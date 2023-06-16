Военное обозрение
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Минобороны сообщило о выплате денежных вознаграждений за уничтоженную технику ВСУ более 10 тысячам российских военнослужащих

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Минобороны сообщило о выплате денежных вознаграждений за уничтоженную технику ВСУ более 10 тысячам российских военнослужащих

Министерство обороны опровергло сообщения некоторых ресурсов об отсутствии обещанных выплат российским военнослужащим за уничтоженную военную технику противника. По данным военного ведомства, с начала СВО соответствующие выплаты получили более 10 тысяч военнослужащих. Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте Минобороны.


Военное ведомство регулярно выплачивает средства за уничтожение или захват вражеской техники. За прошлый год выплаты получили 7064 российских военных за личное уничтожение 11586 единиц украинской военной техники. За период с 1 января по 31 мая этого года оформлено 3193 выплаты за уничтожение 4415 единиц украинской и западной военной техники. Как подчеркнули в Минобороны, все выплаты производятся на основании приказов командиров воинских частей. Средства переводятся на личные счета военнослужащих. Никаких ограничений по количеству выплат на одного военного нет, сколько уничтожил техники противника - столько и получил.

В этом году Минобороны выплатило по 300 тысяч за каждый уничтоженный вертолет и самолет Воздушных сил ВСУ, а их было 45 и 71 соответственно. Средства перечислены летчикам и операторам ПВО. По 100 тысяч рублей получили военнослужащие Сухопутных войск, десантники, морпехи и артиллеристы за уничтожение танков, БМП и БТР. По 50 тысяч выплачивается за уничтожение бронированных машин, САУ и РСЗО.

За 15 пораженных пусковых установок тактического комплекса "Точка-У" и систем залпового огня HIMARS отличившиеся российские военнослужащие получили выплаты по 300 тысяч рублей

- говорится в сообщении.

За перехват средствами ПВО 941 ракеты "Точка-У", "Ольха", "Смерч", "Ураган" и HIMARS, а также уничтожение каждого из 1211 украинских беспилотников средней дальности, выплачено по 50 тысяч рублей. За каждый уничтоженный морской беспилотник выплачивается по 200 тысяч рублей. Кстати, за подбитые "Леопарды" и "Брэдли" выплаты уже оформляются.

Ранее вопрос о якобы не выплатах положенных средств за уничтоженную технику был поднят во время встречи военкоров с президентом России. Владимир Путин пообещал лично разобраться в этом вопросе, так как выплаты гарантированы государством.
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20 комментариев
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  1. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 09:29
    +4
    Всё правильно,как в ВОВ тоже выплаты были.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:29
    +4
    Любая работа должна достойно оплачиваться,особенно-боевая.Сладков на встрече с Путиным вопрос этот задавал,вероятно были причины
  3. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 09:29
    +2
    Салозольдатен наплевать на технику НАТО, НАТО наплевать на салозольдатэн - идеальный союз
  4. solar
    solar Сегодня, 09:31
    +7
    За 15 пораженных пусковых установок тактического комплекса "Точка-У" и систем залпового огня HIMARS отличившиеся российские военнослужащие получили выплаты по 300 тысяч рублей

    Кажется, я понимаю, откуда росли одно время постоянные сообщения об уничтожении Химарсов.
    И начинаю понимать, что, возможно, Конашенкова зря обвиняют в завышенных цифрах- он, возможно, сообщает как раз то, что приходит официально...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:49
      +2
      Хотите сказать,что бравый генерал в своих сообщениях опирается на данные в зарплатных ведомостях? belayВесьма сомнительно
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 10:32
        +1
        А на что ему ещё опираться? Я даже не удивлюсь, если окажется, что там один и тот же танк по несколько раз всем взводом уничтожают. А командиры по-отечески не оспариваюет и всем дают плюшку (чего не дать-то, коль казённая). Там в МО, может, и сами офигевают от уничтоженного количества украинской техники. Но вот подумать, зачем в этом разбираться? Люди премии получают, место участника СВО становится прибыльным, количество желающих увеличивается... всем хорошо.
        А если Конашенков отчитается, что уничтожено 5 танков, в то время как премий выдано на 30 или больше, то возникнет очень много вопросов. Ко всему МО. А если сказать, что 30, когда на самом деле 5, то вопросы только к Конашенкову вон.
        Сдаётся мне, уменьшить количество уничтожаемой в отчётах техники способно только министерство финансов winked
  5. палестинец
    палестинец Сегодня, 09:32
    0
    в время Отечественной платили за уничтожение, это нормально, и пусть побольше
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:32
    0
    Знаю из СМИ одного оператора - он уже 50 бронеобьктов ВСУ заптурил.
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 09:46
      -1
      Цитата: tralflot1832
      Знаю из СМИ одного оператора - он уже 50 бронеобьктов ВСУ заптурил.

      Судя по опубликованным обещаниям, платят за уничтоженные и захваченные "иномарки". На счет техники советского производства ничего не слышал.
  7. Vladimir Silnov
    Vladimir Silnov Сегодня, 09:40
    +2
    Мне совсем не понятно кто врет не думаю что МО не выплачивает за уничтоженную технику а вот военкоры рейтинг себе поднимают те еще могут и ввести в заблуждение
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 09:59
      +1
      Цитата: Vladimir Silnov
      не думаю что МО не выплачивает за уничтоженную технику а вот военкоры рейтинг себе поднимают

      На счет военкоров, не соглашусь. Если уж говорить о рейтинге, то его поднимают те, кто обещает платить - актеры и бизнесмены. А военкоры только озвучивают то, что они обещают.
  8. ShDE
    ShDE Сегодня, 09:52
    0
    Так ведь ещё и на металл сдать можно У чего там борта из алюминиевой брони?
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:52
    0
    Сейчас до ФБ дойдёт ,он такое не пропустит.
  10. sdivt
    sdivt Сегодня, 09:55
    +3
    Украина решила сменить стратегию
    Если не получается победить противника на поле боя - нужно победить другим путём
    Поэтому Киев, узнав, что нашим военнослужащим выплачивают вознаграждения за уничтоженную единицу техники, решил финансово разорить нас, посылая всё больше и больше этой техники.
    Этак они по миру нас пустят!)
  11. егерь650
    егерь650 Сегодня, 09:57
    0
    Могу предположить, что доклады могут опережать события(((. Ждем инфу с мест!
  12. Архивариус Вася
    Архивариус Вася Сегодня, 10:02
    +1
    Интересно с этими выплатами, например:
    Почему уничтожение артиллерии и РСЗО ценится меньше чем уничтожение БМП и БТР... Как так то!?
    А самое главное: как вообще можно понять кто именно уничтожил? (С летчиками как раз легко там всё фиксируется на видео). Ну а саперы? Кто заложил мину на которой подорвалась техника? Всему подразделению заплатят или никому (ответ очевиден) ?
    А разведчики и БПЛАшники - они ни кого не уничтожают, зато благодаря им это делают.

    Или задача: 2 ПТУРщика попали в один танк - после первого попадания он задымился, но продолжил вести огонь и не потерял ход, после второго попадания окончательно встрял и загорелся. Кому надо выплатить за танк:
    1) Первому расчету;
    2) Второму расчету;
    3) Верны оба варианта;
    4) Никому, так как точно нельзя установить благодаря кому был уничтожен танк противника.
    1. al3x
      al3x Сегодня, 10:52
      0
      Мне кажется просто делят на максимальное количество человек, учавствоваших в боях с данной техникой, чтобы никому обидно не было. Вон 10000 человек премированы. Думаю там на поле между собой разберутся, хотя, из-за денег может и грызня быть. Всё таки суммы не малые.
  13. Ив762
    Ив762 Сегодня, 10:06
    0
    Минобороны сообщило о выплате денежных вознаграждений за уничтоженную технику ВСУ более 10 тысячам российских военнослужащих

    ...~what~...
    А совсем никак ниЗЗя, чтоб про то заявила прокуратура (хотя б военная), а не МО...???... feel
  14. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 10:09
    +1
    Цитата: Архивариус Вася
    Интересно с этими выплатами, например:
    Почему уничтожение артиллерии и РСЗО ценится меньше чем уничтожение БМП и БТР... Как так то!?
    А самое главное: как вообще можно понять кто именно уничтожил? (С летчиками как раз легко там всё фиксируется на видео). Ну а саперы? Кто заложил мину на которой подорвалась техника? Всему подразделению заплатят или никому (ответ очевиден) ?
    А разведчики и БПЛАшники - они ни кого не уничтожают, зато благодаря им это делают.

    Или задача: 2 ПТУРщика попали в один танк - после первого попадания он задымился, но продолжил вести огонь и не потерял ход, после второго попадания окончательно встрял и загорелся. Кому надо выплатить за танк:
    1) Первому расчету;
    2) Второму расчету;
    3) Верны оба варианта;
    4) Никому, так как точно нельзя установить благодаря кому был уничтожен танк противника.

    Когда то платили тому, кто принесет голову врага. Ну а сейчас, можно так - кто принесет заводской шильдик с "Леопарда" тот получит премию и разделит её с теми, кто ему помогал.
  15. bumerang.
    bumerang. Сегодня, 11:44
    0
    Цитата: sdivt
    Украина решила сменить стратегию
    Если не получается победить противника на поле боя - нужно победить другим путём
    Поэтому Киев, узнав, что нашим военнослужащим выплачивают вознаграждения за уничтоженную единицу техники, решил финансово разорить нас, посылая всё больше и больше этой техники.
    Этак они по миру нас пустят!)

    Не пустят по миру, так как деньги остаются в стране и будут тратиться в стране. Просто переложили деньги из одного кошелька в другой.