Американский экс-командующий: Главный удар Украины мы увидим, когда они сосредоточат крупные группировки бронетанковых войск на одном направлении

Главный удар мы увидим, когда они сосредоточат крупные группировки бронетанковых войск на одном направлении. Это 2-3 бронетанковые бригады, которые будут там атаковать.

Учитывая, что в одном танковом батальоне – 31 танк, столько же в мотопехотном батальоне, а в бригаде – 4-5 батальонов, типичная украинская бригада будет иметь более 250 единиц различной бронетехники.

Лето для Украины будет тяжёлым, затяжным. Думаю, мы долго не сможем судить о том, насколько успешным было контрнаступление украинской армии.