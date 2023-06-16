Американское издание: Несмотря на то, что ВСУ несут большие потери, контрнаступление нельзя было откладывать

Связано это с тем, что вопрос поддержки Украины станет основным на предстоящем в июле саммите НАТО. Поэтому Киев хочет продемонстрировать крупные успехи против России на поле боя этим летом.

Они хотят показать, что могут победить Россию.

Пока одни чиновники (нынешние и бывшие) заявляют, что «никакого контрнаступления ВСУ ещё не начиналось», другие склонны к тому, чтобы называть вещи своими именами. Контрнаступление украинской армии началось, но только его результаты совсем не такие, как ожидалось.В издании The Washington Post говорится следующее: «Несмотря на то, что Украина несёт большие потери и добивается лишь небольших успехов, контрнаступление нельзя было откладывать».Из материала:Авторы материала откровенно говорят о том, что для Украины этот вопрос крайне важен, так как «позволит показать своим покровителям большие возможности».Из статьи:Только на данный момент, как отмечается в WP, Украина «достигла малых успехов». И для Запада, как пишут авторы, приходят понимания, что действия Украины – это «не спринт, а марафон».Напомним, что если президент Украины Зеленский несколько дней назад заявил о начавшемся контрнаступлении, то советник главы его офиса Подоляк утверждает, что это якобы никакое ни контрнаступление, а «набор формируемых действий». А бывший командующий американскими войсками в Европе генерал Ходжес заявляет, что «Киев свой главный удар не наносил, и нанесёт его при росте концентрации техники бронетанковых войск на одном направлении».