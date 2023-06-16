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На Украине заявили о разработке нового беспилотника «стратегической разведки» под названием «Сыч»

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На Украине заявили о разработке нового беспилотника «стратегической разведки» под названием «Сыч»

На Украине разработали новый разведывательный беспилотник, получивший называние "Сыч". Как пишет украинская пресса, новый дрон способен вести разведку в глубине территории противника.


Данные нового беспилотника "стратегической разведки" не раскрываются, кроме дальности применения, а она составляет 200 км. При этом беспилотник способен вести "качественную фотосъемку". Разработчики позиционируют новый беспилотник как необходимое средство для разведки приграничных территорий России перед нанесением по ним ударов.

Это означает, что этот беспилотник может осуществлять разведку в глубокий тыл оккупированных территорий, а иногда даже на территорию приграничных областей России

- говорится в заявлении.

Стоимость одного комплекта, в состав которого входят два разведывательных беспилотника, катапульта для их запуска и мобильный пункт управления, составляет 2 миллиона гривен, что в переводе на русские рубли составляет более 4,5 миллиона. На каком этапе находится разработка, запушен ли беспилотник в серийное производство, не сообщается. Известно, что один комплект был передан ВСУ и сейчас находится где-то в районе линии боевого соприкосновения в подразделении технической разведки.

Разработчики заявляют, что "Сыч" является одним из лучших разведывательных беспилотников в своем классе, но характеристики раскрывать отказываются.

"Сыч" на самом деле является одним из лучших беспилотников в своей нише

- пишет украинская пресса.
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10 комментариев
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  1. Ирек
    Ирек Сегодня, 09:49
    -4
    Очередную укровундэрвафлю презентовали , детали на Алиэкспрессе оптом приобрели.
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 09:50
      +6
      Цитата: Ирек
      детали на Алиэкспрессе оптом приобрели.

      зря вы недооцениваете своего врага.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:57
      0
      Ну,поставьте уж какой нибудь глупый демотиватор,что ли.У Вас же это получается.Верно замечено-недооценивать нельзя.Впрочем,лишний раз доказывает,чт уничтожать этот бедлам необходимо
    3. кредо
      кредо Сегодня, 10:24
      +1
      На фоне таких новостей до верхних эшелонов власти России возможно скоро дойдет то, что уже давно ясно населению России - нацистская Украина как гнойник лечится только полной ликвидацией.
  2. ПАН51
    ПАН51 Сегодня, 10:02
    -2
    Как и любая воздушная цель, данный беспилотник - доступная мишень.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:07
      +1
      Мишень?Да,только возле каждого куста "Панцирь"не поставишь.Они же выбирают маршруты подлетов с участками наименее насыщеные ПВО.
  3. vadimtt
    vadimtt Сегодня, 10:12
    0
    Т.е. это "оффлайн" разведка? Фотки интересных объектов пишутся на флешку по полетной программе и извлекаются по возвращении? Сомнительная ценность тогда, ибо вернуться еще надо суметь. Походу передать приличный видеопоток всуки уже не могут, старлинк подорожал/исчез?

    ЗЫ: И для "стратегичности" дальность полета маловата. А в тактической "оффлайн" разведке в современных условиях толку не так уж и много, слишком медленно.
  4. Вояка ЕщеТот
    Вояка ЕщеТот Сегодня, 10:19
    +1
    Цитата: Ирек
    Очередную укровундэрвафлю презентовали , детали на Алиэкспрессе оптом приобрели.


    Детали мы ищем на алиэкспрессе, у них доступ есть ко всем американским, европейским и тайваньским деталям
  5. Toorik
    Toorik Сегодня, 10:37
    0
    ну а че "Сибирячек" тоже стоит в 10 раз дороже алиэкспресовской цены....
  6. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 10:38
    0
    Интересно, что написано про фотосъемку. На флешку вряд ли. Это уже будет сильно долго для передачи данных. А вот относительно короткие пакеты по радиоканалу? На спутник мощности не хватит. По прямой видимости? 200 км это много. Тогда получается будут сзади лететь ретрансляторы?