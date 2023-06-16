В течение как минимум 5 суток ВСУ не применяют немецкие танки Leopard ни на одном из направлений своего наступления

В течение как минимум 5 суток украинская армия ни на одном из направлений своего контрнаступления не применила ни одного немецкого танка «Леопард».
Украинские чиновники пытаются сохранять лицо, заявляя, будто бы никакого контрнаступления вообще не начиналось, а это были «предварительные формирующие действия». Однако на Западе дают вполне однозначный вердикт: первый этап контрнаступательной операции ВСУ «не принёс тех результатов, которые изначально были обозначены в планах».
Уже в первые несколько часов применения немецких танков Leopard выяснилось наличие значительных проблем. Производителем эти танки создавались так, чтобы имелась возможность выдерживать главным образом фронтальные или боковые удары, как пишут об этом немецкие эксперты. Но в боях на Запорожском направлении и в районе Времевского выступа получилось так, что сразу несколько «Леопардов» были поражены противотанковыми ракетами с воздуха. Речь идёт о ракетах «Вихрь», выпущенных ударными вертолётами.
И в трофейных танках, и в танках, которым украинцам удалось эвакуировать с поле боя, обнаружены многочисленные следы разрушения брони при ударах именно сверху.
Как пишут в немецкой прессе, конструкторы на основе украинского опыта теперь рассматривают возможность усиления брони в верхней проекции танков Leopard. Причём, как утверждается, новые модификации поставляться на Украину пока не будут. О том, насколько вырастет в этом случае масса и без того тяжёлого танка, не говорится.