Военное обозрение
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Глава Минобороны Болгарии заявил о планах присоединиться к поставкам боеприпасов украинской армии

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Глава Минобороны Болгарии заявил о планах присоединиться к поставкам боеприпасов украинской армии

Болгарское руководство планирует присоединиться к проекту Европейского оборонного агентства, в рамках которого предполагается совместная закупка боеприпасов для снабжения украинской армии, а также для пополнения собственных запасов. Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев.


В ходе интервью изданию Politico Тагарев отметил, что правительство Болгарии четко нацелено на присоединение к этому проекту, для того, чтобы частично обеспечить поставки боеприпасов украинской армии. Несмотря на то, что в настоящее время отсутствует необходимое для этого политическое решение, болгарское Минобороны намерено приложить усилия к поиску способов осуществления этого плана.

Тагарев также выразил обеспокоенность имеющимся у России влиянием в Болгарии, в связи с чем болгарские власти рассматривают возможности создания новых подразделений, в задачи которых будет входить борьба с "проявлениями российской пропаганды, направленными на дезинформацию кампаниями и другими видами влияния".

Ранее сообщалось, что ряд европейских стран выделили из фонда мира один миллиард евро на закупку боеприпасов для украинской армии.

Согласно отчету Европейского совета по международным отношениям, большинство граждан стран Европы выступили за сохранение международных отношений с Россией. В числе стран, население которых стремится к восстановлению сотрудничества с Россией, оказалась Болгария.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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22 комментария
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  1. barclay
    barclay Сегодня, 10:09
    +4
    Наверняка прикормленный министр. Отрабатывает брошенную косточку.
    В таких случаях у людей давно уже ничего не спрашивают.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 10:36
      +1
      Есть такая болгарская пословица:
      "Ако има грешка, има и прошка"
      (Если есть грех, есть и прощение).

      Видимо болгарские политики последних десятилетий этим и пользуются и плевать они хотели на Освободительную компанию России в конце 19 века, когда жизнями русских солдат и офицеров Болгария обрела независимость и освободилась от турецкого ига.
    2. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 10:39
      -2
      Никакой он не прикормленый. Надо меньше верить в сказки про ,, братские народы,, и ,, братские партии,, Тогда и ,, прикормленных,, не будет.
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 10:52
        +1
        Еще одна мразина в угоду хозяевам хрюкнула .....
    3. серафимамурский
      серафимамурский Сегодня, 11:42
      0
      barclay (Андрей) А что этот министр с Марса прилетел? Он отражает мнение определённых слоёв населения и надо полагать большинства если он занимает должность министра.
  2. Menshoff_D_V
    Menshoff_D_V Сегодня, 10:15
    +4
    Сколько русской, башкирской и всех национальностей нашей страны пролито за этих гадин. Вот тебе и братишки. Сволочи, Суворов зря турок мочил, надо этих прохиндеев лупить.
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:17
    +3
    Ну вот, "братушечки" уже не финтят что типа ничего не поставляют - легально теперь будут фигачить в три смены на расконсервированном заводе боеприпасов, восстановление и повторный запуск которого оплатили США. Ну что, спасибо, "братушечки", спасибо.....
  4. RoninO
    RoninO Сегодня, 10:20
    +3
    Это уже не смешно ! Третий раз братушки гадят России ...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:28
      +1
      Да они и четвёртый и пятый разы сподобятся. У них Хозяин теперь новый, они ему лижут по-полной, стараются. Их США на самолёты кинули - хоть один писк был что они недовольны? Возмущения были ???? Тишинааааа...... laughing
      Так что им всё нравится. Всё устраивает. Пусть продолжают подстилаться.
      Скоро им тоже гендерное воспитание в школах и детских садах навяжут по-полной - будут потом половые девианты, а не нормальные люди.
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:21
    +3
    Цитата: barclay
    Наверняка прикормленный министр. Отрабатывает брошенцю косточку.

    На западе сейчас все правительства парламенты - проамериканские. Штаты выбирают, штаты и кормят своих янычаров. Болгария с 14 века была под турками и добровольные помощники из православных - помаки, называли себя до ХХ века «мусульманами», а третья часть населения исповедовала ислам. Так что братушек в Болгарии осталось сейчас мало, остальные переметнулись в стан США.
    1. Menshoff_D_V
      Menshoff_D_V Сегодня, 10:27
      +3
      Знаешь товарищь, я понял одну непоколебимою истину- не делай добра и зла в ответ не получишь. Может я не прав, но это мнение пришло с опытом.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:31
      +1
      Цитата: carpenter
      Так что братушек в Болгарии осталось сейчас мало, остальные переметнулись в стан США.

      В советское время я учился и работал с болгарами, да и много их жило у на в Союзе, а когда бывал в Болгарии, то чувствовал, что мы братушки, такого я не чувствовал у "соседей". Быстро им мозги промыли.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:34
        0
        Родственник моей жены (муж её двоюродной сестры) - болгарин. Цыган и есть цыган. Пока хорошо было в СССР - у нас жил, в 90е свалил с семьей в Испанию. В своей Болгарии принципиально жить не хочет. Типа бедно там.
        После начала СВО - даже разговаривать с нами не хочет - типа оккупанты вы все. А раньше звонил по Скайпу, общались, нормальным человеком был....

        То время безвозвратно ушло, так больше никогда не будет. А посему воспоминания и апелляции к прошлому - губительны для нашего с Вами будущего. Общего будущего. Надо теперь исходить из текущей ситуации. Вчерашний день не вернуть......
  6. isv000
    isv000 Сегодня, 10:23
    +2
    Недавно писали что Болгария наиболее дружественно относилась к России в 2022 г. - я сразу напрягся - что то тут не так. Таких "братушек" лучше сразу по музеям рассовывать...
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 11:10
      0
      Цитата: isv000
      Недавно писали что Болгария наиболее дружественно относилась к России в 2022 г. - я сразу напрягся - что то тут не так

      Так и сейчас в статье об этом упомянули, мол население ратует за восстановление отношений с Россией, а вот с правительством засада, все оказались коллаборантами и вопреки интересам своего народа лупятся в дёсна с матрасами и откровенно душат оппозицию, которая выступает против их политики.
      Помнится несколько лет назад, во время учений НАТО болгарские солдаты отказались стрелять в мишени изображающих русских солдат, после чего Пентагон малость офигел и рекомендовал усилить "воспитательную работу" с болгарскими военнослужащими.
  7. Костадинов
    Костадинов Сегодня, 10:27
    +1
    Здесь говорят что он бил на работу в Украинского министерства обороной и получал от них деньги.
    Министр обороной Болгарии ето его второе рабочее место.
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:40
    +1
    Избави нас, Боже, от таких друзей, а с врагами мы как-нибудь и сами справимся.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:44
      +1
      С врагами то всё понятно - враг он и есть враг. А вот такие "братушечки" когда нож в спину суют в самый такой сложный момент - это дааа, это ну их нафик таких "братушечек" то...
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:04
    0
    присоединиться к поставкам боеприпасов украинской армии
    О каком присоединении идет речь если болгарские боеприпасы присутствуют с начала конфликта. Болгарское правительство давно показало свое нутро (мурло).
    ряд европейских стран выделили из фонда мира один миллиард евро на закупку боеприпасов для украинской армии.
    Всегда поражал цинизм, с которым они относятся к конфликту - боеприпасы и "фонд мира" для них равнозначное понятие.
  10. Dzenn
    Dzenn Сегодня, 11:13
    0
    Что же Болгария сделала еще один шаг, что русские снаряды разрывались теперь и на их территории.
  11. серафимамурский
    серафимамурский Сегодня, 11:38
    0
    А нам с Советского времени рассказывали о "братьях болгарах". Да они хуже поляков те хоть не кривляются а просто ненавидят нас.
  12. AKsvlad047
    AKsvlad047 Сегодня, 11:59
    0
    Когда болгар начнут загибать все ее новые друзья, я думая, что Россия подумает помогать им в очередной раз вылезть из задницы или нет!