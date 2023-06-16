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В течение как минимум 5 суток ВСУ не применяют немецкие танки Leopard ни на одном из направлений своего наступления

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В течение как минимум 5 суток ВСУ не применяют немецкие танки Leopard ни на одном из направлений своего наступления

В течение как минимум 5 суток украинская армия ни на одном из направлений своего контрнаступления не применила ни одного немецкого танка «Леопард».


Украинские чиновники пытаются сохранять лицо, заявляя, будто бы никакого контрнаступления вообще не начиналось, а это были «предварительные формирующие действия». Однако на Западе дают вполне однозначный вердикт: первый этап контрнаступательной операции ВСУ «не принёс тех результатов, которые изначально были обозначены в планах».

Уже в первые несколько часов применения немецких танков Leopard выяснилось наличие значительных проблем. Производителем эти танки создавались так, чтобы имелась возможность выдерживать главным образом фронтальные или боковые удары, как пишут об этом немецкие эксперты. Но в боях на Запорожском направлении и в районе Времевского выступа получилось так, что сразу несколько «Леопардов» были поражены противотанковыми ракетами с воздуха. Речь идёт о ракетах «Вихрь», выпущенных ударными вертолётами.

И в трофейных танках, и в танках, которым украинцам удалось эвакуировать с поле боя, обнаружены многочисленные следы разрушения брони при ударах именно сверху.

Как пишут в немецкой прессе, конструкторы на основе украинского опыта теперь рассматривают возможность усиления брони в верхней проекции танков Leopard. Причём, как утверждается, новые модификации поставляться на Украину пока не будут. О том, насколько вырастет в этом случае масса и без того тяжёлого танка, не говорится.
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25 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:46
    +5
    Ну что, значит скоро и они "зонтики" сверху лепить начнут, раз в основном сверху поражаются их Лео.
    1. Виктор Сергеев
      Виктор Сергеев Сегодня, 07:51
      +2
      Бесполезно, весь танк зонтиком не накроешь, да и одноразовый он.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:54
        0
        Ну тогда как вариант накладными плитами броневыми могут начать сверху усиливать башню. Хотя это явно геморно - там и люки и прочае... Да и массу танка опять же увеличит - и без того не маленькую.
        1. lukash66
          lukash66 Сегодня, 08:03
          +1
          Цитата: Nexcom
          Ну тогда как вариант накладными плитами броневыми могут начать сверху усиливать башню. Хотя это явно геморно - там и люки и прочае... Да и массу танка опять же увеличит - и без того не маленькую.

          Это они уже проходили во 2МВ, с тиграми и пантерами, так что опыт есть.))) Там правда увеличили толщину листов крыш башен, а не наваривали. А вот на пантерки ещё и доп. листы устанавливали.
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 08:05
            0
            Ага. Могут динамическую защиту привинтить попробовать. Хотя это недешево будет....
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 08:09
      0
      А смеялись все над кустарными козырьками.....
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 08:27
        0
        У любого танка верхняя полусфера слабозащищена.
  2. barclay
    barclay Сегодня, 07:47
    0
    Интересно, а нам удалось вытащить хоть один из тех, что показывали? Ведь это не простая задача.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 07:50
      0
      Вроде бы про один было такое сообщение.
  3. Sith
    Sith Сегодня, 07:48
    0
    Котики обиделись ... молочко было кислое ...
  4. Sith
    Sith Сегодня, 07:48
    +1
    Цитата: Nexcom
    Ну что, значит скоро они "зонтики" сверху лепить начнут, раз в основном сверху поражаются их Лео.

    На видео с "добиванием" Леопольда-2 ... было , что ланцет взял и пробил его сбоку
    Сверху ж броня тоньше и там сам бог велел дубастить ланцету ... но таких видео пока не было)
  5. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 07:50
    +4
    Западные танки делались для другой войны и использоваться они могут либо для обороны от полчищ танков типа первых Т72 и ниже, либо в атаке по типу Иракской войны, когда противник слаб, у тебя превосходство в воздухе и танк передвижная пушка. Слишком дорогая хрень, что бы ее бросать в атаку. на сильного противника, но украм опыт Курской Дуги видно не преподавали.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 08:30
      0
      На Курской дуге танки бросали на прорыв не от хорошей жизни, просто пехоты мало было,,
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:52
    0
    Интересно ,если рядом с Лепой уронить " поллитровку" он на ЛБС поедет своим ходом?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:07
      +1
      "Литровку" будет надёжнее уронить. Тогда точно не поедет.
  7. Andrey “andrewTSO” D
    Andrey “andrewTSO” D Сегодня, 07:54
    0
    Будет тоже самое, что и с супертигром в ВОВ... К тому времени, когда они сподобятся на что-то, уже Ланцеты модифицируются раз 15 в сторону усиления ТТХ
  8. lukash66
    lukash66 Сегодня, 07:55
    0
    Как они собираются усилить бронирование сверху? Вихрь пробивает метр гомогенной брони, они что на крышу башни метр как минимум присобачат?
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:03
    +1
    5 суток ВСУ не применяют немецкие танки Leopard
    Реакция на их потери понятна и наверное немцы слезно попросили пока, без крайней нужды не применять в надежде, что со временем позор первых дней наступления отойдет на второй план.
    рассматривают возможность усиления брони в верхней проекции танков Leopard
    А если завтра в боковой проекции увидят дыры, то тоже начнут усилять броню? Может тогда проще достать чертежи немецкого "Мауса" времен 2 МВ с боевой массой 188 т?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:06
      0
      Они его не смогут довезти с такой массой. А сам он явно не доедет.
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:04
    0
    Невозможно увеличивать толщину брони до бесконечности: сетки возможно и помогают от Ланцета, но не от Вихря.
  11. Konnick
    Konnick Сегодня, 08:07
    +1
    Но в боях на Запорожском направлении и в районе Времевского выступа получилось так, что сразу несколько «Леопардов» были поражены противотанковыми ракетами с воздуха. Речь идёт о ракетах «Вихрь», выпущенных ударными вертолётами.

    И в трофейных танках, и в танках, которым украинцам удалось эвакуировать с поле боя, обнаружены многочисленные следы разрушения брони при ударах именно сверху.


    А это как? С пикирования? Вроде бы ударные вертолеты работают на предельно малых высотах, а наша еще советская ПТУР "Вихрь" наводится лазерным лучом. И как определить удар сверху?
    Мне кажется это пиар для вертолетчиков, скорее всего наша доблестная пехота отметилась, которая прикрывала минные поля, поэтому и нет видео. Сомнительно что Леопарды были без защиты ПВО и у нас не было потерь в ударных вертолетах. При использовании "Вихря" нужна прямая видимость.

    Если так хорошо видно, что удары были сверху, то возможно наша пехота использовала трофейные Джавелины...Ааа... это было бы не так патриотично, лучше советский "Вихрь" обр.1985 года, который можно запускать только с зависания и в таком положении сопровождать лазером ПТУР. На кого рассчитана эта "новость" и кто запустил этот фейк?
  12. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 08:16
    0
    Не стоит верить пропаганде врага.
    Лучше понять, зачем он что-то говорит, какое впечатление пытается создать.
  13. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:24
    0
    Зелю немчура в угол поставила за леопёрды, а бриты сурово пригрозили.... Вот и повоюй тут.
  14. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 08:24
    0
    Вся эта история с Леопардами сильно напоминает бессмертное
    Тигров передали 170 пехотной дивизии. Командир дивизии долго чесал в затылке, раздумывая, что ему делать с четырьмя слониками. Тигры, перед внутренними взорами которых стояла картина работающего пресса, всем видом своим выражали непреклонную решимость давить и сокрушать.

    - Dingsda какая-то, - сказал он наконец. - Ладно, езжайте вон по той дорожке. Что найдете - можете давить. Наших там вроде нет. Если въедете в Петербург, позвоните мне.
    - А пехота? - робко спросил один из Тигров
    - Какая пехота? Вы о чем? - неубедительно возмутился командир дивизии.
    - Да мы так, ни о чем, - сникли Тигры и, подбадривая друг друга поехали по узенькой дорожке посреди болота.
    В тот день голодные русские артиллеристы были особенно злы - махорку на позиции не доставляли уже неделю. Когда командир противотанковой батареи увидел двигающиеся по дороге четыре огромных танка, он не стал, как ожидалось, бегать кругами и кричать: "Мы сдаемся! Щас только комиссаров перестреляем!" Вместо этого он выплюнул козью ногу, в которую вместо махорки заворачивался ягель пополам с соломой и со словами: "Все, казззлы, вы докукарекались" лично встал к панораме.
  15. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 08:25
    0
    Ещё одно подтверждение, что танк уходит в прошлое как средство прорыва. В своё время мушкетёры отправили рыцарей на свалку истории. Похоже ПТУРы и беспилотники сделают тоже самое с танками.