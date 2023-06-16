Представитель украинского ГУР о Буданове: Десять минут назад с ним общался, он весь в работе, аппетит хороший

После заявлений в российской прессе со ссылкой на украинские источники о том, что начальник главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в связи с ранением направлен на лечение в Германию, комментировать вопрос взялся представитель ГУР Андрей Юсов.
В эфире так называемого всеукраинского телемарафона Юсов, у которого поинтересовались состоянием Буданова, заявил, что на тот момент «10 минут назад с ним общался».
Юсов:
Он полон планов, весь в работе.
По словам представителя ГУР, у начальника управления разведки «мало свободного времени для того, чтобы самому выйти в эфир и сделать заявление».
Юсов:
У него (Буданова) огромное число задач. При этом его дела идут отлично, здоровье прекрасное, аппетит хороший.
Напомним, что несколько дней назад на фоне начавшегося украинского контрнаступления Буданов (или образ Буданова) был выведен в украинский эфир, где он «многозначительно» молчал несколько десятков секунд.
Комментируя слова Юсова, пользователи в сети отметили, что почему-то ранее «огромное количество задач» не мешало Буданову чуть ли не ежедневно давать интервью и комментировать любой «чих». Теперь же задачи это делать ему мешают, но «аппетит хороший». Либо Буданов действительно не в состоянии давать комментарии, либо «контрнаступление» ВСУ идёт совсем не так, как оно было запланировано и как его ранее описывал (как «очень быстрое, стремительное») начальник ГУР. Либо оба варианта правильные.