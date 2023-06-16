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Американское издание: Несмотря на то, что ВСУ несут большие потери, контрнаступление нельзя было откладывать

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Американское издание: Несмотря на то, что ВСУ несут большие потери, контрнаступление нельзя было откладывать

Пока одни чиновники (нынешние и бывшие) заявляют, что «никакого контрнаступления ВСУ ещё не начиналось», другие склонны к тому, чтобы называть вещи своими именами. Контрнаступление украинской армии началось, но только его результаты совсем не такие, как ожидалось.


В издании The Washington Post говорится следующее: «Несмотря на то, что Украина несёт большие потери и добивается лишь небольших успехов, контрнаступление нельзя было откладывать».

Из материала:

Связано это с тем, что вопрос поддержки Украины станет основным на предстоящем в июле саммите НАТО. Поэтому Киев хочет продемонстрировать крупные успехи против России на поле боя этим летом.

Авторы материала откровенно говорят о том, что для Украины этот вопрос крайне важен, так как «позволит показать своим покровителям большие возможности».

Из статьи:

Они хотят показать, что могут победить Россию.

Только на данный момент, как отмечается в WP, Украина «достигла малых успехов». И для Запада, как пишут авторы, приходят понимания, что действия Украины – это «не спринт, а марафон».

Напомним, что если президент Украины Зеленский несколько дней назад заявил о начавшемся контрнаступлении, то советник главы его офиса Подоляк утверждает, что это якобы никакое ни контрнаступление, а «набор формируемых действий». А бывший командующий американскими войсками в Европе генерал Ходжес заявляет, что «Киев свой главный удар не наносил, и нанесёт его при росте концентрации техники бронетанковых войск на одном направлении».
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11 комментариев
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  1. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 09:45
    0
    Теперь понятно (ещё раз) кто дирежер этой музыки.
    1. Гражданский
      Гражданский Сегодня, 09:57
      +2
      Быстрее в себя придут марионетки... может догадаются как их спользуют
      1. Наган
        Наган Сегодня, 10:52
        0
        Цитата: Гражданский
        может догадаются как их спользуют

        Примерно как изделие №2 lol
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:46
    +1
    Да как же его отложишь,раз хозяин требует результат любой ценой
  3. кредо
    кредо Сегодня, 09:48
    +4
    В издании The Washington Post говорится следующее: «Несмотря на то, что Украина несёт большие потери и добивается лишь небольших успехов, контрнаступление нельзя было откладывать».

    Ну а что может написать пресса тех стран, которые так усердно помогают ВСУ.
    Им сейчас нужно по возможности максимально обелять и неуспехи ВСУ и низкие результаты западного и американского вооружения.
    Ведь и то и другое им ближе к телу.
  4. Bacha
    Bacha Сегодня, 09:48
    +3
    Ну ладно, нельзя было откладывать. (Выборы в США). А много отжали территорий? Как морская волна об волнорез. Где были, там и остались. Кое где даже потеряли. Ахренеть контрнаступ))) Только славянских душ накрошили.
  5. К-50
    К-50 Сегодня, 09:48
    +3
    Американское издание: Несмотря на то, что ВСУ несут большие потери, контрнаступление нельзя было откладывать

    Уржёжься с них! fellow
    Если бы это были амерские граждане, это издание так же бы вякнуло? laughing
  6. Ирек
    Ирек Сегодня, 09:51
    +2
    Престарелому Бидону Альцгеймеровичу позарез нужна хоть какая нибудь пэрэмога, вот и гонят кастрюлеголовое стадо на убой.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:01
    +2
    Для запада одно и тоже что спринт ,что марафон.В роли ВАДА выступает Россия!У них выбор не велик- дисквалификациия или пожизненная дисквалификациия.
  8. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 10:19
    +2
    Прямо на наших глазах свободные демократы воплощают в реальность все худшие черты или даже мифы СССР. И прекраснолицые свободные духом и вольные мыслью продажные брехливые «интеллектуальные» гниды так и продолжат рассказывать про «в совке в отличие от нормального Запада не считались с потерями и брали города к дате». И вообще у Запада же нет Сталина с днем рождения и годовщины Октябрьской революции, а саммит нато и выборы байдена это совсем другое, Вы должны понять разницу.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:00
    +1
    «Несмотря на то, что Украина несёт большие потери и добивается лишь небольших успехов, контрнаступление нельзя было откладывать».
    И все упирается исключительно в продолжение военной поддержки. Ради этого не жалко своих солдат, а тем более западной техники, которую дадут еще.
    Они хотят показать, что могут победить Россию.
    Выше головы не прыгнешь, как бы этого не хотелось. Скоро устоявшийся на западе миф о "победе на поле боя" будет сходить на нет и восприниматься это будет очень болезненно.