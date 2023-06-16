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Начался визит президента ЮАР на Украину для обсуждения деталей африканского плана мирного урегулирования конфликта

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Начался визит президента ЮАР на Украину для обсуждения деталей африканского плана мирного урегулирования конфликта

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса начинает свой визит в столицу Украины Киев. Он проведет встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским, а затем отправится в Россию. В нашей стране Рамафоса встретится с президентом Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).


Главной целью поездки Рамафосы на Украину является обсуждение деталей предложенного странами Африки плана мирного урегулирования вооруженного конфликта. Напомним, что ранее ряд африканских государств по инициативе ЮАР представили собственный план мирного урегулирования.

Ранее сообщалось, что африканский план план предусматривает начало мирных переговоров и прекращение огня между Россией и Украиной без вывода российских войск с тех территорий, которые вошли в состав нашей страны после референдумов осенью 2022 года. Киевский режим, напомним, считает эти территории «своими».

Помимо прекращения огня, мирный план стран Африки предполагает обмен военнопленными и решение ряда гуманитарных проблем, в том числе в сфере обеспечения жителей продовольствием.

Затем появились некоторые подробности африканского плана, которые привело информационное агентство Reuters. В частности, утверждается, что африканские страны будут настаивать на отводе российских войск, отказе России от размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии. Но в обмен Запад должен приостановить ордер Международного уголовного суда на арест Путина и смягчить антироссийские санкции, а также обеспечить выполнение зерновой сделки и экспорта сельскохозяйственных удобрений из России.

Но и план начала переговоров без вывода войск, и план переговоров с выводом войск и ТЯО из Белоруссии являются заведомо невыполнимыми. В первом случае с ним не согласится Украина, во втором – Россия.
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21 комментарий
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 09:05
    +8
    Эти то куда лезут................... request
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 10:44
      0
      Цитата: Alien From
      Эти то куда лезут................... request

      Эти гиббоны ещё и Путину отсоветовали ехать к себе на БРИКС, дескать, МУС заарестовать велел, как приедет... Шибко ретивый негра попался, не к добру...
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:02
      0
      Цитата: Alien From
      Эти то куда лезут...................

      Ещё немного. - и пингвины свой план предложат.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:07
    +3
    Такое ощущенип,что у этих африканцев как минимум несколько планов-для каждой стороны конфликта и резервные(ну,шоб було) yes
  3. olhon
    olhon Сегодня, 09:08
    +3
    Загорелый все порешает. Не сомневайтесь. laughing
  4. Отец папы Карло
    Отец папы Карло Сегодня, 09:09
    +3
    Главное зерновая сделка и экспорт сельскохозяйственных удобрений ! laughing
  5. Мур
    Мур Сегодня, 09:12
    +1
    Предложения негров для кокаиниссимуса невыполнимы. Полагаю, это понимают все стороны процесса. Для чего вообще тему подняли? Ну, типа о себе напомнить...
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:13
    0
    После Зе ,Рамофоса Путину скажет - этих надо лечить радикально!
  7. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 09:17
    +3
    Африканский план мирного урегулирования звучит как та ещё хохма.
    1. ЗлойКоммунист
      ЗлойКоммунист Сегодня, 09:25
      +2
      звучит как новый сорт забористой конопли , но в принципе , по большому счету вы правы, и то и то та еще хохма

      Текст Вашего комментария слишком короткий
  8. Rostislav
    Rostislav Сегодня, 09:18
    +1
    Явный ведь развод. Зачем ВВП вообще согласился на встречу? Для юаровца этот демарш поднятие рейтинга, для ВВП любое упоминан е о переговорах, т.е. об оставлении у власти нынешних фашистов, дальнейшее падение авторитета.
    1. solar
      solar Сегодня, 09:34
      +1
      Зачем ВВП вообще согласился на встречу?

      Вообще-то ЮАР- это союзник России по БРИКС
      1. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 09:52
        +2
        ТО что они в брикс не означает, что они союзник. hi
      2. isv000
        isv000 Сегодня, 10:47
        +1
        Цитата: solar
        Вообще-то ЮАР- это союзник России по БРИКС

        Вы ещё скажите что болгары нам братушки... laughing
    2. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 10:03
      +3
      Почитайте встречу с военкорами, падать ниже уже некуда.
      1. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 10:09
        +2
        Как показывает "и опыт сын ошибок трудных" всегда есть. hi
    3. Кронос
      Кронос Сегодня, 11:22
      0
      А с чего вы решили, что это не Путин через африканцев проталкивает переговоры ?
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:26
    0
    Сирил Рамафоса начинает свой визит в столицу Украины Киев
    Пустая трата времени, но для политического имиджа страны очевидно необходимая.
  10. Huan Karlos
    Huan Karlos Сегодня, 10:04
    0
    У копчёного своих проблем хватает вроде. Едет зерно и удобрения просить
  11. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 10:13
    0
    Вообщем, не стоила игра, свеч. Потоптались и ищем как бы ,, примириться,,(
  12. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 10:17
    +2
    Сегодня Рамафоса в Киеве. А край завтра должен оказаться на ПМЭФ.
    Как он успеет то? На Украине же режим закрытого неба. Поездом или автоколонной из Киева в Польшу? А дальше? Как Рамафоса доберётся до Питера?
    Или для дипломатов, а тем более президентов, все логистические маршруты как были, так и остались?