Минобороны сообщило о выплате денежных вознаграждений за уничтоженную технику ВСУ более 10 тысячам российских военнослужащих

Министерство обороны опровергло сообщения некоторых ресурсов об отсутствии обещанных выплат российским военнослужащим за уничтоженную военную технику противника. По данным военного ведомства, с начала СВО соответствующие выплаты получили более 10 тысяч военнослужащих. Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте Минобороны.
Военное ведомство регулярно выплачивает средства за уничтожение или захват вражеской техники. За прошлый год выплаты получили 7064 российских военных за личное уничтожение 11586 единиц украинской военной техники. За период с 1 января по 31 мая этого года оформлено 3193 выплаты за уничтожение 4415 единиц украинской и западной военной техники. Как подчеркнули в Минобороны, все выплаты производятся на основании приказов командиров воинских частей. Средства переводятся на личные счета военнослужащих. Никаких ограничений по количеству выплат на одного военного нет, сколько уничтожил техники противника - столько и получил.
В этом году Минобороны выплатило по 300 тысяч за каждый уничтоженный вертолет и самолет Воздушных сил ВСУ, а их было 45 и 71 соответственно. Средства перечислены летчикам и операторам ПВО. По 100 тысяч рублей получили военнослужащие Сухопутных войск, десантники, морпехи и артиллеристы за уничтожение танков, БМП и БТР. По 50 тысяч выплачивается за уничтожение бронированных машин, САУ и РСЗО.
За 15 пораженных пусковых установок тактического комплекса "Точка-У" и систем залпового огня HIMARS отличившиеся российские военнослужащие получили выплаты по 300 тысяч рублей
- говорится в сообщении.
За перехват средствами ПВО 941 ракеты "Точка-У", "Ольха", "Смерч", "Ураган" и HIMARS, а также уничтожение каждого из 1211 украинских беспилотников средней дальности, выплачено по 50 тысяч рублей. За каждый уничтоженный морской беспилотник выплачивается по 200 тысяч рублей. Кстати, за подбитые "Леопарды" и "Брэдли" выплаты уже оформляются.
Ранее вопрос о якобы не выплатах положенных средств за уничтоженную технику был поднят во время встречи военкоров с президентом России. Владимир Путин пообещал лично разобраться в этом вопросе, так как выплаты гарантированы государством.