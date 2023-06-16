План обучения иностранных пилотов в Соединенных Штатах создали в 1995 году. Программа не связана с предполагаемыми поставками Киеву истребителей F-16

Сбитый еще в начале июня над территорией ДНР пилот Воздушных сил ВСУ с позывным Nomad не проходил стажировку в США, он там полноценно обучался длительное время. Об этом пишет Politico со ссылкой на американских военных.В начале июня этого года в одном из боев над территорией ДНР был сбит украинский истребитель МиГ-29, которым управлял пилот Воздушных сил ВСУ майор Владислав Савельев. Произошло это 2 июня, самолет упал в районе Копачей, пилот погиб. Другие подробности не сообщались, кроме того, что он был давним поклонником американцев и проходил стажировку в США.На самом деле, Савельев не просто проходил стажировку в США, он там полноценно обучался. По данным американского издания, подготовка украинского пилота продолжалась два года, все это время он занимался на одной из авиабаз ВВС США в Миссисипи. После возвращения на Украину он был сбит в первом же вылете. Два года подготовки и первый бой, оказавшийся последним. Это к тому, что в Киеве надеются за короткое время подготовить "непобедимых" пилотов на американские F-16.Гибель Савельева подтверждает и полковник ВВС в отставке Джеффри Фишер, он также заявил, что обученного в США пилота сбили "в одном из первых" вылетов.Кстати, двухгодичное обучение Владислава Савельева никак не связано с предполагаемыми поставками американских истребителей F-16 Украине, это отдельная программа по подготовке иностранных пилотов, реализуемая ВВС США с 1995 года.- пишет издание.