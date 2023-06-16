Американский экс-командующий: Главный удар Украины мы увидим, когда они сосредоточат крупные группировки бронетанковых войск на одном направлении

Американским военным экспертам, включая представителей отставного генералитета, приходится менять риторику в связи с явными проблемами, проявившимися у ВСУ на первом этапе контрнаступления. Если ещё несколько недель назад для прессы США эксперты один за другим заявляли о «скором стремительном наступлении украинской армии», то теперь – когда несколько сотен бронемашин ВСУ сгорели под Ореховом и на Времевском выступе – приходится подбирать другие слова.
Экс-командуюший войсками США в Европе генерал Бен Ходжес, заявлявший около 3-х недель назад об «ожидаемом эффективном наступлении Украины», теперь говорит, что «своего главного удара Киев пока ещё не наносил».
Смена риторики американского генерала понятна. Ведь если окажется, что на Запорожском направлении или в районах Угледара, Артёмовска ВСУ наносили «главный удар», то о контрнаступлении вообще можно будет не говорить больше ничего.
Ходжес в Washington Post:
Главный удар мы увидим, когда они сосредоточат крупные группировки бронетанковых войск на одном направлении. Это 2-3 бронетанковые бригады, которые будут там атаковать.
Отставной американский генерал:
Учитывая, что в одном танковом батальоне – 31 танк, столько же в мотопехотном батальоне, а в бригаде – 4-5 батальонов, типичная украинская бригада будет иметь более 250 единиц различной бронетехники.
По утверждению Ходжеса, «такого сосредоточения техники на одном направлении Украина ещё не демонстрировала».
Возможно, Ходжес не в курсе того, что только за первые 3-4 суток своего контрнаступления в районе Орехова и Васильевки украинские войска потеряли более 200 единиц различной бронетехники, включая танки Leopard и AMX-10, БМП Bradley, бронемашины Oshkosh и MaxxPro, БТР M113, а также бронетехнику советской разработки. А есть ещё крупные потери в живой силе и бронетехнике в районе Времевки (тоже не менее 200 единиц техники).
Ходжес:
Лето для Украины будет тяжёлым, затяжным. Думаю, мы долго не сможем судить о том, насколько успешным было контрнаступление украинской армии.