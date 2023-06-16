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Построенный для Северного флота фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» начали готовить к передаче в боевой состав ВМФ РФ

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Построенный для Северного флота фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» начали готовить к передаче в боевой состав ВМФ РФ

Построенный для Северного флота фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 в ближайшее время будет передан флоту, корабль завершает государственные испытания. Об этом сообщил глава ОСК Алексей Рахманов в ходе Петербургского международного экономического форума.


Новейший фрегат в настоящее время находится на Северном флоте, где и проходит испытания. В Североморск "Адмирал Головко" прибыл 1 апреля, совершив межфлотский переход с Балтики. В настоящее время испытания завершаются, фрегат начинают готовить к передаче в боевой состав флота. Церемония состоится в ближайшее время, но точные сроки пока не называются. Ранее главком ВМФ Николай Евменов заявлял, что "Адмирал Головко" будет передан флоту во втором квартале 2023 года, а значит до конца июня.

Должны на днях уже, готовимся передавать флоту

- приводит ТАСС слова Рахманова.

После поднятия Андреевского флага, фрегат войдет в состав 43-й дивизии ракетных кораблей Северного флота, где уже служат однотипные "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов".

"Адмирал Головко" является вторым серийным фрегатом проекта 22350. Построен на ССЗ "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Является первым кораблем серии с полностью российской энергетической установкой. Заложен 1 февраля 2012 года, спущен на воду 22 мая 2020 года. Назван в честь Арсения Григорьевича Головко́ (1906 — 1962), моряка - надводника, командующего Северным флотом в годы Великой Отечественной войны.

Полное водоизмещение – 5400 тонн, длина – 135 метров, ширина – 16 метров. Скорость - до 29 узлов, автономность – 30 суток. Дальность плавания – 4500 миль. Экипаж – 170 человек. Вооружение: крылатые ракеты "Калибр", возможно "Циркон", 130-мм артустановка А-192, ЗРК "Полимент-Редут", комплекс противолодочной обороны "Пакет", ЗРАК "Палаш", вертолет Ка-27ПЛ.
Использованы фотографии:
https://vk.com/sevverf
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7 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:55
    +2
    На Северном флоте будут три циркононосца! А в США три утюга типа Зумвольт.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 08:23
      +1
      И всё таки гиперзвуковые ракеты надо базировать или на подводных лодках, или на борту авиации.Надводные корабли уязвимы.Надо ждать интеграции ПКР Циркон на подлодки Ясень-М и когда завершат испытания гиперзвуковые ракеты воздушного базирования Гремлин и Острота.
  2. Normann
    Normann Сегодня, 08:01
    0
    интересно а Полимент-Редут до конца доделали, его собирались много лет назад принять на вооружение.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 08:29
      0
      ЗРК Полимент-Редут успешно прошёл гос.испытания и принят на вооружение.
      С горем пополам завершилась одна из самых канительных и разорительных историй в российском кораблестроении. Главнокомандующий Военно-Морским флотом адмирал Владимир Королев доложил общественности, что поставлена, наконец, точка в государственных испытаниях зенитного ракетного комплекса «Полимент-Редут» (разработчик — концерн «Алмаз-Антей») для серии фрегатов дальней морской зоны проекта 22350 и корветов проекта 22380 (22385).


      И вот, наконец, привалило морякам счастье. «Адмирал Горшков» принялся успешно сбивать все, что полагается. И даже успешно отстрелялся «Полимент-Редутом» по морской цели. Ликование в Главном штабе было столь велико, что в прошлом году заместитель главнокомандующего ВМФ РФ вице-адмирал Виктор Бурсук заявил, будто новая система ПВО фрегатов 22350 по боевой эффективности отныне сопоставима с американской AEGIS на эсминцах ВМС США типа «Арли Берк» и крейсерах УРО типа «Тикондерога».

      https://svpressa.ru/war21/article/224320/
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:06
    0
    Интересно будет испытать Циркон по Банковой.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 08:15
      0
      А может лучше по Бушу.Я так понял что из Циркона - делают земноводную" амфибию".
  4. Sith
    Sith Сегодня, 08:39
    +1
    Цитата: tralflot1832
    На Северном флоте будут три циркононосца! А в США три утюга типа Зумвольт.

    А третий утюг достроили?
    Там ж вроде из 32 ... 29 отменили ... 2 вроде достроили ... про третий не слышно в новостях ... сдали его флоту или нет