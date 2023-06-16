Американский ведущий Такер Карлсон сравнил президента США Байдена с Ким Чен Ыном и Саддамом Хусейном

Если бы Джо Байден был бы, скажем, неспособен закончить полное предложение, или принимал свою сестру за жену, или вдруг начал падать на публике без причины, NewYork Times сообщила бы об этом

У него нет занудного, ну, бывшего владельца ночного клуба, который 30 лет зарабатывал на жизнь тем, что был его родственником

Президент США Джо Байден своим поведением напоминает известных мировых диктаторов прошлого и настоящего. Такие параллели проводит американский телеведущий Такер Карлсон, который сравнивает главу Белого дома с лидером КНДР Ким Чен Ыном и бывшим диктатором Ирака Саддамом Хусейном.Карслон отмечает, иронизируя, что если бы у Байдена были бы какие-то очевидные проблемы со здоровьем, то американские СМИ, в отличие от прессы КНДР, не стали бы это скрывать. Тем самым, ведущий обращает внимание на проблему замалчивания подлинной ситуации с состоянием здоровья Байдена в американских средствах массовой информации.- подчеркивает Карлсон.Далее ведущий вспоминает о «грешках» семьи Байдена. Но, опять же в ироничной манере, он подчеркивает, что если у диктатора Саддама Хусейна сыновья Удей и Кусей нарушали закон и им все сходило с рук, то в окружении Байдена такого не происходит.- иронично отмечает ведущий.Наконец, Такер Карлсон обращает внимание на стиль одежды и поведение Байдена – солнцезащитные очки, фотосессии в спортивном автомобиле, подчеркивающие, что он молодой и мудрый. То есть, президент США, по мнению Карлсона, если отбросить иронию, в действительности сильно напоминает диктаторов, и это абсолютный факт, убежден ведущий.