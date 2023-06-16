Очередная атака украинского дрона на российский населенный пункт имела место в Курской области. Как сообщают Telegram-каналы, украинский беспилотный летательный аппарат атаковал поселок Красниково.
Первоначально БПЛА должен был атаковать вышку связи. Однако, задев вышку, дрон влетел в административное здание предприятия «Белполь». В результате удара беспилотника прогремел взрыв, после чего начался пожар.
Огонь охватил два здания, поскольку перекинулся с административного здания на соседнее складское помещение. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров. На место происшествия прибыли подразделения пожарной охраны, специалисты аварийных служб.
Как стало известно, пожар вспыхнул также на складе пуха, расположенном рядом с административным зданием предприятия текстильной промышленности.
Отметим, что киевский режим регулярно атакует с помощью дронов приграничные территории России. Чаще всего атакам беспилотников ВСУ подвергаются населенные пункты, расположенные в граничащих с Украиной районах Белгородской, Брянской и Курской областей.
Помимо атак беспилотников, ВСУ регулярно засылают в эти регионы диверсантов, осуществляют ракетно-артиллерийские обстрелы расположенных недалеко от границы городов и сел, из-за чего власти вынуждены эвакуировать мирное население.
Участившиеся атаки беспилотников требуют принятия дополнительных мер в сфере противовоздушной обороны приграничных территорий. Однако, разумеется, полностью обезопасить регионы, граничащие с Украиной, от подобных происшествий можно будет лишь после окончательной победы над нацистским режимом.