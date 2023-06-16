Построенный для Северного флота фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» начали готовить к передаче в боевой состав ВМФ РФ

Построенный для Северного флота фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 в ближайшее время будет передан флоту, корабль завершает государственные испытания. Об этом сообщил глава ОСК Алексей Рахманов в ходе Петербургского международного экономического форума.
Новейший фрегат в настоящее время находится на Северном флоте, где и проходит испытания. В Североморск "Адмирал Головко" прибыл 1 апреля, совершив межфлотский переход с Балтики. В настоящее время испытания завершаются, фрегат начинают готовить к передаче в боевой состав флота. Церемония состоится в ближайшее время, но точные сроки пока не называются. Ранее главком ВМФ Николай Евменов заявлял, что "Адмирал Головко" будет передан флоту во втором квартале 2023 года, а значит до конца июня.
Должны на днях уже, готовимся передавать флоту
- приводит ТАСС слова Рахманова.
После поднятия Андреевского флага, фрегат войдет в состав 43-й дивизии ракетных кораблей Северного флота, где уже служат однотипные "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов".
"Адмирал Головко" является вторым серийным фрегатом проекта 22350. Построен на ССЗ "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Является первым кораблем серии с полностью российской энергетической установкой. Заложен 1 февраля 2012 года, спущен на воду 22 мая 2020 года. Назван в честь Арсения Григорьевича Головко́ (1906 — 1962), моряка - надводника, командующего Северным флотом в годы Великой Отечественной войны.
Полное водоизмещение – 5400 тонн, длина – 135 метров, ширина – 16 метров. Скорость - до 29 узлов, автономность – 30 суток. Дальность плавания – 4500 миль. Экипаж – 170 человек. Вооружение: крылатые ракеты "Калибр", возможно "Циркон", 130-мм артустановка А-192, ЗРК "Полимент-Редут", комплекс противолодочной обороны "Пакет", ЗРАК "Палаш", вертолет Ка-27ПЛ.