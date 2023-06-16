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Американский экс-командующий: Главный удар Украины мы увидим, когда они сосредоточат крупные группировки бронетанковых войск на одном направлении

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Американский экс-командующий: Главный удар Украины мы увидим, когда они сосредоточат крупные группировки бронетанковых войск на одном направлении

Американским военным экспертам, включая представителей отставного генералитета, приходится менять риторику в связи с явными проблемами, проявившимися у ВСУ на первом этапе контрнаступления. Если ещё несколько недель назад для прессы США эксперты один за другим заявляли о «скором стремительном наступлении украинской армии», то теперь – когда несколько сотен бронемашин ВСУ сгорели под Ореховом и на Времевском выступе – приходится подбирать другие слова.


Экс-командуюший войсками США в Европе генерал Бен Ходжес, заявлявший около 3-х недель назад об «ожидаемом эффективном наступлении Украины», теперь говорит, что «своего главного удара Киев пока ещё не наносил».

Смена риторики американского генерала понятна. Ведь если окажется, что на Запорожском направлении или в районах Угледара, Артёмовска ВСУ наносили «главный удар», то о контрнаступлении вообще можно будет не говорить больше ничего.

Ходжес в Washington Post:

Главный удар мы увидим, когда они сосредоточат крупные группировки бронетанковых войск на одном направлении. Это 2-3 бронетанковые бригады, которые будут там атаковать.

Отставной американский генерал:

Учитывая, что в одном танковом батальоне – 31 танк, столько же в мотопехотном батальоне, а в бригаде – 4-5 батальонов, типичная украинская бригада будет иметь более 250 единиц различной бронетехники.

По утверждению Ходжеса, «такого сосредоточения техники на одном направлении Украина ещё не демонстрировала».

Возможно, Ходжес не в курсе того, что только за первые 3-4 суток своего контрнаступления в районе Орехова и Васильевки украинские войска потеряли более 200 единиц различной бронетехники, включая танки Leopard и AMX-10, БМП Bradley, бронемашины Oshkosh и MaxxPro, БТР M113, а также бронетехнику советской разработки. А есть ещё крупные потери в живой силе и бронетехнике в районе Времевки (тоже не менее 200 единиц техники).
Ходжес:

Лето для Украины будет тяжёлым, затяжным. Думаю, мы долго не сможем судить о том, насколько успешным было контрнаступление украинской армии.
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12 комментариев
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 08:28
    +2
    Побыстрее бы они собрались в одном месте, чтобы нашей авиации было где разгуляться.
    Скорее всего это случится в предверии саммита НАТО.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:47
      +1
      Цитата: Anarchist
      Побыстрее бы они собрались в одном месте, чтобы нашей авиации было где разгуляться.
      Скорее всего это случится в предверии саммита НАТО.

      Едва ли это произойдёт. Наступление Укровермахта в Запорожье выдыхается: уничтожено большое количество бронетехники, начались мясные штурмы с большими потерями. Сосредоточение ударной бронетанковой группировки на одном направлении приведёт к ещё большим потерям. Чем потом обороняться? Калашниковыми?
      Если ВСУ продолжит свое наступление ещё месяц - два, то тогда уже ВС РФ можно будет задуматься о контрнаступлении.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:28
    +2
    Хорошая цель будет.Если соберут все в кучу
  3. Ярик
    Ярик Сегодня, 08:28
    0
    Хотеть Не вредно...Но хотелка еще не выросла
  4. михаил3
    михаил3 Сегодня, 08:30
    +2
    В современной ситуации такое сосредоточение просто приведет к массовому уничтожению этой техники.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:46
      0
      Вообще,такое ощущение,что фраза вырвана из контекста,либо экс совсем плохой,либо у них цель гробануть побольше упоротых
  5. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 08:31
    0
    то теперь – когда несколько сотен бронемашин ВСУ сгорели под Ореховом и на Времевском выступе


    А вообще имеются хотя бы приблизительные оценки сколько бронемашин и танков у ВСУ в наличии сейчас?
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 08:38
      -1
      Имеются, но эти данные не для всех. Кому нужно знают. Если устроит, такой вариант - один из не названных источников в МО РФ (МО окраины, Пентагона, и т.д.) озвучил примерные цифры........... Далее фантазии автора.
  6. Andr789
    Andr789 Сегодня, 08:36
    0
    Насколько я помню, этот же генерал заявлял, что украинская армия возьмёт Крым уже к началу этого лета или даже чуть раньше, причем, чуть ли не за пару дней. Хотя в эйфорию впадать нам тоже не стоит, у противника реально ещё не мало сил и нашим парням придется ещё долго выдерживать натиск, надеюсь что выдержат!!!
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:37
    +1
    Главный удар Украины мы увидим, когда они сосредоточат крупные группировки бронетанковых войск на одном направлении
    Кроме вас это сосредоточение техники увидят и российские ВС со всеми вытекающими последствиями.
    Лето для Украины будет тяжёлым, затяжным
    Оказывается Украина с американской помощью ко всему прочему может влиять и на смену времен года.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:38
    -3
    В лице Ходжеса ,НАТО признаёт что современная война с ядерной державой занятие бесперсктивное.Можно огрести по полной-начался процесс понимания.
  9. Sith
    Sith Сегодня, 08:50
    0
    Ага ... а наши так и будут смотреть как съезжается 100+ танчиков ?)
    Большое количество бронетехники и обслуги ... сложно не увидеть ... даже если они будут рассыпаны вдоль ЛБС