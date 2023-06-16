Кувейт стал 28-й страной мира, закупившей турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2

Турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 все увереннее завоевывают рынок, пользуясь довольно большой популярностью, особенно у стран, не имеющих возможности закупить американские или израильские дроны такого класса. Очередной страной, закупившей продукцию компании Baykar Makina стал Кувейт.
Кувейт закупает неназванное количество турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2, контракт на поставку уже подписан. Об этом заявляет Министерство обороны этой страны. Сроки поставки пока не раскрываются, стоимость контракта составит 367 млн. долларов. За эти деньги Кувейт получит сами беспилотники, включая вооружение и средства РЭБ для них, мобильные станции управления, техническое обслуживание и логистическую поддержку, обучение операторов и обслуживающего персонала, а также специальные тренажеры для обучения.
В ВС Кувейта заявляют, что Bayraktar TB2 будут применяться как в качестве ударных дронов, так и для ведения разведки. Кстати, Кувейт стал уже 28 страной, закупившей турецкие беспилотники Bayraktar TB2.
Стоит отметить, что Кувейт очень давно присматривался к турецким беспилотникам, в 2019 году на территории страны были проведены испытания Bayraktar TB2 в условиях песчаной бури, высокой температуры и сильного ветра.
Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 является БПЛА самолетного типа. Размах крыльев - 12 м, длина – 6,5 м. Максимальная взлетная масса - 650 кг, может нести два высокоточных боеприпаса MAM-L массой по 21,5 кг и два MAM-C массой по 7 кг, позволяющие поражать цели на дальностях от 2 до 8 км. Продолжительность полета БЛА – до 24 ч, дальность действия в зоне прямой видимости – до 150 км.