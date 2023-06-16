Столкновение двух истребителей швейцарской пилотажной группы Patrouille Suisse попало в Сеть

Пилотажная группа Patrouille Suisse ВВС Швейцарии чуть не потеряла один самолет во время выступления над городом Баар в кантоне Цуг. Во время выполнения одного из элементов показа произошло столкновение двух самолетов группы.
Как сообщают швейцарские медиа, два самолета F-5E Tiger II пилотажной группы столкнулись в воздухе при выполнении одного их элементов программы. В результате этого один из самолетов резко ушел вниз, но сумел выйти из пике и присоединиться к группе. В итоге оба самолета благополучно добрались до аэродрома и совершили посадку.
Как оказалось, столкновение не прошло без последствий для обоих самолетов, оба потеряли элементы конструкции. У одного оторвалась носовая часть, у другого раскрылся и был оборван тормозной парашют. Парашют благополучно долетел до земли, после чего застрял в водостоке одного из зданий. А вот носовая часть при падении ударила по фасаду дома, разбила стекла, в результате чего ранение получил один человек. Это подтвердил официальный представитель армии Швейцарии Матиас Волкен.
Швейцарская пилотажная группа Patrouille Suisse летает на старых американских истребителях F-5E Tiger. Всего в группу входит шесть пилотов.
Стоит отметить, что это не первый инцидент с группой, в 2016 году в результате столкновения двух самолетов в ходе тренировочных полетов, один из них потерпел крушение, о судьбе пилота не сообщалось. Были и и курьезные случаи, в 2019 году группа перепутала города и выступила не над Лангенбрюком на праздновании в честь столетия со дня смерти пионера швейцарской авиации Оскара Бидера, а над соседним Мюмисвилем, где проходил фестиваль традиционного швейцарского пения йодль. Произошло это из-за того, что самолеты не оборудованы GPS-навигацией.