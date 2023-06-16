Глава Минобороны Болгарии заявил о планах присоединиться к поставкам боеприпасов украинской армии

Болгарское руководство планирует присоединиться к проекту Европейского оборонного агентства, в рамках которого предполагается совместная закупка боеприпасов для снабжения украинской армии, а также для пополнения собственных запасов. Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев.В ходе интервью изданию Politico Тагарев отметил, что правительство Болгарии четко нацелено на присоединение к этому проекту, для того, чтобы частично обеспечить поставки боеприпасов украинской армии. Несмотря на то, что в настоящее время отсутствует необходимое для этого политическое решение, болгарское Минобороны намерено приложить усилия к поиску способов осуществления этого плана.Тагарев также выразил обеспокоенность имеющимся у России влиянием в Болгарии, в связи с чем болгарские власти рассматривают возможности создания новых подразделений, в задачи которых будет входить борьба с "проявлениями российской пропаганды, направленными на дезинформацию кампаниями и другими видами влияния".Ранее сообщалось, что ряд европейских стран выделили из фонда мира один миллиард евро на закупку боеприпасов для украинской армии.Согласно отчету Европейского совета по международным отношениям, большинство граждан стран Европы выступили за сохранение международных отношений с Россией. В числе стран, население которых стремится к восстановлению сотрудничества с Россией, оказалась Болгария.