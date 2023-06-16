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Джо Байден поддержит вступление Украины в НАТО по упрощенной процедуре, но только после победы над Россией

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Джо Байден поддержит вступление Украины в НАТО по упрощенной процедуре, но только после победы над Россией

США поддержат инициативу генсека НАТО Йенса Столтенберга по "упрощенной" процедуре принятия Украины в альянс после окончания конфликта. По крайней мере, Джо Байден точно поддержит. Об этом сообщает Axios.


По данным американского новостного портала, ссылающегося на собственные источники, Байден заявил о полной поддержке плана Столтенберга по принятию Украины в НАТО без выполнения пунктов плана действий по членству, который Киев до сих пор и не получил. Но все это будет реализовано только в том случае, если Украина победит Россию. В ином случае никакое членство в альянсе Киеву не светит, не сумевшая выполнить планы Запада Украина в НАТО не нужна.

Сейчас Зеленский изо всех сил пытается как-то влезть в приоткрывшуюся дверь альянса надеясь, что на саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет в июле, Украине предложат что-то конкретное вместо пустых обещаний. А мнения по этому вопросу в Европе разделились, причем кардинально. Большинство стран "старой" Европы против принятия Украины в альянс, более "молодая" часть топит за вступление. Естественно, что вторую группу возглавляет Польша, а поддакивают ей прибалтийские лимитрофы, требующие от США доказательств того, что американцы примут Украину в НАТО.

Пока же Столтенберг предлагает дождаться окончания конфликта и его результатов, а оттуда уже решать. Но, это не запрещает давать Киеву очередные обещания.

Ранее в США предложили для Украины "израильский вариант" сотрудничества без вступления в НАТО, но с поддержкой со стороны альянса. Киев такой вариант не устроил, Зеленский его раскритиковал, а глава МИД Украины Кулеба назвал его "танком без пушки".
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12 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:25
    +2
    Байден,совсем выжил из ума( пришлось слишком много слов писать,а то ИИ ВО не пропустит) wassat
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 08:16
      -1
      Байден слишком большой оптимист. smile
      С его деменцией то ему нужно не о победе над Россией думать, а как бы доковылять до собственной могилы на кладбище.
  2. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 07:28
    +5
    Интересно, хоть кто-нибудь из украинцев понимает, что это приговор Украине?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:34
      +1
      Им это уже похоже побоку. Выбора у них нет - или сдаваться, или воевать до полного уничтожения Неньки. Победить им самим крайне сомнительно.
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:29
    +2
    До победы украины над Россией не доживет не только Байден, но и его пра-пра-пра-пра..... правнуки. Потому, что этого не будет никогда!
  4. bambr731
    bambr731 Сегодня, 07:39
    0
    Байден заявил о полной поддержке плана Столтенберга по принятию Украины в НАТО без выполнения пунктов плана действий по членству, который Киев до сих пор и не получил. Но все это будет реализовано только в том случае, если Украина победит Россию.

    Украина победит Россию? Не в этой жизни дедуля и не в этой реальности
  5. Наган
    Наган Сегодня, 07:41
    +2
    Джо Байдену осталось рулить полтора года, из которых один год предвыборный, в который президентам не рекомендуется делать резких движений, чтоб не проиграть и не потянуть за собой ко дну кучу однопартийцев на выборных должностях рангом пониже. Пример - затеянная Картером в 1980 силовая акция по освобождению персонала посольства в Иране, взятых аятоллами в заложники. Полный крах, потеря нескольких вертушек, а в результате сокрушительная победа Рейгана на выборах. Победа Зеленского за остатние полгода, в которые у Байдена будет относительная свобода действий? Даже не смешно.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 07:49
      +1
      Наган.Почитываю NYT( она в России бесплатно).Особенно нравится читать комментарии.Там такое пишут,что наши комментаторы на ВО отдыхают .
  6. григорьевич
    григорьевич Сегодня, 07:47
    +2
    Я тебя поцелую,но потом,если захочешь.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:54
    +1
    Байден двумя руками за, но... после окончания конфликта. Старая Европа хоть и свихнулась на почве русофобии, но все же понимает, что принять Украину в НАТО себе боком выйдет. С поляками, прибалтами и даже чехами понятно - здравый смысл давно утерян, остались только эмоции. Вот эмоции в конечном счете и подведут.
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:57
    +2
    Байден подписал нацисткой Украине смертный приговор.
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:33
    0
    У нас и у них критерии победы разные. Окраина завтра займет одну деревню в три двора и по указке обкома начнут на все лады завывать, что это и есть победа, по аналогии с мулькой СП/залужа.
    И пусть весь мир хавает эту лабуду. Смешно? Да, но с СП же прокатывает, уже даже наши некоторые комментаторы соглашаются со следом залужи.