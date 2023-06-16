Военное обозрение
Войти Регистрация

Американский ведущий Такер Карлсон сравнил президента США Байдена с Ким Чен Ыном и Саддамом Хусейном

20
Американский ведущий Такер Карлсон сравнил президента США Байдена с Ким Чен Ыном и Саддамом Хусейном

Президент США Джо Байден своим поведением напоминает известных мировых диктаторов прошлого и настоящего. Такие параллели проводит американский телеведущий Такер Карлсон, который сравнивает главу Белого дома с лидером КНДР Ким Чен Ыном и бывшим диктатором Ирака Саддамом Хусейном.


Карслон отмечает, иронизируя, что если бы у Байдена были бы какие-то очевидные проблемы со здоровьем, то американские СМИ, в отличие от прессы КНДР, не стали бы это скрывать. Тем самым, ведущий обращает внимание на проблему замалчивания подлинной ситуации с состоянием здоровья Байдена в американских средствах массовой информации.

Если бы Джо Байден был бы, скажем, неспособен закончить полное предложение, или принимал свою сестру за жену, или вдруг начал падать на публике без причины, NewYork Times сообщила бы об этом

- подчеркивает Карлсон.

Далее ведущий вспоминает о «грешках» семьи Байдена. Но, опять же в ироничной манере, он подчеркивает, что если у диктатора Саддама Хусейна сыновья Удей и Кусей нарушали закон и им все сходило с рук, то в окружении Байдена такого не происходит.

У него нет занудного, ну, бывшего владельца ночного клуба, который 30 лет зарабатывал на жизнь тем, что был его родственником

- иронично отмечает ведущий.

Наконец, Такер Карлсон обращает внимание на стиль одежды и поведение Байдена – солнцезащитные очки, фотосессии в спортивном автомобиле, подчеркивающие, что он молодой и мудрый. То есть, президент США, по мнению Карлсона, если отбросить иронию, в действительности сильно напоминает диктаторов, и это абсолютный факт, убежден ведущий.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Sgt. Charlotte Carulli
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
20 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:12
    +2
    Меня больше интересует ,в Белом Доме есть лифт на второй этаж? bully Если нет,то сколько раз Байден лестницу пересчитал.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:17
      +2
      Есть там лифт,и не один.При Ф.Рузвельте установили.Да еще подземные этажи,соорудимые при "холодной войне".Всего шесть этажей
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:19
        +2
        Там не только лифт есть, там есть и специальная реанимационная комната для первичной серьезной помощи и оборудование, чтобы дождаться пока вертолет прибудет и в стационар оттранспортирует. Есть и реанимационный специальный персонал. Так что Байдену просто так помереть не дадут, пока он на должности.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 10:59
          +1
          Цитата: Nexcom
          Есть и реанимационный специальный персонал.

          В подвале Белого дома можно встретить множество самых неожиданных вещей, включая столярную мастерскую, флориста, магазин шоколада, магазин красок и даже кабинет стоматолога.
          При Обаме появилась кодовая фраза, указывающая на то, что президент и первая леди занимаются сексом. Она звучит так: «Они обсуждают Боснийскую проблему». Ну Чумадеду онамне понадобилась, ШШС не работает.
        2. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 11:05
          0
          Тогда и хопкинса можно было бы в президенты. За него синтезатор разговаривал. Вообще бы никаких проблемм
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:55
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Меня больше интересует ,в Белом Доме есть лифт на второй этаж? Если нет,то сколько раз Байден лестницу пересчитал.

      В Белом доме три лифта, установлены при Франклине Рузвельте. Повезло Чумадеду, а так бы давно шею сломал.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:57
        +2
        А может его под белы ручки поддерживают пока кинокамер и журналистов нет? Мы же это не видим.
      2. Луенков
        Луенков Сегодня, 11:04
        0
        Цитата: tihonmarine
        Цитата: tralflot1832
        Меня больше интересует ,в Белом Доме есть лифт на второй этаж? Если нет,то сколько раз Байден лестницу пересчитал.

        В Белом доме три лифта, установлены при Франклине Рузвельте. Повезло Чумадеду, а так бы давно шею сломал.

        Дед Самоход не чума совсем. Здря вы так оптимистично
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:12
    +3
    При всем уважении к Такеру,тут он не прав.Отнюдь не Ким и Саадам..Совершенно пустой,престарелый персонаж.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 10:46
      +1
      Карлсон конечно продукт американской мифологии о том, что США олицетворяет демократию, а, например, КНДР и Ирак, времён Хусейна, диктатуру.
      То что Карлсон не договаривает о том, что за Байденом стоят конкретные лица, для которых он полезен в нынешнем состоянии, говорит о том, что рамки откровения самого Карлсона также не безграничны и в своих выступлениях он не вылезает на границы дозволенного.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 11:07
        0
        Или Карлсона прижали. Раньше он пооткровеннее был. А сейчас чуть не оправдывает бидона
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:07
      0
      Цитата: dmi.pris1
      При всем уважении к Такеру,тут он не прав.Отнюдь не Ким и Саадам.

      Я тоже так мыслю, точнее этот персонаж больше похож на парня из Браунау или дитатора Батиста.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:19
    +1
    Такер, как говорится, сравнил мужской половой член с пальцем.
  4. Konnick
    Konnick Сегодня, 10:33
    0
    Цитата: dmi.pris1
    При всем уважении к Такеру,тут он не прав.Отнюдь не Ким и Саадам..Совершенно пустой,престарелый персонаж.

    Так ээто же САРКАЗМ от Такера.
  5. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 10:35
    +2
    Es ist sehr ungerecht ausgerechnet diesen debilen
    und aggressiv-senilen Tattergreis Joe Biden mit einem
    sehr rational handelnden Despoten wie Kim jong-un
    abwertend zu vergleichen...!!
    Jedenfalls gibt Kim nicht vor, sein Land "demokratisch"
    zu führen und alle Welt müsse ihm auf diesem Weg folgen,
    da er sonst diese Länder mit Mord- und Totschlag überziehen
    wird, SO wie es die USA zu allen Zeiten seit der Staatsgründung
    von Anbeginn getan haben und auch weiter tun, ganz gleich wer
    in diesem undemokratischen Zwei-Parteien-Regime USA den
    Präsisenten-Clown darstellt...!!!
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:42
    +2
    Я бы бидона даже с нашим "Ильичем" не сравнил, тот заядлым охотником был. На трибуну выходил самостоятельно и коротенько по 5 часов к ряду зачитывал достижения СССР на съездах.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:59
      +1
      хех, дык он (как гласит легенда) и за медсестрами в своем почтенном возрасте умудрялся ухлестывать.
      за теми которые ему инъекции делали для поддержания жизнеспособности.
      сомневаюсь что Бидон на такое способен. ему бы в унитаз с первого раза попасть....
    2. михаилл
      михаилл Сегодня, 11:02
      0
      Цитата: Uprun
      Я бы бидона даже с нашим "Ильичем" не сравнил, тот заядлым охотником был. На трибуну выходил самостоятельно и коротенько по 5 часов к ряду зачитывал достижения СССР на съездах.

      Глядя на нынешний паноптикум западных политиков, становится очень стыдно за то, что в ранешние времена потешались над Брежневым.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:14
    0
    Такер Карлсон конечно хорошо топчется на Байдене и троллит его, но но все же сказывается американское воспитание. Не стоило сравнивать то, что называют президентом Сша с Саддамом Хусейном, а тем более Ким Чен Ыном, т.к. совсем неравнозначные фигуры и диктаторами их считают исключительно американцы и их "союзники".
  8. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 11:37
    0
    Нет смысла сравнивать Бидона с Кимом, Хусейном, Каддафи и т.д.
    Разница в том, что Саддама матрасы огульно нарекли диктатором и повесили, а Бидона повесить сложно, хотя все понимают то, что по совокупности преступлений он(и его предшественники) однозначно заслуживает этого.