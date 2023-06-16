Мощный удар с помощью дронов был нанесен по территории Николаевской области. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов.
Как стало известно, ВС РФ атаковали с помощью БПЛА ангары с военной техникой ВСУ в Николаевской области. Для проведения атаки использовались барражирующие боеприпасы «Герань-2», которые были запущены в направлении промышленной зоны в Заводском районе.
В этой промышленной зоне расположен Черноморский судостроительный завод, где в специальных ангарах размещается военная техника ВСУ, а также складируются боеприпасы. Подобными ударами Россия значительно ослабляет боевой потенциал ВСУ, который противник мог задействовать при проведении контрнаступления на различных направлениях.
Украинские СМИ ночью сообщали о том, что в Николаевской, а также Одесской областях были замечены российские дроны типа «Шахед» (украинский режим упорно считает «Герани» иранскими беспилотниками, несмотря на многочисленные опровержения российской стороны).
По сообщению местных властей, из-за появления беспилотников в этих регионах начали работать средства противовоздушной обороны. Информации с украинской стороны о последствиях прилета дронов пока не поступало, не исключено, что киевский режим как обычно попытается заявить, что средствами ПВО атака беспилотников якобы была успешно отражена.
Напомним, что украинские СМИ очень жестко «фильтруют» информацию о прилетах ракет и дронов ВС РФ по объектам военного назначения, поскольку на Украине действует официальный запрет на распространение таких сведений.