Джо Байден поддержит вступление Украины в НАТО по упрощенной процедуре, но только после победы над Россией

США поддержат инициативу генсека НАТО Йенса Столтенберга по "упрощенной" процедуре принятия Украины в альянс после окончания конфликта. По крайней мере, Джо Байден точно поддержит. Об этом сообщает Axios.
По данным американского новостного портала, ссылающегося на собственные источники, Байден заявил о полной поддержке плана Столтенберга по принятию Украины в НАТО без выполнения пунктов плана действий по членству, который Киев до сих пор и не получил. Но все это будет реализовано только в том случае, если Украина победит Россию. В ином случае никакое членство в альянсе Киеву не светит, не сумевшая выполнить планы Запада Украина в НАТО не нужна.
Сейчас Зеленский изо всех сил пытается как-то влезть в приоткрывшуюся дверь альянса надеясь, что на саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет в июле, Украине предложат что-то конкретное вместо пустых обещаний. А мнения по этому вопросу в Европе разделились, причем кардинально. Большинство стран "старой" Европы против принятия Украины в альянс, более "молодая" часть топит за вступление. Естественно, что вторую группу возглавляет Польша, а поддакивают ей прибалтийские лимитрофы, требующие от США доказательств того, что американцы примут Украину в НАТО.
Пока же Столтенберг предлагает дождаться окончания конфликта и его результатов, а оттуда уже решать. Но, это не запрещает давать Киеву очередные обещания.
Ранее в США предложили для Украины "израильский вариант" сотрудничества без вступления в НАТО, но с поддержкой со стороны альянса. Киев такой вариант не устроил, Зеленский его раскритиковал, а глава МИД Украины Кулеба назвал его "танком без пушки".