Цитата: Tagan
    Цитата: Велобосс
    Так скорее всего они и не будут учавствовать в прямом воздушном бою на F-16, или подлетать в зону действия нашего ПВО, взлетели выпустили "ракету" И вернулись..

    Большие сомнения, что планируются поставки авиации только лишь ради того, чтобы подпрыгнуть, выпустить ракету и убежать. Предполагаю, что задачи несколько шире.


    Основная задача F-16 это ПВО, а не удары по нашим войскам. Возможность прикрыть гораздо большее пространство чем наземные комплексы.
  26. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 08:41
    0
    Больше похоже, их там не лететь учили а мозги промывали американской идеологией и русофобией.