Представитель украинского ГУР о Буданове: Десять минут назад с ним общался, он весь в работе, аппетит хороший

Он полон планов, весь в работе.

У него (Буданова) огромное число задач. При этом его дела идут отлично, здоровье прекрасное, аппетит хороший.

После заявлений в российской прессе со ссылкой на украинские источники о том, что начальник главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в связи с ранением направлен на лечение в Германию, комментировать вопрос взялся представитель ГУР Андрей Юсов.В эфире так называемого всеукраинского телемарафона Юсов, у которого поинтересовались состоянием Буданова, заявил, что на тот момент «10 минут назад с ним общался».Юсов:По словам представителя ГУР, у начальника управления разведки «мало свободного времени для того, чтобы самому выйти в эфир и сделать заявление».Юсов:Напомним, что несколько дней назад на фоне начавшегося украинского контрнаступления Буданов (или образ Буданова) был выведен в украинский эфир, где он «многозначительно» молчал несколько десятков секунд.Комментируя слова Юсова, пользователи в сети отметили, что почему-то ранее «огромное количество задач» не мешало Буданову чуть ли не ежедневно давать интервью и комментировать любой «чих». Теперь же задачи это делать ему мешают, но «аппетит хороший». Либо Буданов действительно не в состоянии давать комментарии, либо «контрнаступление» ВСУ идёт совсем не так, как оно было запланировано и как его ранее описывал (как «очень быстрое, стремительное») начальник ГУР. Либо оба варианта правильные.