Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса начинает свой визит в столицу Украины Киев. Он проведет встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским, а затем отправится в Россию. В нашей стране Рамафоса встретится с президентом Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Главной целью поездки Рамафосы на Украину является обсуждение деталей предложенного странами Африки плана мирного урегулирования вооруженного конфликта. Напомним, что ранее ряд африканских государств по инициативе ЮАР представили собственный план мирного урегулирования.
Ранее сообщалось, что африканский план план предусматривает начало мирных переговоров и прекращение огня между Россией и Украиной без вывода российских войск с тех территорий, которые вошли в состав нашей страны после референдумов осенью 2022 года. Киевский режим, напомним, считает эти территории «своими».
Помимо прекращения огня, мирный план стран Африки предполагает обмен военнопленными и решение ряда гуманитарных проблем, в том числе в сфере обеспечения жителей продовольствием.
Затем появились некоторые подробности африканского плана, которые привело информационное агентство Reuters. В частности, утверждается, что африканские страны будут настаивать на отводе российских войск, отказе России от размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии. Но в обмен Запад должен приостановить ордер Международного уголовного суда на арест Путина и смягчить антироссийские санкции, а также обеспечить выполнение зерновой сделки и экспорта сельскохозяйственных удобрений из России.
Но и план начала переговоров без вывода войск, и план переговоров с выводом войск и ТЯО из Белоруссии являются заведомо невыполнимыми. В первом случае с ним не согласится Украина, во втором – Россия.