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ВС РФ атаковали с помощью БПЛА ангары с военной техникой ВСУ в Николаевской области

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ВС РФ атаковали с помощью БПЛА ангары с военной техникой ВСУ в Николаевской области

Мощный удар с помощью дронов был нанесен по территории Николаевской области. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов.


Как стало известно, ВС РФ атаковали с помощью БПЛА ангары с военной техникой ВСУ в Николаевской области. Для проведения атаки использовались барражирующие боеприпасы «Герань-2», которые были запущены в направлении промышленной зоны в Заводском районе.

В этой промышленной зоне расположен Черноморский судостроительный завод, где в специальных ангарах размещается военная техника ВСУ, а также складируются боеприпасы. Подобными ударами Россия значительно ослабляет боевой потенциал ВСУ, который противник мог задействовать при проведении контрнаступления на различных направлениях.

Украинские СМИ ночью сообщали о том, что в Николаевской, а также Одесской областях были замечены российские дроны типа «Шахед» (украинский режим упорно считает «Герани» иранскими беспилотниками, несмотря на многочисленные опровержения российской стороны).

По сообщению местных властей, из-за появления беспилотников в этих регионах начали работать средства противовоздушной обороны. Информации с украинской стороны о последствиях прилета дронов пока не поступало, не исключено, что киевский режим как обычно попытается заявить, что средствами ПВО атака беспилотников якобы была успешно отражена.

Напомним, что украинские СМИ очень жестко «фильтруют» информацию о прилетах ракет и дронов ВС РФ по объектам военного назначения, поскольку на Украине действует официальный запрет на распространение таких сведений.
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3 комментария
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:18
    +3
    Дождемся к обеду скупых новостей от МО РФ, но в 04-30 над Черноморском побережьем гудело знатно, пошли репарации в сторону окраины и это были не дроны.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:31
    0
    ВС РФ атаковали с помощью БПЛА ангары с военной техникой ВСУ в Николаевской области
    В последнее время систематически уничтожаются склады с б/п, места хранения б/т в глубоком тылу, но в тоже время идет частичное восполнение уничтоженного за счет западных поставок. Когда западные поставки не будут успевать за потерями, то боевой потенциал начнет понемногу уменьшаться. Чем наши ВКС, ракетчики, операторы БПЛА плодотворно занимаются.
  3. uralex
    uralex Сегодня, 08:48
    0
    То, что такие склады систематически уничтожаются - очень позитивный момент, но положенные Западом "болты" на наши "красные линии" будут концентрировать стратегические запасы военной техники и боеприпасов у границ Украины, на НАТОвской территории. Обещанные самолеты F-16 уж точно будут прилетать с их территорий...