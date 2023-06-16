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Представитель украинского ГУР о Буданове: Десять минут назад с ним общался, он весь в работе, аппетит хороший

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Представитель украинского ГУР о Буданове: Десять минут назад с ним общался, он весь в работе, аппетит хороший

После заявлений в российской прессе со ссылкой на украинские источники о том, что начальник главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в связи с ранением направлен на лечение в Германию, комментировать вопрос взялся представитель ГУР Андрей Юсов.


В эфире так называемого всеукраинского телемарафона Юсов, у которого поинтересовались состоянием Буданова, заявил, что на тот момент «10 минут назад с ним общался».

Юсов:

Он полон планов, весь в работе.

По словам представителя ГУР, у начальника управления разведки «мало свободного времени для того, чтобы самому выйти в эфир и сделать заявление».

Юсов:

У него (Буданова) огромное число задач. При этом его дела идут отлично, здоровье прекрасное, аппетит хороший.

Напомним, что несколько дней назад на фоне начавшегося украинского контрнаступления Буданов (или образ Буданова) был выведен в украинский эфир, где он «многозначительно» молчал несколько десятков секунд.

Комментируя слова Юсова, пользователи в сети отметили, что почему-то ранее «огромное количество задач» не мешало Буданову чуть ли не ежедневно давать интервью и комментировать любой «чих». Теперь же задачи это делать ему мешают, но «аппетит хороший». Либо Буданов действительно не в состоянии давать комментарии, либо «контрнаступление» ВСУ идёт совсем не так, как оно было запланировано и как его ранее описывал (как «очень быстрое, стремительное») начальник ГУР. Либо оба варианта правильные.
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43 комментария
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  1. lukash66
    lukash66 Сегодня, 07:23
    +15
    Все как с ЕБН, рукопожатие крепкое, весь в работе, здоровье отличное.)))
    1. Mister X
      Mister X Сегодня, 07:34
      +3
      Анекдот в тему про Брежнева )
      - Политбюро заявляет, что болезнь дорогого Леонида Ильича является вымыслом!
      Он встаёт в 7 утра, и справляет малую нужду.
      Затем в 7:30 он справляет большую.
      А в 8 утра он встаёт с постели...
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 07:41
      +6
      Цитата: lukash66
      Все как с ЕБН, рукопожатие крепкое, весь в работе, здоровье отличное.

      Если бутылкой по голове долбанут, то пипл через месяц еле оклимается, а тут "Кинжалом", да не Буданов работает, а весь немецкий госпиталь, на него работает.
    3. стар
      стар Сегодня, 08:00
      +6
      В Берлинской клинике перед операцией случайно перепутали медкарты Кирилла Буданова и пациента, который лежал в соседней палате.

      И теперь Кирилл не пирожок, а сладкая булочка.
  2. seregatara1969
    seregatara1969 Сегодня, 07:25
    +2
    Общение подразумевает родство души, а тут два мужика общаются! Как то у них там не так с родством души,через задницу всё.
    1. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 07:41
      +4
      Таки да! американцев(усов) членосос! Это вся Одесса знает!
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:27
    +13
    Аппетита хороший,но срёт через трубочку. wassat
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 07:36
      +10
      И жрет через капельницу, а мог бы быть хорошим заробитчаниным.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:41
        +5
        Вот прям так интересно как он там жрёть и срёть - без этого прям новости - не новости.

        зы Ну а чего не сообщили для полноты картины стул у него жидкий или какой? wassat
        Может бедняжку пучит и ему медсёстры немецкие пузо массируют?? lol
        1. 30 вис
          30 вис Сегодня, 07:55
          0
          Цитата: Nexcom
          Может бедняжку пучит и ему медсёстры немецкие пузо массируют??

          Любой каприз исполняют за деньги ...
        2. Наган
          Наган Сегодня, 07:57
          +6
          Цитата: Nexcom
          Может бедняжку пучит и ему медсёстры немецкие пузо массируют??

          Слабым дрожащим голосом пациента:Сестра... пожалуйста, покрутите мне яйца... ах, спасибо, было очень приятно... хотя я имел в виду гоголь-моголь.
  4. Б-15
    Б-15 Сегодня, 07:28
    +3
    Слишком много превосходных степеней.
    Если предположить, что он отлёживается в госпитале в Германии, то всё встаёт на свои места. Т.е.
    жив, здоровье на поправку, много планов на будущее.
    Очень жалко, что не с концами, а только шкурку попортили.
    1. kromer
      kromer Сегодня, 07:35
      +2
      Цитата: Б-15
      жив, здоровье на поправку, много планов на будущее.


      Это фантастика. Причём ненаучная.
    2. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 07:43
      +3
      Цитата: Б-15
      Очень жалко, что не с концами, а только шкурку попортили.

      И так хорошо, теперь если выживет, будет бояться рот открыть, лишний раз. А в туалет будет ходить, каждый раз, услышав сирену воздушной тревоги.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:47
        0
        Скорее наоборот - остатки мозгов отшибли, трындеть будет - не остановить. yes
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 07:55
          +2
          Цитата: Nexcom
          Скорее наоборот - остатки мозгов отшибли, трындеть будет - не остановить.

          Этот уже отвоевался, будет теперь гуано через тряпочку сосать.
      2. Бывший солда
        Бывший солда Сегодня, 08:01
        +3
        И так хорошо, теперь если выживет, будет бояться рот открыть, лишний раз

        Теперь очередь Миши Подоляки ловить ракету в окно. Но скорее всего он уже забыл дорогу в свой кабинет чтоб не попасть на соседнюю койку к Буданову.
        1. Южноукраинец
          Южноукраинец Сегодня, 08:04
          +1
          Цитата: Бывший солда
          Теперь очередь Миши Подоляки ловить ракету в окно.

          В обязательном порядке. Этот наговорил на четвертование. И про Данилова не забыть.
      3. 30 вис
        30 вис Сегодня, 08:02
        +1
        Цитата: Южноукраинец
        И так хорошо, теперь если выживет, будет бояться рот открыть, лишний раз. А в туалет будет ходить, каждый раз, услышав сирену воздушной тревоги.

        Там уже два таких клиента . Залужный , Буданов . И не слышно их и не видно их . Ещё несколько экземпляров прибавить , остальные забьются в бункере под стол . Чё там Зеля , Резников ,Данилов , Арестович и остальная гоп компания губами шлёпают , воздухом дышат , кислород ценный расходуют . Пора на встречу к батьке бандере ! Можно и мерзкого типчика Гордона прихватить . воняет экологию портит в Киеве .
    3. Andrey “andrewTSO” D
      Andrey “andrewTSO” D Сегодня, 08:01
      0
      Очень жалко, что не с концами

      Так-то совершенно не факт... Сказать можно всякое - язык без костей
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:30
    +5
    Эту войну отличает не признание фактов: особенно это характерно для украинских нацистов и сотрудников ЦИПСО.
  6. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:30
    +4
    Ага то на "задании" с его то узнаваемостью, то весь в делах, потом окажется что ушёл в "оппозицию" как Залужный.
  7. carpenter
    carpenter Сегодня, 07:33
    +2
    американцев:

    Он полон планов, весь в работе.

    Ну хоть один признался, что самый главный гестаповец Украины между небом землёй.
  8. Tagan
    Tagan Сегодня, 07:34
    +2
    Цитата: tralflot1832
    Аппетита хороший,но срёт через трубочку. wassat

    Вот-вот, как только в качестве аргумента начинают приводить хороший аппетит, то появляются ассоциации с животным. Шариков-X. Вон и Залужный загадочно-придурковато улыбается, но с аппетитом видать тоже все в порядке.
    1. Комментарий был удален.
  9. БойКот
    БойКот Сегодня, 07:36
    0
    У кота Шрёдингера ещё один коллега. Но ничего, скоро коробочку откроем, посмотрим. Предлагаю статью в УК: за умышленное враньё в СМИ и сети. Помойки надо чистить, иначе задыхается.
  10. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 07:37
    0
    Нашли кого слушать! В узких кругах одесского специфического бомонда , А.усов известен как большой любитель исполнять минет , причём особенно любил глотать. Вот и думайте , верить членососу или нет.
  11. doktorkurgan
    doktorkurgan Сегодня, 07:40
    +3
    Понятно.
    Общительный, хорошо кушает и какает.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:49
      +1
      ...особенно любит общаться когда какает....
  12. Prometey
    Prometey Сегодня, 07:41
    +4
    При этом его дела идут отлично, здоровье прекрасное, аппетит хороший.
    Читаем между строк - состояние пациента стабильно-тяжелое ,в коме. Все необходимое для жизнеобеспечения получает через капельницу.
  13. сойка_тк
    сойка_тк Сегодня, 07:47
    +1
    И что-то давно не слышно, не видно долбодятла Данилова. Его тоже одолел аппетит так, что с горшка не слезть?
  14. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:49
    0
    его дела идут отлично, здоровье прекрасное, аппетит хороший
    Забыл добавить, что крепкое рукопожатие, работает с документами. Значит информацию о госпитале в Германии где якобы находится Буданов в тяжелом состоянии опровергает или пытается опровергнуть?
  15. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 07:50
    +1
    10 минут назад с ним общался


    медиум что ли очередной?
  16. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 07:51
    +1
    Детский сад какой-то. Кирюша Буданов кушает хорошо, аппетит хороший, а Вова Зеленский внюхивает отлично. sad
  17. marc75
    marc75 Сегодня, 07:53
    +1
    Просто Буданов с Залужным поженились, у них медовый месяц, не мешайте им...
  18. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 07:54
    0
    Ну конечно аппетит хороший, когда ворует с Зеленским деньги, когда их считает и когда узнает на сколько укров стало меньше, чего ему страдать то?
  19. Sith
    Sith Сегодня, 07:55
    +2
    Американцы как в звёздных войнах сделают из останков Буданова ... укроДартВейдера!
    Он будет шумно дышать на камеру ... и зло поглядывать через стекло забрала
  20. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 07:58
    0
    У залужного уже пару месяцев и с аппетитом все хорошо и дел невпроворот... все никак не наестся трудяга
  21. bambr731
    bambr731 Сегодня, 08:01
    +1
    По словам представителя ГУР, у начальника управления разведки «мало свободного времени для того, чтобы самому выйти в эфир и сделать заявление».

    Самому выйти в эфир и сделать заявление - это как раз то, чем занимается весь офис Зеленского. Важнее этого нет ничего
  22. Andrey “andrewTSO” D
    Andrey “andrewTSO” D Сегодня, 08:06
    0
    Цитата: Sith
    укроДартВейдера

    У них, в тему, подобное тело на президентские выборы выползало
  23. HAM
    HAM Сегодня, 08:09
    +1
    Чисто логически-надо всё понимать "от противного",если пишут что "всё отлично"=работает,то,похоже,уже некролог готов.......чем больше пытаются в чём то убедить,тем больше возникают сомнения в этом....
  24. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 08:15
    0
    Ага, тоже самое рассказывают про залужного))) правда уже полтора месяца нигде не показывают)))
  25. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:43
    0
    Залужного там видели ,тут видели ,только одни слухи .................и вот теперь у Буданова все нормально ,но аккумулятор сел на телефоне
  26. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:52
    0
    Голливуд по заказу Пентагона пару роликов смонтирует, на экране будут как живые.